Charles Leclerc foi eleito o "Piloto do Dia" no GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado neste último fim de semana em Spa-Francorchamps, superando, em votação popular, Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lando Norris.

O prêmio Driver of the Day é uma iniciativa criada pela categoria em 2016 em que permite aos espectadores votarem ao vivo em qual piloto mais se destacou ou fez a corrida mais impressionante durante um GP. O vencedor é escolhido exclusivamente por votação dos fãs pela internet.

Contudo, a escolha por Leclerc gerou bastante repercussão entre os apaixonados pelo esporte. Apesar do segundo lugar conquistado após largar da quinta colocação do grid, o monegasco foi peça de uma das principais polêmicas da corrida, ao acertar o carro de Oscar Piastri em uma disputa por posição com o piloto da McLaren e não ser punido pelos comissários.

A escolha foi ainda mais questionada quando a F1 revelou os outros pilotos que também estavam sendo votados pelo prêmio: Kimi Antonelli, que largou da pole e venceu mais uma na temporada, Norris, que tomou uma punição de dez posições no grid e cruzou a linha de chegada em 7º e Isack Hadjar, punido com 30 colocações e terminou a corrida em sexto.

Apesar de ter superado Max Verstappen na largada e ter se colocado entre os primeiros logo na primeira volta, Leclerc não teve outro momento de briho ou destaque na prova - pelo contrário, foi colocado em evidência por ter acertado o carro de Piastri.

Na análise fria do GP de Bélgica, a escolha pelo monegasco não parece justa, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela Ferrari na pista belga diante de uma Mercedes 'voadora' nas retas.

Com o pódio, Charles mantém o quarto lugar na tabela do campeonato, alcançando os 126 pontos e fazendo com que a Ferrari se distancie ainda mais da McLaren na briga de construtures. A equipe italiana soma 285 pontos contra 195 do time papaia.

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