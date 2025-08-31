Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º

Australiano não dá chances para concorrência na largada e lidera de ponta a ponta; britânico da McLaren perde motor no fim e 'cede' primeiro pódio a Hadjar

Fabio Tarnapolsky
Editado:

O GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo (31) teve emoções em todas as partes da pista, com exceção da liderança: Oscar Piastri confirmou a pole position e venceu a corrida, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, que subiu pela primeira vez ao pódio aproveitando quebra de Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 15º e a Ferrari teve duplo abandono.

Leia também:

O 'desastre' para a Scuderia começou quando Lewis Hamilton escapou na Curva 3, bateu sozinho e teve que abandonar a corrida ali mesmo. Momentos depois, na metade da prova, Charles Leclerc recebeu toque de Andrea Kimi Antonelli no mesmo lugar e levou a pior. No finalzinho da prova, o motor de Norris falhou.

Como foi o bagunçado e emocionante GP da Holanda de Fórmula 1

Piastri largou bem e manteve a vice-liderança, 'fechando' a passagem para Norris, que precisou segurar os ataques de Verstappen - sem sucesso: na Curva 3, próximo ao primeiro banking, o holandês fez o movimento por fora, quase perdeu o controle do carro, mas ganhou a segunda posição.

Bortoleto teve problemas na largada, 'demorando' para engatar as marchas, sofrendo com o anti-stall e caindo para a 19ª colocação. Não somente isso, o brasileiro ainda danificou a asa dianteira em disputa com Lance Stroll, mas ficou na pista.

 

A vice-liderança de Verstappen durou somente nove voltas, quando seu pneu macio começou a sofrer com o forte estresse da pista de Zandvoort. Norris fez uma bela ultrapassagem por fora na curva após a reta principal. O problema é que Piastri já estava a mais de quatro segundos de distância.

Ainda no pelotão da frente, o surpreendente Isack Hadjar conseguia segurar a quarta posição e os ataques de Charles Leclerc, que passou George Russell na largada. Graças à configuração mais 'travada' do circuito, o monegasco não conseguia o superar.

Na 15ª volta, Piastri relatou no rádio da McLaren que havia pingos d'água no visor de seu capacete. Alguns giros depois, as primeiras paradas no pit stop, com Alonso e Tsunoda, mas nenhum dos ponteiros. Em seguida, a chuva começou a cair na Holanda.

Fim de corrida para Hamilton na 23ª volta, quando o heptacampeão escapou na Curva 3, bateu e abandonou.

Fim de corrida para Hamilton na 23ª volta, quando o heptacampeão escapou na Curva 3, bateu e abandonou.

Foto de: John Thys / AFP via Getty Images

Tudo mudou na volta 23, quando Hamilton bateu no banking da Curva 3 e obrigou a entrada do safety car. Consequentemente, todo o grid foi aos boxes, com exceção de Esteban Ocon e Oliver Bearman, que largaram de pneus duros. O único piloto sem esses compostos naquela altura da corrida era Verstappen, que começou de macios e calçou médios.

O GP foi retomado sem muitas movimentações, a não ser por um toque entre Carlos Sainz e Liam Lawson, que furou um pneu de cada um e os obrigou a ir aos boxes. Momentos depois, carro de segurança virtual para limpeza da pista, com muitos detritos.

Leclerc e Russell protagonizaram uma briga acirrada pelo quinto lugar pouco após a liberação da corrida, em que o monegasco ultrapassou o britânico entre as curvas 11 e 12, quase se tocando. Muita reclamação por parte do piloto da Mercedes, que acusou o rival de ter feito o movimento fora dos limites de pista.

 

Enquanto isso, na liderança, Piastri mantinha vantagem de 1s5 sobre Norris e Verstappen, mesmo com compostos mais macios. Com o rápido desgaste, o holandês acabou ficando fora do páreo pela vitória. O undercut também foi dificultado pelas duas intervenções do safety car, um virtual e outro 'real'.

 

Outro safety car na 54ª volta e mais uma Ferrari envolvida: Andrea Kimi Antonelli bateu em Leclerc quando o mesmo saía dos boxes, ainda sem os compostos aquecidos, e encheu a lateral do monegasco, que abandonou. O italiano, que caminhava para superar Russell em pista pela primeira vez na temporada, levou dez segundos de punição.

A situação de Bortoleto não era muito diferente. Beneficiado pela batida de Sainz e Lawson, o abandono de Hamilton e uma parada a mais de Alonso, ele subiu para a 15ª colocação, mas o espanhol, com pneus bem mais novos, pressionava o pelotão à frente e logo o superou, jogando o brasileiro para 16º.

O brasileiro aproveitou a confusão para ficar na pista e não fazer o pit stop, subindo para a décima posição e entrando na zona de pontos, aproveitando-se também da penalidade aplicada ao jovem da Mercedes. Entre os ponteiros, destaque para Verstappen, que arriscou os pneus macios, contra duros de Piastri e Norris.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A tática não se pagou para Bortoleto, porém, que despencou no grid e se viu sem condições de sequer segurar a colocação em que estava. Ele não teve escolha e teve que fazer uma parada tardia, caindo para o último lugar entre os que ainda se mantinham na prova.

Piastri confirmou a vitória na 65ª volta, quando Norris teve um problema no motor e teve que abandonar. Com isso, Verstappen herdou a segunda posição e Hadjar, em um excelente GP da Holanda, subiu ao pódio pela primeira vez na carreira. Bortoleto ganhou posições com o incidente e fechou em 15º, ao mesmo tempo que Hadjar subiu ao pódio pela primeira vez na carreira.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Australia O. Piastri McLaren 81 72

-

     2 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 72

+1.271

1.271

 1.271   2 18   Red Bull Red Bull
3 France I. Hadjar RB 6 72

+3.233

3.233

 1.962   2 15   RB Honda
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 72

+5.654

5.654

 2.421   2 12   Mercedes Mercedes
5 Thailand A. Albon Williams 23 72

+6.327

6.327

 0.673   2 10   Williams Mercedes
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 72

+9.044

9.044

 2.717   1 8   Haas Ferrari
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 72

+9.497

9.497

 0.453   2 6   Aston Martin Mercedes
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 72

+11.709

11.709

 2.212   2 4   Aston Martin Mercedes
9 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 72

+13.597

13.597

 1.888   2 2   Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 72

+14.063

14.063

 0.466   1 1   Haas Ferrari
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 72

+14.511

14.511

 0.448   3     Alpine Renault
12 New Zealand L. Lawson RB 30 72

+17.063

17.063

 2.552   3     RB Honda
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 72

+17.376

17.376

 0.313   4     Williams Mercedes
14 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 72

+19.725

19.725

 2.349   2     Sauber Ferrari
15 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 72

+21.565

21.565

 1.840   2     Sauber Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 72

+22.029

22.029

 0.464   3     Mercedes Mercedes
17 France P. Gasly Alpine 10 72

+23.629

23.629

 1.600   1     Alpine Renault
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 4 64

8 laps

     2     McLaren Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

20 laps

     2   Colisão Ferrari Ferrari
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 22

50 laps

         Acidente Ferrari Ferrari
Ver resultados completos  

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Fabio Tarnapolsky Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen relembra primeiro encontro com Bortoleto, durante foto no kart: "Rimos disso até hoje"
Próximo artigo F1 AO VIVO: Programa Pódio discute resultado do GP da Holanda

Principais comentários
Mais de
Fabio Tarnapolsky
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber

F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber

Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber
VÍDEO F1: Verstappen se recusa a devolver posição para Russell, fecha a porta e é punido na Espanha

VÍDEO F1: Verstappen se recusa a devolver posição para Russell, fecha a porta e é punido na Espanha

Fórmula 1
GP da Espanha
VÍDEO F1: Verstappen se recusa a devolver posição para Russell, fecha a porta e é punido na Espanha

Últimas notícias

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros