Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site
F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

Time de Maranello se encaminha para rodada final sem nenhuma vitória no ano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Piero Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Piero Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Foto de: Ferrari

2025 marca um ano difícil para a Ferrari na Fórmula 1. A equipe de Maranello chega a Abu Dhabi sem nenhuma vitória na temporada e com Lewis Hamilton, que se juntou ao time este ano, nem mesmo tendo subido ao pódio. O filho do fundador da Scuderia e vice-presidente executivo, Piero Ferrari não escondeu a frustração diante dos resultados ruins.

Leia também:

Em entrevista ao site RMC Motori após o GP do Catar, prova que Charles Leclerc terminou em oitavo e Hamilton em 12º, Ferrari comentou sobre a dor que sente ao ver a equipe nessa situação: "Depois de uma corrida como essa, não há muito o que dizer . É um golpe e um soco no estômago. Dói ver uma Ferrari assim, me consolo pensando que ainda há mais uma corrida, a última da temporada, e então vamos garantir este campeonato", falou. 

Ao longo do ano, as dificuldades individuais de Leclerc e Hamilton pesaram também na disputa de construtores. A Ferrari chegou a ser segunda colocada entre equipes, mas finalizará o ano em quarto, atrás de McLaren, Mercedes e Red Bull. Ainda assim, o vice-presidente mantem o otimismo para o futuro. 

"Na história da Ferrari tivemos altos e baixos, acontece em corridas. Não é consolo, mas já tivemos momentos piores e sempre conseguimos voltar. Lembro-me de 1973 e dos Campeonatos Mundiais de 75 após uma temporada crescente em 74, a crise dos anos 90 e os triunfos que se seguiram", acrescentou. 

"Temos algumas coisas que não funcionaram, mas posso garantir que em Maranello também temos muitas outras que funcionam. A parte difícil é juntar tudo isso para tirar o máximo proveito, mas tenho certeza de que conseguiremos. Estou confiante nos pontos fortes que temos em casa e, como torcedor, espero que possamos encaixar todas as peças do quebra-cabeça. A Ferrari vai vencer novamente, definitivamente não vamos desistir", garantiu. 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

Fórmula 1
Fórmula 1
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

Últimas notícias

F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Cinco equipes já divulgaram data de lançamento do carro de 2026; confira calendário
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site
F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piero Ferrari diz que crise na equipe "dói": "É um golpe e um soco no estômago"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros