F1: Piastri vê concorrência mais forte em Monza e se diz contente com P3
Líder do campeonato diz em entrevista que há muitas equipes fortes para o GP da Itália, mas se mantém confiante para a corrida
Oscar Piastri sente que a McLaren não está confortável no GP da Itália. Em entrevista à transmissão oficial da F1 após a classificação, o australiano destacou que muitas equipes estão rápidas neste fim de semana, o que dificulta o domínio da McLaren. Entretanto, largando em P3, Piastri mantém a confiança para a corrida no domingo.
Piastri ficou contente com o seu desempenho na classificação.
"O restante da volta pareceu bem limpo, então sinto que executei uma sessão bem sólida. Comecei devagar, fui me ajustando, mas acho que está tudo extremamente apertado neste fim de semana. O Max e a Red Bull pareceram rápidos. Para ser sincero, muitos times pareceram rápidos."
O líder do campeonato também disse que não ficou surpreso com o resultado da classificação.
"[O fim de semana] Não tem sido tão confortável para nós, então o resultado não é uma grande surpresa. Mas, claro, teria adorado estar um pouco mais à frente."
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Quando perguntado sobre o P3 e o peso de liderar o campeonato, Piastri afirmou não sentir que isso o influencia na mentalidade durante a classificação.
"Não. Quero dizer, quando você está na volta, você está indo com tudo, buscando a pole. Você não sabe o que os outros vão conseguir fazer. Então, naquele momento, sim, você está acelerando ao máximo. Acho que, claro, depois isso começa a pesar um pouco, mas ainda tem muito campeonato pela frente e vou tentar ganhar algumas posições amanhã, porque gostaria de conquistar mais algumas vitórias, se possível."
Encerrando a entrevista, Piastri reforçou que o fim de semana não está fácil para a McLaren, mas que gostou do seu desempenho de corrida nos treinos e que está confiante para a prova neste domingo.
