O líder Oscar Piastri chega ao GP da Bélgica em um momento chave do campeonato de pilotos de Fórmula 1. Depois de uma primeira metade da temporada dominante, o piloto da McLaren está passando por um período de seca de vitórias - três finais de semana sem um pódio -, assim como seu companheiro de equipe Lando Norris acordou e chegou a oito pontos dele na classificação geral.

"Obviamente, depois da corrida em Silverstone, fiquei frustrado", confessou o australiano na quinta-feira de Spa-Francorchamps. "Mas isso é passado, aprendi com isso e não vou frear tão forte novamente", acrescentou, referindo-se à manobra do safety car que lhe custou uma penalidade de dez segundos e, com isso, a vitória.

O circuito de Spa, um dos favoritos de Piastri desde seus tempos de Fórmula Renault, é o cenário ideal para recuperar suas sensações. "Desde que pilotei aqui pela primeira vez em 2017, me apaixonei pela pista. A Eau Rouge, a floresta, o traçado... tudo a torna especial. Esse circuito deveria estar no calendário para sempre", disse ele com um sorriso.

Mas desta vez, mais do que nunca, ele chega com uma missão: marcar o ritmo novamente contra um Norris que encontrou a forma quando mais precisava.

Embora a McLaren ainda tenha o carro mais competitivo do paddock, Piastri optou por manter a configuração original da suspensão, embora alguns elementos novos já estejam disponíveis. "Não é uma atualização, é uma peça diferente", explicou ele. "Eu a testei no simulador, mas prefiro manter uma leitura clara do restante das atualizações. Algumas coisas melhoram, mas outras pioram, portanto, não é tão simples quanto trocar e pronto".

A pressão para permanecer na liderança é real, mas Piastri não está perdendo a compostura. Diante de comparações com a situação da Red Bull - que está passando por turbulências após a saída de Christian Horner - o piloto da McLaren citou a estabilidade interna da equipe como um de seus maiores pontos fortes.

"Sempre fui feliz aqui, mas quando você vê tudo o que está acontecendo lá fora, você aprecia ainda mais. A unidade que temos é um de nossos pontos fortes".

Com Spa como um ponto de virada e o Campeonato Mundial mais apertado do que nunca, Piastri sabe que este fim de semana pode definir o rumo para o resto da temporada. Se há algo que ele deixou claro em sua coletiva de imprensa é que aprendeu com seus erros, não tem dúvidas sobre seu carro e continua mais motivado do que nunca: "Só preciso não frear tanto da próxima vez. É tão simples quanto isso".

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!