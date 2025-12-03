2025 marca um ano difícil para a Ferrari na Fórmula 1. A equipe de Maranello chega a Abu Dhabi sem nenhuma vitória na temporada e com Lewis Hamilton, que se juntou ao time este ano, nem mesmo tendo subido ao pódio. O filho do fundador da Scuderia e vice-presidente executivo, Piero Ferrari não escondeu a frustração diante dos resultados ruins.

Em entrevista ao site RMC Motori após o GP do Catar, prova que Charles Leclerc terminou em oitavo e Hamilton em 12º, Ferrari comentou sobre a dor que sente ao ver a equipe nessa situação: "Depois de uma corrida como essa, não há muito o que dizer . É um golpe e um soco no estômago. Dói ver uma Ferrari assim, me consolo pensando que ainda há mais uma corrida, a última da temporada, e então vamos garantir este campeonato", falou.

Ao longo do ano, as dificuldades individuais de Leclerc e Hamilton pesaram também na disputa de construtores. A Ferrari chegou a ser segunda colocada entre equipes, mas finalizará o ano em quarto, atrás de McLaren, Mercedes e Red Bull. Ainda assim, o vice-presidente mantem o otimismo para o futuro.

"Na história da Ferrari tivemos altos e baixos, acontece em corridas. Não é consolo, mas já tivemos momentos piores e sempre conseguimos voltar. Lembro-me de 1973 e dos Campeonatos Mundiais de 75 após uma temporada crescente em 74, a crise dos anos 90 e os triunfos que se seguiram", acrescentou.

"Temos algumas coisas que não funcionaram, mas posso garantir que em Maranello também temos muitas outras que funcionam. A parte difícil é juntar tudo isso para tirar o máximo proveito, mas tenho certeza de que conseguiremos. Estou confiante nos pontos fortes que temos em casa e, como torcedor, espero que possamos encaixar todas as peças do quebra-cabeça. A Ferrari vai vencer novamente, definitivamente não vamos desistir", garantiu.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!