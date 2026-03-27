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F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º

Australiano da McLaren fez melhor tempo na metade da sessão e se manteve imbatível

Olivia Nogueira
Editado:

A Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de atividades de pista no Japão com o TL2. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido da sessão, seguido pela dupla da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro. 

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Gabriel Bortoleto precisou trocar a caixa de câmbio e participou apenas dos últimos dez minutos da sessão, terminando como 16º. 

COMO FOI 

Assim como no TL1, Lewis Hamilton foi o primeiro a abrir volta rápida, marcando 1min33s306, mas a liderança logo se alternou, passando por Piastri, Lawson, Hulkenberg, Verstappen e Hadjar, com o francês da Red Bull assumindo a ponta com 1min32s625. 

Enquanto isso, nos boxes, Gasly precisou agir rápido para evitar uma batida com Albon, liberado de maneira perigosa pela Williams.  

A dupla da Mercedes chegou com Antonelli registrando o melhor tempo da sessão, mas o italiano logo foi superado pelo companheiro de equipe, Russell, que fez 1min31s568. Menos de um minuto depois, Piastri melhorou o próprio tempo e assumiu a ponta, 0,073s mais rápido.  

Passados dez minutos de sessão, o italiano da Mercedes melhorou o próprio tempo e foi para a ponta, mas Piastri fez o mesmo e, por 0,107s, passou o italiano. Nesse ínterim, uma rápida bandeira amarela foi acionada por causa de Alex Albon, que teve problemas com o carro e ficou parado na pista. O tailandês conseguiu religar o carro sozinho e se recuperou.  

Mesmo cometendo um pequeno erro e deslizando de traseira, Leclerc marcou 1min31s019 e assumiu a liderança. Russell melhorou o próprio tempo e subiu para a quarta posição.  

Com 20 minutos desde o início do treino, Lindblad, Bortoleto, Norris e Pérez ainda não tinham saído dos boxes.  

Pouco antes da metade da sessão, grande parte dos pilotos foram aos boxes. Piastri voltou com pneus macios e assumiu a liderança marcando 1min30s133. Seu companheiro de equipe, finalmente, também foi para a pista, mas não registrou volta rápida e voltou para os boxes.  

Também com pneus macios, Antonelli melhorou o próprio tempo, mas não foi o suficiente para superar o australiano da McLaren e o italiano ficou em segundo. Verstappen também fez uma nova volta e foi a sexto, enquanto Hadjar ocupava a décima colocação. 

Nos boxes, a Audi continuava trabalhando no carro de Bortoleto para tentar colocá-lo na pista e a McLaren liberou Norris para uma nova tentativa. Na Cadillac, Pérez saiu da garagem pela primeira vez na sessão.  

Enquanto isso, Piastri mantinha o melhor tempo, seguido por Antonelli e Russell. Leclerc e Hamilton completavam o top cinco, com o britânico pouco mais de um segundo atrás do australiano.  

Após os problemas para sair dos boxes, Norris conseguiu completar uma volta rápida e foi a sexta colocação. Com dez minutos no relógio, Bortoleto foi liberado para ir a pista. 

Com pneus macios, o campeão da McLaren melhorou o próprio tempo e avançou para a quarta posição. Já o brasileiro da Audi conseuiu fechar uma volta rápida e fez o 16º tempo. 

No fim, o tempo registrado por Piastri na metade da sessão continuou imbatível e ele foi o mais rápido, seguido pela dupla da Mercedes. 

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 O. PiastriMcLaren 81 28

1'30.133

   S 231.937
2 A. AntonelliMercedes 12 26

+0.092

1'30.225

 0.092 S 231.700
3 G. RussellMercedes 63 28

+0.205

1'30.338

 0.113 S 231.410
4 L. NorrisMcLaren 1 16

+0.516

1'30.649

 0.311 S 230.616
5 C. LeclercFerrari 16 27

+0.713

1'30.846

 0.197 S 230.116
6 L. HamiltonFerrari 44 26

+0.847

1'30.980

 0.134 S 229.777
7 N. HulkenbergAudi 27 26

+1.308

1'31.441

 0.461 S 228.619
8 A. AlbonWilliams 23 29

+1.363

1'31.496

 0.055 S 228.482
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 26

+1.365

1'31.498

 0.002 S 228.477
10 M. VerstappenRed Bull Racing 3 28

+1.376

1'31.509

 0.011 S 228.449
11 E. OconHaas F1 Team 31 28

+1.399

1'31.532

 0.023 S 228.392
12 L. LawsonRB 30 30

+1.457

1'31.590

 0.058 S 228.247
13 C. Sainz Jr.Williams 55 28

+1.475

1'31.608

 0.018 S 228.202
14 P. GaslyAlpine 10 28

+1.601

1'31.734

 0.126 S 227.889
15 I. HadjarRed Bull Racing 6 28

+1.626

1'31.759

 0.025 S 227.827
16 G. BortoletoAudi 5 10

+1.800

1'31.933

 0.174 S 227.396
17 F. ColapintoAlpine 43 27

+2.305

1'32.438

 0.505 S 226.153
18 V. BottasCadillac-Ferrari 77 27

+2.482

1'32.615

 0.177 S 225.721
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14 24

+3.463

1'33.596

 0.981 S 223.355
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11 12

+3.556

1'33.689

 0.093 S 223.133
21 L. StrollAston Martin Racing 18 20

+3.818

1'33.951

 0.262 S 222.511
22 A. LindbladRB 41 1

 

  

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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