Depois da batida do GP do Canadá, Oscar Piastri ainda estava 22 pontos à frente de Lando Norris pelo título de 2025 da Fórmula 1. No entanto, depois do GP da Hungria, vencido pelo britânico, essa diferença é de apenas nove pontos.

Nas últimas quatro corridas, três foram vencidas por Norris e apenas uma por Piastri. Mesmo assim, o australiano ainda não está muito preocupado com a aproximação do britânico na tabela.

"A maior vantagem este ano foi de 23 pontos, e ela não mudou em mais de dez pontos em quase dez corridas", disse o australiano em seu habitual jeito descontraído: "Claro, pontos extras teriam sido bons, mas não vejo nenhuma tendência real nisso".

Frações decidem o resultado da corrida

No final apertado do GP da Hungria, Piastri lançou um ataque na penúltima volta, evitando por pouco uma colisão iminente com rodas fumegantes. Se a manobra de ultrapassagem tivesse sido bem-sucedida, "o quadro teria sido completamente diferente".

O piloto da McLaren ressalta que, em uma luta tão acirrada pelo título, pequenas coisas podem rapidamente ter um grande impacto.

"Basicamente, você pode dizer isso sobre todas as corridas deste ano - e sobre todos os campeonatos em geral. É por isso que não estou nem um pouco preocupado. O ritmo na primeira metade da temporada foi muito forte e as últimas corridas também foram muito boas. Espero que as coisas continuem da mesma forma após a pausa".

Os companheiros de equipe preveem uma segunda metade da temporada difícil

Norris concorda que pequenas coisas podem ter uma grande influência no resultado da corrida e no campeonato: "É preciso muita energia para se concentrar em tudo em cada sessão, em cada corrida", diz o britânico, que parece ter se recuperado por enquanto depois de sua gafe no Canadá. Na segunda metade da temporada, no entanto, ele quer "ser ainda melhor".

"Não estou facilitando minha vida no momento, mesmo que os resultados pareçam bons. Se eu melhorar esses pontos, estarei em uma posição melhor".

Quando perguntado sobre os desafios mentais na segunda metade da temporada, Piastri não se impressiona, como de costume: "Tem sido uma batalha acirrada até agora e continuará assim. Fiz muitas corridas fortes e me sinto pronto para continuar nesse caminho".

Analisando seu desempenho nas classificações, ele também vê um claro progresso: "Ainda não foi perfeito, mas foi uma clara melhora em relação ao ano passado. Agora é preciso acertar todos os finais de semana - esse será o segredo".

