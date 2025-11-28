Todas as categorias

GP do Catar
GP do Catar
Brasília
Brasília
GP do Catar
Brasília
GP do Catar
GP do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri volta a boa forma e é pole sprint no Catar; Bortoleto larga em 13°

Verstappen reclamou bastante do carro que estava quicando

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

A sexta-feira (28) abriu mais uma sessão na pista do Catar, que recebe a penúltima corrida do calendário da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, que retorna a uma pista que conhece, se classificou em 13° para a sprint, enquanto Oscar Piastri ficou com a pole, tendo George Russell e Lando Norris na sequência.

Leia também:

SQ1

Como previsto pelas regras, todos os pilotos foram para a pista calçando pneus médios. Max Verstappen foi o primeiro a deixar os boxes, com Yuki Tsunoda na sequência. O holandês andou muito bem nas suas primeiras tentativas, mas sem conseguir fazer todos os setores roxos, perdendo alguns milésimos naquela parte da pista.

Lando Norris fez o mesmo que Verstappen, perdendo pouco menos de 0s2 para Isack Hadjar no setor 2, tendo Oscar Piastri em segundo lugar, com a volta em 1min21s813. Depois de serem superados pelo holandês, a dupla da McLaren voltou para a ponta, com o australiano em P1.

Gabriel Bortoleto, que passou o treino bem discreto, fez uma boa classificação, mostrando todo seu ritmo no SQ1 ao subir para quarto, andando mais rápido que George Russell e Max Verstappen.

 

Foi mais uma classificação complicada para Lewis Hamilton, que largará à frente apenas das duas Alpines. Enquanto Norris foi investigado por 'impedir' uma boa volta de Verstappen, mas nenhuma punição foi aplicada para o carro #4.

Eliminados: Colapinto, Gasly, Hamilton, Lawson e Stroll.

SQ2

A dupla da McLaren apareceu, mais uma vez, forte, rapidamente se colocando à frente dos rivais e Norris foi o primeiro a andar na casa de 1min20s956.

Andrea Kimi Antonelli teve uma volta deletada, pois escapou da pista e precisou lutar contra os rivais para conseguir se manter até o SQ3. Enquanto isso, Verstappen reclamou que seu carro estava quicando bastante.

Faltando menos de um minuto para o fim da sessão, o holandês cruzou a linha de chegada apenas em terceiro, não conseguindo chegar no tempo das McLarens. Nico Hulkenberg teve sua volta deletada e, assim, foi eliminado em 14°.

Eliminados: Ocon, Hulkenberg, Bortoleto, Bearman e Hadjar.

SQ3

Como previsto pelas regras, os pilotos deixaram os boxes de pneus macios, que prometeram diminuir ainda mais os tempos na pista. Verstappen se irritou bastante com a equipe, dizendo que o carro não estava se comportando da forma que ele esperava e estava balançando muito.

 

Inclusive, o holandês errou a entrada de uma das curvas e escapou com força, balançando bastante. Faltando dois minutos para o fim da sessão, ele tinha apenas o 10° tempo, mas sabia de seu assoalho não estava em sua melhor forma.

Piastri cruzou a linha de chegada como o mais rápido da sessão, apesar de ter sido brevemente superado por Russell, que terminou separando as duas McLarens. Enquanto Verstappen foi apenas o sexto, ficando, inclusive, atrás do companheiro de equipe.

1

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

5

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

7

  Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Williams)

9

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

11

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Oliver Bearman
(Haas)

13

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

15

  Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

17

  Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

19

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

