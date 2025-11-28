F1: Piastri volta a boa forma e é pole sprint no Catar; Bortoleto larga em 13°
Verstappen reclamou bastante do carro que estava quicando
A sexta-feira (28) abriu mais uma sessão na pista do Catar, que recebe a penúltima corrida do calendário da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, que retorna a uma pista que conhece, se classificou em 13° para a sprint, enquanto Oscar Piastri ficou com a pole, tendo George Russell e Lando Norris na sequência.
SQ1
Como previsto pelas regras, todos os pilotos foram para a pista calçando pneus médios. Max Verstappen foi o primeiro a deixar os boxes, com Yuki Tsunoda na sequência. O holandês andou muito bem nas suas primeiras tentativas, mas sem conseguir fazer todos os setores roxos, perdendo alguns milésimos naquela parte da pista.
Lando Norris fez o mesmo que Verstappen, perdendo pouco menos de 0s2 para Isack Hadjar no setor 2, tendo Oscar Piastri em segundo lugar, com a volta em 1min21s813. Depois de serem superados pelo holandês, a dupla da McLaren voltou para a ponta, com o australiano em P1.
Gabriel Bortoleto, que passou o treino bem discreto, fez uma boa classificação, mostrando todo seu ritmo no SQ1 ao subir para quarto, andando mais rápido que George Russell e Max Verstappen.
Foi mais uma classificação complicada para Lewis Hamilton, que largará à frente apenas das duas Alpines. Enquanto Norris foi investigado por 'impedir' uma boa volta de Verstappen, mas nenhuma punição foi aplicada para o carro #4.
Eliminados: Colapinto, Gasly, Hamilton, Lawson e Stroll.
SQ2
A dupla da McLaren apareceu, mais uma vez, forte, rapidamente se colocando à frente dos rivais e Norris foi o primeiro a andar na casa de 1min20s956.
Andrea Kimi Antonelli teve uma volta deletada, pois escapou da pista e precisou lutar contra os rivais para conseguir se manter até o SQ3. Enquanto isso, Verstappen reclamou que seu carro estava quicando bastante.
Faltando menos de um minuto para o fim da sessão, o holandês cruzou a linha de chegada apenas em terceiro, não conseguindo chegar no tempo das McLarens. Nico Hulkenberg teve sua volta deletada e, assim, foi eliminado em 14°.
Eliminados: Ocon, Hulkenberg, Bortoleto, Bearman e Hadjar.
SQ3
Como previsto pelas regras, os pilotos deixaram os boxes de pneus macios, que prometeram diminuir ainda mais os tempos na pista. Verstappen se irritou bastante com a equipe, dizendo que o carro não estava se comportando da forma que ele esperava e estava balançando muito.
Inclusive, o holandês errou a entrada de uma das curvas e escapou com força, balançando bastante. Faltando dois minutos para o fim da sessão, ele tinha apenas o 10° tempo, mas sabia de seu assoalho não estava em sua melhor forma.
Piastri cruzou a linha de chegada como o mais rápido da sessão, apesar de ter sido brevemente superado por Russell, que terminou separando as duas McLarens. Enquanto Verstappen foi apenas o sexto, ficando, inclusive, atrás do companheiro de equipe.
|
1
|
Oscar Piastri
|
2
|
George Russell
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Fernando Alonso
|
5
|
Yuki Tsunoda
|
6
|
Max Verstappen
|
7
|
Kimi Antonelli
|
8
|
Carlos Sainz
|
9
|
Charles Leclerc
|
10
|
Alexander Albon
|
11
|
Isack Hadjar
|
12
|
Oliver Bearman
|
13
|
Gabriel Bortoleto
|
14
|
Nico Hülkenberg
|
15
|
Esteban Ocon
|
16
|
Lance Stroll
|
17
|
Liam Lawson
|
18
|
Lewis Hamilton
|
19
|
Pierre Gasly
|
20
|
Franco Colapinto
