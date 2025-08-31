F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º
Australiano não dá chances para concorrência na largada e lidera de ponta a ponta; britânico da McLaren perde motor no fim e 'cede' primeiro pódio a Hadjar
O GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo (31) teve emoções em todas as partes da pista, com exceção da liderança: Oscar Piastri confirmou a pole position e venceu a corrida, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, que subiu pela primeira vez ao pódio aproveitando quebra de Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 15º e a Ferrari teve duplo abandono.
O 'desastre' para a Scuderia começou quando Lewis Hamilton escapou na Curva 3, bateu sozinho e teve que abandonar a corrida ali mesmo. Momentos depois, na metade da prova, Charles Leclerc recebeu toque de Andrea Kimi Antonelli no mesmo lugar e levou a pior. No finalzinho da prova, o motor de Norris falhou.
Como foi o bagunçado e emocionante GP da Holanda de Fórmula 1
Piastri largou bem e manteve a vice-liderança, 'fechando' a passagem para Norris, que precisou segurar os ataques de Verstappen - sem sucesso: na Curva 3, próximo ao primeiro banking, o holandês fez o movimento por fora, quase perdeu o controle do carro, mas ganhou a segunda posição.
Bortoleto teve problemas na largada, 'demorando' para engatar as marchas, sofrendo com o anti-stall e caindo para a 19ª colocação. Não somente isso, o brasileiro ainda danificou a asa dianteira em disputa com Lance Stroll, mas ficou na pista.
A vice-liderança de Verstappen durou somente nove voltas, quando seu pneu macio começou a sofrer com o forte estresse da pista de Zandvoort. Norris fez uma bela ultrapassagem por fora na curva após a reta principal. O problema é que Piastri já estava a mais de quatro segundos de distância.
Ainda no pelotão da frente, o surpreendente Isack Hadjar conseguia segurar a quarta posição e os ataques de Charles Leclerc, que passou George Russell na largada. Graças à configuração mais 'travada' do circuito, o monegasco não conseguia o superar.
Na 15ª volta, Piastri relatou no rádio da McLaren que havia pingos d'água no visor de seu capacete. Alguns giros depois, as primeiras paradas no pit stop, com Alonso e Tsunoda, mas nenhum dos ponteiros. Em seguida, a chuva começou a cair na Holanda.
Fim de corrida para Hamilton na 23ª volta, quando o heptacampeão escapou na Curva 3, bateu e abandonou.
Foto de: John Thys / AFP via Getty Images
Tudo mudou na volta 23, quando Hamilton bateu no banking da Curva 3 e obrigou a entrada do safety car. Consequentemente, todo o grid foi aos boxes, com exceção de Esteban Ocon e Oliver Bearman, que largaram de pneus duros. O único piloto sem esses compostos naquela altura da corrida era Verstappen, que começou de macios e calçou médios.
O GP foi retomado sem muitas movimentações, a não ser por um toque entre Carlos Sainz e Liam Lawson, que furou um pneu de cada um e os obrigou a ir aos boxes. Momentos depois, carro de segurança virtual para limpeza da pista, com muitos detritos.
Leclerc e Russell protagonizaram uma briga acirrada pelo quinto lugar pouco após a liberação da corrida, em que o monegasco ultrapassou o britânico entre as curvas 11 e 12, quase se tocando. Muita reclamação por parte do piloto da Mercedes, que acusou o rival de ter feito o movimento fora dos limites de pista.
Enquanto isso, na liderança, Piastri mantinha vantagem de 1s5 sobre Norris e Verstappen, mesmo com compostos mais macios. Com o rápido desgaste, o holandês acabou ficando fora do páreo pela vitória. O undercut também foi dificultado pelas duas intervenções do safety car, um virtual e outro 'real'.
Outro safety car na 54ª volta e mais uma Ferrari envolvida: Andrea Kimi Antonelli bateu em Leclerc quando o mesmo saía dos boxes, ainda sem os compostos aquecidos, e encheu a lateral do monegasco, que abandonou. O italiano, que caminhava para superar Russell em pista pela primeira vez na temporada, levou dez segundos de punição.
A situação de Bortoleto não era muito diferente. Beneficiado pela batida de Sainz e Lawson, o abandono de Hamilton e uma parada a mais de Alonso, ele subiu para a 15ª colocação, mas o espanhol, com pneus bem mais novos, pressionava o pelotão à frente e logo o superou, jogando o brasileiro para 16º.
O brasileiro aproveitou a confusão para ficar na pista e não fazer o pit stop, subindo para a décima posição e entrando na zona de pontos, aproveitando-se também da penalidade aplicada ao jovem da Mercedes. Entre os ponteiros, destaque para Verstappen, que arriscou os pneus macios, contra duros de Piastri e Norris.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
A tática não se pagou para Bortoleto, porém, que despencou no grid e se viu sem condições de sequer segurar a colocação em que estava. Ele não teve escolha e teve que fazer uma parada tardia, caindo para o último lugar entre os que ainda se mantinham na prova.
Piastri confirmou a vitória na 65ª volta, quando Norris teve um problema no motor e teve que abandonar. Com isso, Verstappen herdou a segunda posição e Hadjar, em um excelente GP da Holanda, subiu ao pódio pela primeira vez na carreira. Bortoleto ganhou posições com o incidente e fechou em 15º, ao mesmo tempo que Hadjar subiu ao pódio pela primeira vez na carreira.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|72
|
-
|2
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|72
|
+1.271
1.271
|1.271
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|I. Hadjar RB
|6
|72
|
+3.233
3.233
|1.962
|2
|15
|RB
|Honda
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|72
|
+5.654
5.654
|2.421
|2
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|A. Albon Williams
|23
|72
|
+6.327
6.327
|0.673
|2
|10
|Williams
|Mercedes
|6
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|72
|
+9.044
9.044
|2.717
|1
|8
|Haas
|Ferrari
|7
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|72
|
+9.497
9.497
|0.453
|2
|6
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|72
|
+11.709
11.709
|2.212
|2
|4
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|72
|
+13.597
13.597
|1.888
|2
|2
|Red Bull
|Red Bull
|10
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|72
|
+14.063
14.063
|0.466
|1
|1
|Haas
|Ferrari
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|72
|
+14.511
14.511
|0.448
|3
|Alpine
|Renault
|12
|L. Lawson RB
|30
|72
|
+17.063
17.063
|2.552
|3
|RB
|Honda
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|72
|
+17.376
17.376
|0.313
|4
|Williams
|Mercedes
|14
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|72
|
+19.725
19.725
|2.349
|2
|Sauber
|Ferrari
|15
|G. Bortoleto Sauber
|5
|72
|
+21.565
21.565
|1.840
|2
|Sauber
|Ferrari
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|72
|
+22.029
22.029
|0.464
|3
|Mercedes
|Mercedes
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|72
|
+23.629
23.629
|1.600
|1
|Alpine
|Renault
|dnf
|L. Norris McLaren
|4
|64
|
8 laps
|2
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|52
|
20 laps
|2
|Colisão
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|22
|
50 laps
|Acidente
|Ferrari
|Ferrari
|Ver resultados completos
