Oscar Piastri manteve a calma e conquistou sua quinta vitória na temporada 2025 de Fórmula 1 no GP da Espanha, o que ele considerou um bom retorno ao topo após um fim de semana confuso em Mônaco.

Como pole position, Oscar Piastri tinha uma visão clara da Curva 1 e, em parte graças a uma boa largada, conseguiu se distanciar enquanto Max Verstappen e Lando Norris lutavam entre si. Piastri conseguiu se manter à frente de Norris e só ficou sob pressão por um breve período nos estágios finais da corrida, quando o safety car entrou na pista após o abandono de Andrea Kimi Antonelli.

O líder do campeonato também falou sobre a corrida de Verstappen, que adotou uma abordagem diferente e mais agressiva em termos estratégicos. "Foi um pouco surpreendente ver Max tentando fazer uma parada tripla, e esteve perto de conseguir".

"No geral, foi um ótimo fim de semana. Acho que nosso ritmo foi muito bom. Conseguimos aumentar o ritmo quando precisávamos e estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos neste fim de semana".

"O primeiro treino livre não foi muito bom, mas depois disso conseguimos fazer tudo certo. É uma ótima maneira de se recuperar depois de Mônaco, então foi realmente um fim de semana excelente", disse o australiano.

Para Piastri, essa já é sua quinta vitória na temporada, e isso em nove corridas. Assim, ele tem um forte impulso a ganhar e também está ansioso pela próxima corrida, o GP do Canadá. "Não posso reclamar de forma alguma, tem sido um ano fantástico até agora e este fim de semana foi exatamente o tipo de fim de semana que eu esperava".

"Executamos tudo nos momentos certos - não se pode pedir mais do que isso. A equipe mais uma vez me deu um ótimo carro. Ganhar corridas é muito divertido no momento, por isso estou gostando muito. E espero que a equipe também goste".

Sem reinício perfeito

Faltando seis voltas para o final, Piastri foi autorizado a definir o ritmo no reinício, que não foi dos mais fáceis - em parte porque, como muitos outros pilotos, ele estava correndo com um conjunto usado de pneus macios.

No entanto, ele conseguiu mais alguns pontos, incluindo o fato de que Nico Hülkenberg cruzou a linha de chegada em sexto lugar - mas ficou em quinto após a penalidade de tempo de Verstappen.

"Isso é impressionante, muito bem feito por ele. Mas minha retomada foi boa em termos de tempo, embora eu ache que meus pneus traseiros não estavam muito felizes - tive um giro de roda na sexta marcha, então não foi a retomada mais perfeita!", admite.

"Mas foi bom o suficiente. E depois me acostumei novamente com a quantidade de aderência com pouco combustível.... Parecia que eu estava na classificação novamente. Isso exigiu algumas mudanças, mas foi bem administrado".

O companheiro de equipe Norris não conseguiu se aproximar o suficiente para realmente atacar Piastri, o que fez com que seu déficit aumentasse ligeiramente de três para 10 pontos.

"Oscar fez uma corrida muito boa hoje", afirmou o britânico. "Eu não tinha o ritmo necessário para acompanhá-lo, mas aproveitamos ao máximo. Foi uma corrida longa - tudo poderia ter acontecido no final. No reinício, nós dois ficamos bastante irritados. Foi uma boa corrida e, para nós, como equipe, terminar em segundo lugar é ainda melhor".

