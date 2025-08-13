Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"

Norris também está tranquilo, mas entende que as últimas 10 corridas serão decisivas

Benja Hiller
Publicado:
Piastri mit Blick auf die WM entspannt: "Sehe keinen Trend gegen mich"

Depois da batida do GP do Canadá, Oscar Piastri ainda estava 22 pontos à frente de Lando Norris pelo título de 2025 da Fórmula 1. No entanto, depois do GP da Hungria, vencido pelo britânico, essa diferença é de apenas nove pontos.

Leia também:

Nas últimas quatro corridas, três foram vencidas por Norris e apenas uma por Piastri. Mesmo assim, o australiano ainda não está muito preocupado com a aproximação do britânico na tabela.

"A maior vantagem este ano foi de 23 pontos, e ela não mudou em mais de dez pontos em quase dez corridas", disse o australiano em seu habitual jeito descontraído: "Claro, pontos extras teriam sido bons, mas não vejo nenhuma tendência real nisso".

Frações decidem o resultado da corrida

No final apertado do GP da Hungria, Piastri lançou um ataque na penúltima volta, evitando por pouco uma colisão iminente com rodas fumegantes. Se a manobra de ultrapassagem tivesse sido bem-sucedida, "o quadro teria sido completamente diferente".

O piloto da McLaren ressalta que, em uma luta tão acirrada pelo título, pequenas coisas podem rapidamente ter um grande impacto.

"Basicamente, você pode dizer isso sobre todas as corridas deste ano - e sobre todos os campeonatos em geral. É por isso que não estou nem um pouco preocupado. O ritmo na primeira metade da temporada foi muito forte e as últimas corridas também foram muito boas. Espero que as coisas continuem da mesma forma após a pausa".

 

Os companheiros de equipe preveem uma segunda metade da temporada difícil

Norris concorda que pequenas coisas podem ter uma grande influência no resultado da corrida e no campeonato: "É preciso muita energia para se concentrar em tudo em cada sessão, em cada corrida", diz o britânico, que parece ter se recuperado por enquanto depois de sua gafe no Canadá. Na segunda metade da temporada, no entanto, ele quer "ser ainda melhor".

"Não estou facilitando minha vida no momento, mesmo que os resultados pareçam bons. Se eu melhorar esses pontos, estarei em uma posição melhor".

Quando perguntado sobre os desafios mentais na segunda metade da temporada, Piastri não se impressiona, como de costume: "Tem sido uma batalha acirrada até agora e continuará assim. Fiz muitas corridas fortes e me sinto pronto para continuar nesse caminho".

Analisando seu desempenho nas classificações, ele também vê um claro progresso: "Ainda não foi perfeito, mas foi uma clara melhora em relação ao ano passado. Agora é preciso acertar todos os finais de semana - esse será o segredo".

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Benja Hiller Fórmula 1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Os cinco perdedores da primeira metade da temporada de 2025

Principais comentários
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento
F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título

F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título
F1: McLaren explica por que estratégia do GP da Hungria foi justa com Norris e com Piastri

F1: McLaren explica por que estratégia do GP da Hungria foi justa com Norris e com Piastri

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren explica por que estratégia do GP da Hungria foi justa com Norris e com Piastri
McLaren
Mais de
McLaren
A teoria por trás daquilo que coloca a McLaren à frente dos rivais na F1

A teoria por trás daquilo que coloca a McLaren à frente dos rivais na F1

Fórmula 1
A teoria por trás daquilo que coloca a McLaren à frente dos rivais na F1
F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner

F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner
ANÁLISE F1: É possível comparar a McLaren atual com a dominante Ferrari dos anos 2000?

ANÁLISE F1: É possível comparar a McLaren atual com a dominante Ferrari dos anos 2000?

Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE F1: É possível comparar a McLaren atual com a dominante Ferrari dos anos 2000?

Últimas notícias

MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria

MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria
Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória

Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória

NAS NASCAR Cup
Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória
F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação

F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros