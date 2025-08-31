O GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo (31) teve emoções em todas as partes da pista, com exceção da liderança: Oscar Piastri confirmou a pole position e venceu a corrida, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, que subiu pela primeira vez ao pódio aproveitando quebra de Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 15º e a Ferrari teve duplo abandono.

O 'desastre' para a Scuderia começou quando Lewis Hamilton escapou na Curva 3, bateu sozinho e teve que abandonar a corrida ali mesmo. Momentos depois, na metade da prova, Charles Leclerc recebeu toque de Andrea Kimi Antonelli no mesmo lugar e levou a pior. No finalzinho da prova, o motor de Norris falhou.

Como foi o bagunçado e emocionante GP da Holanda de Fórmula 1

Piastri largou bem e manteve a vice-liderança, 'fechando' a passagem para Norris, que precisou segurar os ataques de Verstappen - sem sucesso: na Curva 3, próximo ao primeiro banking, o holandês fez o movimento por fora, quase perdeu o controle do carro, mas ganhou a segunda posição.

Bortoleto teve problemas na largada, 'demorando' para engatar as marchas, sofrendo com o anti-stall e caindo para a 19ª colocação. Não somente isso, o brasileiro ainda danificou a asa dianteira em disputa com Lance Stroll, mas ficou na pista.

A vice-liderança de Verstappen durou somente nove voltas, quando seu pneu macio começou a sofrer com o forte estresse da pista de Zandvoort. Norris fez uma bela ultrapassagem por fora na curva após a reta principal. O problema é que Piastri já estava a mais de quatro segundos de distância.

Ainda no pelotão da frente, o surpreendente Isack Hadjar conseguia segurar a quarta posição e os ataques de Charles Leclerc, que passou George Russell na largada. Graças à configuração mais 'travada' do circuito, o monegasco não conseguia o superar.

Na 15ª volta, Piastri relatou no rádio da McLaren que havia pingos d'água no visor de seu capacete. Alguns giros depois, as primeiras paradas no pit stop, com Alonso e Tsunoda, mas nenhum dos ponteiros. Em seguida, a chuva começou a cair na Holanda.

Tudo mudou na volta 23, quando Hamilton bateu no banking da Curva 3 e obrigou a entrada do safety car. Consequentemente, todo o grid foi aos boxes, com exceção de Esteban Ocon e Oliver Bearman, que largaram de pneus duros. O único piloto sem esses compostos naquela altura da corrida era Verstappen, que começou de macios e calçou médios.

O GP foi retomado sem muitas movimentações, a não ser por um toque entre Carlos Sainz e Liam Lawson, que furou um pneu de cada um e os obrigou a ir aos boxes. Momentos depois, carro de segurança virtual para limpeza da pista, com muitos detritos.

Leclerc e Russell protagonizaram uma briga acirrada pelo quinto lugar pouco após a liberação da corrida, em que o monegasco ultrapassou o britânico entre as curvas 11 e 12, quase se tocando. Muita reclamação por parte do piloto da Mercedes, que acusou o rival de ter feito o movimento fora dos limites de pista.

Enquanto isso, na liderança, Piastri mantinha vantagem de 1s5 sobre Norris e Verstappen, mesmo com compostos mais macios. Com o rápido desgaste, o holandês acabou ficando fora do páreo pela vitória. O undercut também foi dificultado pelas duas intervenções do safety car, um virtual e outro 'real'.

Outro safety car na 54ª volta e mais uma Ferrari envolvida: Andrea Kimi Antonelli bateu em Leclerc quando o mesmo saía dos boxes, ainda sem os compostos aquecidos, e encheu a lateral do monegasco, que abandonou. O italiano, que caminhava para superar Russell em pista pela primeira vez na temporada, levou dez segundos de punição.

A situação de Bortoleto não era muito diferente. Beneficiado pela batida de Sainz e Lawson, o abandono de Hamilton e uma parada a mais de Alonso, ele subiu para a 15ª colocação, mas o espanhol, com pneus bem mais novos, pressionava o pelotão à frente e logo o superou, jogando o brasileiro para 16º.

O brasileiro aproveitou a confusão para ficar na pista e não fazer o pit stop, subindo para a décima posição e entrando na zona de pontos, aproveitando-se também da penalidade aplicada ao jovem da Mercedes. Entre os ponteiros, destaque para Verstappen, que arriscou os pneus macios, contra duros de Piastri e Norris.

A tática não se pagou para Bortoleto, porém, que despencou no grid e se viu sem condições de sequer segurar a colocação em que estava. Ele não teve escolha e teve que fazer uma parada tardia, caindo para o último lugar entre os que ainda se mantinham na prova.

Piastri confirmou a vitória na 65ª volta, quando Norris teve um problema no motor e teve que abandonar. Com isso, Verstappen herdou a segunda posição e Hadjar, em um excelente GP da Holanda, subiu ao pódio pela primeira vez na carreira. Bortoleto ganhou posições com o incidente e fechou em 15º, ao mesmo tempo que Hadjar subiu ao pódio pela primeira vez na carreira.

