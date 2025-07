Na disputa interna da McLaren pelo título de pilotos da Fórmula 1 em 2025, uma atualização do MCL39 causou um 'racha' dentro da equipe: enquanto Lando Norris, que venceu o GP da Grã-Bretanha, optou por usar em seu carro uma nova suspensão dianteira, Oscar Piastri, atual líder do campeonato, explicou os motivos de não ter a utilizado.

"Eu nunca a usei", começou o australiano à mídia. "A questão é que, para mim, não é uma atualização, é apenas algo diferente e que torna algumas coisas potencialmente melhores".

Piastri continua, afirmando que o lado ruim das modificações, junto dos resultados que o levaram até a ponta da tabela, fizeram ele escolher pela especificação 'antiga'.

"Ele torna algumas coisas um pouco piores e, se fossem apenas benefícios, eu o colocaria no carro, sem fazer perguntas. Mas, para mim, não tenho lutado contra esse sentimento específico; o ano está indo muito bem".

"Estou mais interessado em manter o carro consistente e me preocupar em como tirar o máximo proveito da configuração e de outras atualizações do que em mudar a suspensão", concluiu.

A Fórmula 1 volta na próxima semana, no dia 27 de julho, para a disputa do GP da Bélgica de F1. Além da prova no domingo, a etapa em Spa-Francorchamps contará com uma corrida sprint, no sábado (26).

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!