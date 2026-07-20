F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?
Mesmo com o toque em Piastri passando em branco pela direção de prova, os fãs elegeram Leclerc como o destaque do GP em Spa-Francorchamps
Charles Leclerc; Scuderia Ferrari; Driver of the day
Charles Leclerc foi eleito o "Piloto do Dia" no GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado neste último fim de semana em Spa-Francorchamps, superando, em votação popular, Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lando Norris.
O prêmio Driver of the Day é uma iniciativa criada pela categoria em 2016 em que permite aos espectadores votarem ao vivo em qual piloto mais se destacou ou fez a corrida mais impressionante durante um GP. O vencedor é escolhido exclusivamente por votação dos fãs pela internet.
Contudo, a escolha por Leclerc gerou bastante repercussão entre os apaixonados pelo esporte. Apesar do segundo lugar conquistado após largar da quinta colocação do grid, o monegasco foi peça de uma das principais polêmicas da corrida, ao acertar o carro de Oscar Piastri em uma disputa por posição com o piloto da McLaren e não ser punido pelos comissários.
A escolha foi ainda mais questionada quando a F1 revelou os outros pilotos que também estavam sendo votados pelo prêmio: Kimi Antonelli, que largou da pole e venceu mais uma na temporada, Norris, que tomou uma punição de dez posições no grid e cruzou a linha de chegada em 7º e Isack Hadjar, punido com 30 colocações e terminou a corrida em sexto.
Apesar de ter superado Max Verstappen na largada e ter se colocado entre os primeiros logo na primeira volta, Leclerc não teve outro momento de briho ou destaque na prova - pelo contrário, foi colocado em evidência por ter acertado o carro de Piastri.
Na análise fria do GP de Bélgica, a escolha pelo monegasco não parece justa, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela Ferrari na pista belga diante de uma Mercedes 'voadora' nas retas.
Com o pódio, Charles mantém o quarto lugar na tabela do campeonato, alcançando os 126 pontos e fazendo com que a Ferrari se distancie ainda mais da McLaren na briga de construtures. A equipe italiana soma 285 pontos contra 195 do time papaia.
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