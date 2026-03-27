F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º

A Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de atividades de pista no Japão com o TL2. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido da sessão, seguido pela dupla da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro.

Gabriel Bortoleto precisou trocar a caixa de câmbio e participou apenas dos últimos dez minutos da sessão, terminando como 16º.

COMO FOI

Assim como no TL1, Lewis Hamilton foi o primeiro a abrir volta rápida, marcando 1min33s306, mas a liderança logo se alternou, passando por Piastri, Lawson, Hulkenberg, Verstappen e Hadjar, com o francês da Red Bull assumindo a ponta com 1min32s625.

Enquanto isso, nos boxes, Gasly precisou agir rápido para evitar uma batida com Albon, liberado de maneira perigosa pela Williams.

A dupla da Mercedes chegou com Antonelli registrando o melhor tempo da sessão, mas o italiano logo foi superado pelo companheiro de equipe, Russell, que fez 1min31s568. Menos de um minuto depois, Piastri melhorou o próprio tempo e assumiu a ponta, 0,073s mais rápido.

Passados dez minutos de sessão, o italiano da Mercedes melhorou o próprio tempo e foi para a ponta, mas Piastri fez o mesmo e, por 0,107s, passou o italiano. Nesse ínterim, uma rápida bandeira amarela foi acionada por causa de Alex Albon, que teve problemas com o carro e ficou parado na pista. O tailandês conseguiu religar o carro sozinho e se recuperou.

Mesmo cometendo um pequeno erro e deslizando de traseira, Leclerc marcou 1min31s019 e assumiu a liderança. Russell melhorou o próprio tempo e subiu para a quarta posição.

Com 20 minutos desde o início do treino, Lindblad, Bortoleto, Norris e Pérez ainda não tinham saído dos boxes.

Pouco antes da metade da sessão, grande parte dos pilotos foram aos boxes. Piastri voltou com pneus macios e assumiu a liderança marcando 1min30s133. Seu companheiro de equipe, finalmente, também foi para a pista, mas não registrou volta rápida e voltou para os boxes.

Também com pneus macios, Antonelli melhorou o próprio tempo, mas não foi o suficiente para superar o australiano da McLaren e o italiano ficou em segundo. Verstappen também fez uma nova volta e foi a sexto, enquanto Hadjar ocupava a décima colocação.

Nos boxes, a Audi continuava trabalhando no carro de Bortoleto para tentar colocá-lo na pista e a McLaren liberou Norris para uma nova tentativa. Na Cadillac, Pérez saiu da garagem pela primeira vez na sessão.

Enquanto isso, Piastri mantinha o melhor tempo, seguido por Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton completavam o top cinco, com o britânico pouco mais de um segundo atrás do australiano.

Após os problemas para sair dos boxes, Norris conseguiu completar uma volta rápida e foi a sexta colocação. Com dez minutos no relógio, Bortoleto foi liberado para ir a pista.

Com pneus macios, o campeão da McLaren melhorou o próprio tempo e avançou para a quarta posição. Já o brasileiro da Audi conseuiu fechar uma volta rápida e fez o 16º tempo.

No fim, o tempo registrado por Piastri na metade da sessão continuou imbatível e ele foi o mais rápido, seguido pela dupla da Mercedes.

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