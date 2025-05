Depois de um começo de temporada em que a dupla da McLaren ocupa o topo da tabela de pilotos da Fórmula 1, liderada por Oscar Piastri por apenas três pontos, o australiano afirmou que não é "sensato" ter ordens de equipe nesse momento de 2025.

Quatro vitórias nesta temporada - incluindo três vitórias consecutivas entre as vitórias de Max Verstappen em Suzuka e Ímola - permitiram que Piastri alcançasse e ultrapassasse Norris no campeonato de pilotos, depois de rodar e terminar no nono lugar na abertura da temporada.

Mas a vitória de Norris em Mônaco mudou o rumo do campeonato e Piastri agora lidera por apenas três pontos, 161 a 158, com Verstappen sendo seu rival mais próximo, com 136.

Na última temporada, a McLaren foi indiscutivelmente bastante lenta em apoiar a candidatura do britânico ao título, já que ele surgiu como o principal adversário de Verstappen. Isso levou a momentos embaraçosos no Hungaroring e em Monza - em especial no último, quando Piastri ultrapassou Norris na volta inicial e terminou na frente, o que lhe custou pontos.

As circunstâncias do campeonato são ligeiramente diferentes agora, mas Piastri deixou claro que a situação foi prevista e preparada - e que nenhum dos pilotos quer desperdiçar a vantagem e a boa vontade da McLaren.

"Acho que, ao entrarmos no ano, sabíamos que é impossível ter sua própria meta pessoal em paralelo com a da equipe", disse Piastri. "E isso é algo sobre o qual nós dois fomos muito francos, algo sobre o qual a equipe está muito ciente".

"Porque, no final do ano passado, sentimos que, se entrássemos neste ano com um carro tão forte quanto o que tínhamos no final, estaríamos nesta situação. Acho que temos sido muito bons em falar abertamente sobre isso, apenas conversar sobre o assunto".

"Mas nunca faremos nada que seja antidesportivo ou que coloque a equipe em uma situação ruim ou que nos coloque em uma situação ruim. Acho que eu e o Lando não somos assim".

"É claro que queremos vencer uns aos outros todo fim de semana, mas nunca vamos cruzar a linha que causará danos que não possam ser reparados. Porque, como eu já disse algumas vezes, não queremos ter apenas uma oportunidade".

"Nós dois ficaremos na McLaren por muito tempo depois deste ano e queremos lutar pelo campeonato todos os anos. Acho que ambos entendemos que é muito insensato tentar ganhar um campeonato e derrubar a casa com ele".

Há uma clara analogia aqui com uma era anterior da McLaren, quando a dupla de dois dos maiores pilotos da época levou a uma rivalidade autodestrutiva: Ayrton Senna e Alain Prost, entre 1988 e 1989. No final do último ano, o relacionamento havia se deteriorado a ponto de eles só se falarem por meio de um intermediário.

Embora Senna tenha ido para a McLaren para testar a si mesmo contra o piloto que ele considerava o melhor dos demais - além de ter um carro melhor do que o que ele tinha anteriormente na Lotus - acredita-se que o 'racha' começou com uma disputa sobre um acordo pré-corrida para que o piloto da McLaren que estivesse atrás após a largada não desafiasse a posição do outro na primeira curva.

Em Ímola, em 1988, Prost achou que Senna havia descumprido esse acordo, embora a corrida tivesse sido reiniciada e, portanto, na opinião de Senna, o acordo não se aplicava mais.

As discussões sobre etiqueta profissional se transformaram em 'tretas' dentro e fora da pista, incluindo reclamações de que a equipe estava favorecendo um piloto em detrimento do outro com equipamentos melhores.

Essa não foi a primeira nem a última vez que companheiros de equipe em uma equipe de ponta não se deram bem, ou até mesmo colidiram na pista (embora a visão das duas McLarens juntas na chicane de Suzuka em 1989 tenha sido bem menos confusa do que a colisão entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg aqui em Barcelona em 2016).

Mas, em algumas circunstâncias, isso custou caro para as ambições da equipe e do piloto, como quando Prost conquistou os títulos mundiais de 1985 e 86, enquanto a dupla da Williams formada por Nelson Piquet e Nigel Mansell tirava pontos um do outro.

A McLaren venceu o campeonato de construtores no ano passado pela primeira vez desde 1998 e quer acrescentar o título de pilotos este ano - um troféu que não é visto em Woking desde que Lewis Hamilton venceu em 2008.

A empresa não quer colocar em risco esse resultado, ou acabar em um cenário com companheiros de equipe em conflito, contratualmente presos para a temporada seguinte.

O contrato de Norris vai pelo menos até o final de 2026, com opções de continuar, enquanto a última renovação de Piastri o levou a um ponto não especificado após o final de 2026. Para isso, é improvável que a McLaren imponha ordens de equipe para favorecer um deles, a menos que estabeleça uma clara vantagem de pontos sobre o outro, enquanto ainda estiver sob ameaça de um rival de outra equipe.

"Acho que quando for matematicamente impossível, provavelmente [haverá ordens de equipe]", disse Piastri. "Mas não, acho que nós dois queremos vencer ou tentar lutar por esse campeonato e marcar nossos próprios pontos".

"É claro que, se no final do ano isso se tornar realmente impossível ou muito próximo disso, então sim, talvez isso mude, mas não vejo isso acontecendo por muito tempo", concluiu o australiano.

