Nas últimas corridas vimos que Oscar Piastri aprendeu muito bem as táticas de Max Verstappen para ganhar vantagem na largada e, assim como o tetracampeão, o australiano está correndo com o regulamento 'debaixo do braço' nos fins de semana da Fórmula 1.

Porém, para Jacques Villenueve, a situação pode começar a pender para um dos lados: tendo Piastri sendo visto com 'bons olhos' pelos comissários, enquanto Verstappen deve começar a ser punido com mais frequência.

Para o ex-piloto, a 'intervenção' da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) pode ajudar o atual líder do campeonato na busca pelo título de 2025. Villenueve acredita que Piastri é o "menino de ouro" por ser muito amado pela torcida.

"Piastri é amado. Ele é como o menino de ouro agora. Se algo acontecer, ele não receberá punições tão facilmente quanto Max Verstappen, por exemplo. Isso também é uma grande ajuda na luta por um campeonato", disse Jacques ao Vision4Sport.

Até o momento, o australiano tem se mostrado muito frio em pista, quase nunca cometendo erros ou se desesperando quando situações difíceis se apresentam. Para Villenueve, isso tem muito a ver com o fato de Piastri ser agenciado por Mark Webber.

