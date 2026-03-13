Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da China

F1 - Piastri: superioridade da Mercedes na China é "impressionante"; Norris celebra McLaren à frente da Ferrari

A corrida sprint de Xangai é disputada na virada de sexta-feira para sábado, à meia-noite (Brasília), enquanto a classificação para a corrida principal é às 4h

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:

Piloto da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri classificou a superioridade da Mercedes como “bastante impressionante” após as Flechas de Prata garantirem mais uma dobradinha, desta vez no grid para a corrida sprint do GP da China, segunda etapa da temporada 2026

A Mercedes é a equipe que conseguiu a melhor transição para os novos regulamentos da categoria, já que, no GP da Austrália, que abriu o campeonato deste ano no último fim de semana, a equipe garantiu uma dobradinha tanto na qualificação quanto na corrida.

A escuderia anglo-germânica continua em grande forma em Xangai, com George Russell mais uma vez à frente de Andrea Kimi Antonelli, desta vez com o pole conquistando a posição por 0s289. Lando Norris, da McLaren, é o terceiro.

O atual campeão mundial ficou a 0s621s da referência e à frente da Ferrari de Lewis Hamilton, quarto colocado, com Piastri completando o top 5 sete décimos atrás de Russell na qualificação para a corrida de sábado.

Oscar comentou: “Foi razoável. Acho que a diferença de aderência entre os pneus médios e os macios foi bastante grande. Mas sim, obviamente, a diferença para a Mercedes é bastante impressionante. Então, temos algumas coisas para tentar melhorar".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Acho que o carro estava muito bom. Foi uma volta bastante decente. Não acho que havia muito mais a fazer", completou Piastri, cujo discurso foi ecoado pelo chefe de equipe da McLaren na categoria, Andrea Stella.

“Há alguns indícios de melhorias”, disse Stella. “Eu diria que, especialmente na forma como entendemos como usar a unidade de potência, houve menos variabilidade na primeira sessão de treinos e mais clareza sobre como a usamos durante a qualificação".

“Isso se traduziu em alguns tempos de volta melhores, o que nos permitiu nos classificar atrás da Mercedes, que no momento está fora de alcance. Mas é bom ver que a McLaren pode lutar pela segunda posição junto com a Ferrari, uma boa posição de largada com Oscar e Lando”.

Norris, por sua vez, afirmou: “O terceiro lugar é o melhor que podemos fazer por enquanto. Na verdade, estou muito feliz por ter vencido as duas Ferraris hoje, porque elas pareciam muito boas durante todo o dia".

“Boa posição para amanhã. Certamente as coisas têm estado melhores neste fim de semana, apenas porque a pista é muito mais simples desse ponto de vista, do ponto de vista da unidade de potência", seguiu Lando.

“Então, todos ficam um pouco mais alinhados, mas certamente parecemos ter tirado um bom proveito disso no final e foi por pouco. Então, uma boa volta me colocou em uma boa posição", completou o campeão da F1. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da China via site e YouTube.

