F1 - "Pilotando sobre cascalho", diz Russell após ser só sétimo no grid da Malásia

Vice-líder da temporada 2026 da Fórmula 1, o britânico George Russell, da Mercedes, larga apenas em sétimo no GP do Bahrein na Malásia -- beneficiando-se de punição de grid do francês Isack Hadjar, que foi terceiro com a Red Bull mas parte de oitavo por troca de componente na unidade de potência --, enquanto o companheiro e líder Andrea Kimi Antonelli, da Itália, começa a prova deste domingo em terceiro na pista de Sepang.

Questionado por jornalistas sobre a eventual ineficiência das atualizações da Mercedes para esta etapa, o inglês respondeu o seguinte após o quali deste sábado: "Para ser sincero, não sabemos exatamente por que este fim de semana tem sido tão difícil.”

“Esta pista tem uma característica um pouco excepcional em termos de rugosidade e abrasividade do asfalto. Os tempos de volta de sete anos atrás eram seis ou sete segundos mais rápidos e, neste momento, em certos pontos da pista, é como se estivéssemos pilotando sobre cascalho", ponderou Russell.

George seguiu: “Embora esta situação seja a mesma para todos, é evidente que nos afetou de forma mais negativa em comparação com nossos rivais. Se tivéssemos a possibilidade de comparar diretamente o pacote de atualizações com as peças antigas, seria mais fácil entender o que aconteceu, mas é aí que reside a dificuldade deste esporte.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Se tivéssemos instalado o pacote de atualizações na semana passada, mesmo que o pacote fosse pior, provavelmente ainda teríamos conquistado a pole position [no Azerbaijão] e dito que ele era ótimo. Da mesma forma, se tivéssemos corrido aqui com o carro antigo, talvez o resultado pudesse ter sido muito pior", afirmou o britânico.

“Como equipe, ainda não tivemos uma corrida ruim ao longo de toda a temporada, mas esta sessão de qualificação foi claramente ruim para nós. Todos os dados e números mostram que a atualização é uma melhoria, mas os tempos de volta não dão muito essa sensação", disse o vice-líder da F1.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Ainda assim, acho que amanhã muita coisa vai acontecer. O desgaste dos pneus é extremamente alto e o ritmo de corrida terá um papel fundamental, por isso, embora hoje tenha sido uma grande decepção, nem tudo está perdido", completou o inglês das Flechas de Prata.

O GP do Bahrein na Malásia tem largada às 4h (Brasília) deste domingo, com cobertura do Motorsport.com em TEMPO REAL. Após a conclusão da prova, a Motorsport.tv Brasil no YouTube debate tudo da corrida no programa PÓDIO.

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