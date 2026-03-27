F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º
Australiano da McLaren fez melhor tempo na metade da sessão e se manteve imbatível
A Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de atividades de pista no Japão com o TL2. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido da sessão, seguido pela dupla da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro.
Gabriel Bortoleto precisou trocar a caixa de câmbio e participou apenas dos últimos dez minutos da sessão, terminando como 16º.
COMO FOI
Assim como no TL1, Lewis Hamilton foi o primeiro a abrir volta rápida, marcando 1min33s306, mas a liderança logo se alternou, passando por Piastri, Lawson, Hulkenberg, Verstappen e Hadjar, com o francês da Red Bull assumindo a ponta com 1min32s625.
Enquanto isso, nos boxes, Gasly precisou agir rápido para evitar uma batida com Albon, liberado de maneira perigosa pela Williams.
A dupla da Mercedes chegou com Antonelli registrando o melhor tempo da sessão, mas o italiano logo foi superado pelo companheiro de equipe, Russell, que fez 1min31s568. Menos de um minuto depois, Piastri melhorou o próprio tempo e assumiu a ponta, 0,073s mais rápido.
Passados dez minutos de sessão, o italiano da Mercedes melhorou o próprio tempo e foi para a ponta, mas Piastri fez o mesmo e, por 0,107s, passou o italiano. Nesse ínterim, uma rápida bandeira amarela foi acionada por causa de Alex Albon, que teve problemas com o carro e ficou parado na pista. O tailandês conseguiu religar o carro sozinho e se recuperou.
Mesmo cometendo um pequeno erro e deslizando de traseira, Leclerc marcou 1min31s019 e assumiu a liderança. Russell melhorou o próprio tempo e subiu para a quarta posição.
Com 20 minutos desde o início do treino, Lindblad, Bortoleto, Norris e Pérez ainda não tinham saído dos boxes.
Pouco antes da metade da sessão, grande parte dos pilotos foram aos boxes. Piastri voltou com pneus macios e assumiu a liderança marcando 1min30s133. Seu companheiro de equipe, finalmente, também foi para a pista, mas não registrou volta rápida e voltou para os boxes.
Também com pneus macios, Antonelli melhorou o próprio tempo, mas não foi o suficiente para superar o australiano da McLaren e o italiano ficou em segundo. Verstappen também fez uma nova volta e foi a sexto, enquanto Hadjar ocupava a décima colocação.
Nos boxes, a Audi continuava trabalhando no carro de Bortoleto para tentar colocá-lo na pista e a McLaren liberou Norris para uma nova tentativa. Na Cadillac, Pérez saiu da garagem pela primeira vez na sessão.
Enquanto isso, Piastri mantinha o melhor tempo, seguido por Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton completavam o top cinco, com o britânico pouco mais de um segundo atrás do australiano.
Após os problemas para sair dos boxes, Norris conseguiu completar uma volta rápida e foi a sexta colocação. Com dez minutos no relógio, Bortoleto foi liberado para ir a pista.
Com pneus macios, o campeão da McLaren melhorou o próprio tempo e avançou para a quarta posição. Já o brasileiro da Audi conseuiu fechar uma volta rápida e fez o 16º tempo.
No fim, o tempo registrado por Piastri na metade da sessão continuou imbatível e ele foi o mais rápido, seguido pela dupla da Mercedes.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|O. PiastriMcLaren
|81
|28
|
1'30.133
|S
|231.937
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|26
|
+0.092
1'30.225
|0.092
|S
|231.700
|3
|G. RussellMercedes
|63
|28
|
+0.205
1'30.338
|0.113
|S
|231.410
|4
|L. NorrisMcLaren
|1
|16
|
+0.516
1'30.649
|0.311
|S
|230.616
|5
|C. LeclercFerrari
|16
|27
|
+0.713
1'30.846
|0.197
|S
|230.116
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|26
|
+0.847
1'30.980
|0.134
|S
|229.777
|7
|N. HulkenbergAudi
|27
|26
|
+1.308
1'31.441
|0.461
|S
|228.619
|8
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+1.363
1'31.496
|0.055
|S
|228.482
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|26
|
+1.365
1'31.498
|0.002
|S
|228.477
|10
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|28
|
+1.376
1'31.509
|0.011
|S
|228.449
|11
|E. OconHaas F1 Team
|31
|28
|
+1.399
1'31.532
|0.023
|S
|228.392
|12
|L. LawsonRB
|30
|30
|
+1.457
1'31.590
|0.058
|S
|228.247
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|28
|
+1.475
1'31.608
|0.018
|S
|228.202
|14
|P. GaslyAlpine
|10
|28
|
+1.601
1'31.734
|0.126
|S
|227.889
|15
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|28
|
+1.626
1'31.759
|0.025
|S
|227.827
|16
|G. BortoletoAudi
|5
|10
|
+1.800
1'31.933
|0.174
|S
|227.396
|17
|F. ColapintoAlpine
|43
|27
|
+2.305
1'32.438
|0.505
|S
|226.153
|18
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|27
|
+2.482
1'32.615
|0.177
|S
|225.721
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|24
|
+3.463
1'33.596
|0.981
|S
|223.355
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|12
|
+3.556
1'33.689
|0.093
|S
|223.133
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|20
|
+3.818
1'33.951
|0.262
|S
|222.511
|22
|A. LindbladRB
|41
|1
|
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