A Fórmula 1 abriu o sábado em Barcelona com o terceiro e último treino livre para o GP da Espanha, nona etapa da temporada 2025. Na sessão que antecede a classificação de mais tarde, Oscar Piastri voou para terminar na frente, ficando a mais de meio segundo de Lando Norris, em uma dobradinha da McLaren. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 11º, logo à frente de Nico Hulkenberg.

Como tradicionalmente acontece nos terceiros treinos livres, a sessão teve um início mais lento, com poucos pilotos indo à pista.

Após os 20 minutos iniciais, apenas metade do grid havia concluído uma volta rápida, com os pilotos se dividindo entre os pneus macios e médios. Leclerc, de macios, liderava com 01min13s941, tendo Sainz em segundo a pouco mais de 0s2, ambos de pneus vermelhos. Piastri, Norris e Lawson fechavam o top 5, de amarelos, a mais de 0s5 de distância.

Aos poucos, os demais pilotos começaram a sair dos boxes para fazerem suas primeiras voltas rápidas. Com isso, após mais 20min de sessão, a Mercedes vinha com uma dobradinha, tendo Russell em primeiro, com 01min13s396, 0s429 à frente de Antonelli. Norris era o terceiro, ficando a 0s473 do britânico, enquanto Leclerc era o quarto a 0s496 e Hamilton fechava o top 5 a 0s666. O heptacampeão era o único dos cinco de médios.

Já Verstappen vinha na sétima posição, a 0s720, de macios, e Piastri era apenas o 12º, a mais de 1s de Russell, de médios. Também com os pneus amarelos, Bortoleto era o 19º, a 1s828.

No final, um voador Oscar Piastri foi o mais rápido. O líder do Mundial marcou 01min12s387, colocando mais de meio segundo de vantagem para seu companheiro de equipe, Lando Norris, fechando uma dobradinha da McLaren na sessão.

Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s743, com George Russell em quarto e Max Verstappen em quinto, a 0s988. Completaram o top 10: Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Liam Lawson. Gabriel Bortoleto foi o 11º, a 1s335, ficando logo à frente de Nico Hulkenberg.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona mais uma vez neste sábado. Às 11h acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Espanha deste domingo, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa do quali e a projeção da prova deste domingo. Não perca!

Confira o resultado final do TL3 para o GP da Espanha:

