F1: Piastri troca motor para GP de Las Vegas e perde 10 posições
McLaren também decidiu usar o novo turbocompressor atualizado da Mercedes
Oscar Piastri receberá uma punição de 10 posições no GP de Las Vegas de Fórmula 1 depois de exceder o limite de trocas do motor de combustão interna. A McLaren confirmou a informação no material enviado à mídia antes da corrida.
Piastri já estava no limite de quatro motores de combustão interna para o ano, mas precisará de um quinto motor V6 da Mercedes para concluir a temporada de 2026.
Como é a primeira vez que ele excede a cota de motores de combustão interna, o australiano terá 10 posições retiradas no grid de largada de Las Vegas.
"Oscar utilizará um novo motor de combustão interna em Las Vegas após um problema de confiabilidade", informou a equipe em sua prévia do evento. "Como este é o quinto motor da temporada, ele receberá uma penalidade de 10 posições no grid, mas tem boas chances de recuperar posições com ultrapassagens na corrida de sábado".
A McLaren também confirmou que utilizará o turbocompressor atualizado da Mercedes, que a fabricante desenvolveu sob o chamado mecanismo de recuperação ADUO da FIA.
"Ambos os carros, assim como os demais equipados com motores HPP, serão equipados com uma nova especificação de turbo compatível com o ADUO: o ganho de desempenho esperado é relativamente pequeno", pontuou a McLaren.
Segundo informações do Autoracer.it, é esperado que Antonelli também receba um novo ICE para o fim de semana. Caso aconteça, o italiano perderia cinco posições de largada.
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