Oscar Piastri sente que a McLaren não está confortável no GP da Itália. Em entrevista à transmissão oficial da F1 após a classificação, o australiano destacou que muitas equipes estão rápidas neste fim de semana, o que dificulta o domínio da McLaren. Entretanto, largando em P3, Piastri mantém a confiança para a corrida no domingo.

Piastri ficou contente com o seu desempenho na classificação.

"O restante da volta pareceu bem limpo, então sinto que executei uma sessão bem sólida. Comecei devagar, fui me ajustando, mas acho que está tudo extremamente apertado neste fim de semana. O Max e a Red Bull pareceram rápidos. Para ser sincero, muitos times pareceram rápidos."

O líder do campeonato também disse que não ficou surpreso com o resultado da classificação.

"[O fim de semana] Não tem sido tão confortável para nós, então o resultado não é uma grande surpresa. Mas, claro, teria adorado estar um pouco mais à frente."

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Quando perguntado sobre o P3 e o peso de liderar o campeonato, Piastri afirmou não sentir que isso o influencia na mentalidade durante a classificação.

"Não. Quero dizer, quando você está na volta, você está indo com tudo, buscando a pole. Você não sabe o que os outros vão conseguir fazer. Então, naquele momento, sim, você está acelerando ao máximo. Acho que, claro, depois isso começa a pesar um pouco, mas ainda tem muito campeonato pela frente e vou tentar ganhar algumas posições amanhã, porque gostaria de conquistar mais algumas vitórias, se possível."

Encerrando a entrevista, Piastri reforçou que o fim de semana não está fácil para a McLaren, mas que gostou do seu desempenho de corrida nos treinos e que está confiante para a prova neste domingo.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!