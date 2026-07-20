Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F2
Spa-Francorchamps
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?

VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

Fórmula 1
GP da Bélgica
VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

ANÁLISE F1: Veja detalhes do assoalho da Mercedes após abandono de Russell na Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
ANÁLISE F1: Veja detalhes do assoalho da Mercedes após abandono de Russell na Bélgica

Grids da F1 em 2026 são decididos por "computadores se comportando bem ou mal", criticam pilotos da McLaren

Fórmula 1
GP da Bélgica
Grids da F1 em 2026 são decididos por "computadores se comportando bem ou mal", criticam pilotos da McLaren

F1: Mercedes admite ter motor mais potente, Red Bull endossa e ADUO volta ao centro das atenções

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Mercedes admite ter motor mais potente, Red Bull endossa e ADUO volta ao centro das atenções

F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Fórmula E: Chefe de equipe da Citroen morre aos 46 anos

Fórmula E
Tokyo ePrix II
Fórmula E: Chefe de equipe da Citroen morre aos 46 anos
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?

Mesmo com o toque em Piastri passando em branco pela direção de prova, os fãs elegeram Leclerc como o destaque do GP em Spa-Francorchamps

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Charles Leclerc; Scuderia Ferrari; Driver of the day

Charles Leclerc; Scuderia Ferrari; Driver of the day

Charles Leclerc foi eleito o "Piloto do Dia" no GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado neste último fim de semana em Spa-Francorchamps, superando, em votação popular, Kimi Antonelli, Max Verstappen e Lando Norris

Leia também:

O prêmio Driver of the Day é uma iniciativa criada pela categoria em 2016 em que permite aos espectadores votarem ao vivo em qual piloto mais se destacou ou fez a corrida mais impressionante durante um GP. O vencedor é escolhido exclusivamente por votação dos fãs pela internet. 

Contudo, a escolha por Leclerc gerou bastante repercussão entre os apaixonados pelo esporte. Apesar do segundo lugar conquistado após largar da quinta colocação do grid, o monegasco foi peça de uma das principais polêmicas da corrida, ao acertar o carro de Oscar Piastri em uma disputa por posição com o piloto da McLaren e não ser punido pelos comissários.

 

A escolha foi ainda mais questionada quando a F1 revelou os outros pilotos que também estavam sendo votados pelo prêmio: Kimi Antonelli, que largou da pole e venceu mais uma na temporada, Norris, que tomou uma punição de dez posições no grid e cruzou a linha de chegada em 7º e Isack Hadjar, punido com 30 colocações e terminou a corrida em sexto.

Apesar de ter superado Max Verstappen na largada e ter se colocado entre os primeiros logo na primeira volta, Leclerc não teve outro momento de briho ou destaque na prova - pelo contrário, foi colocado em evidência por ter acertado o carro de Piastri.

Na análise fria do GP de Bélgica, a escolha pelo monegasco não parece justa, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela Ferrari na pista belga diante de uma Mercedes 'voadora' nas retas.

Com o pódio, Charles mantém o quarto lugar na tabela do campeonato, alcançando os 126 pontos e fazendo com que a Ferrari se distancie ainda mais da McLaren na briga de construtures. A equipe italiana soma 285 pontos contra 195 do time papaia. 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 


 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º

WEC
WEC
Interlagos
WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º

WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3

WEC
WEC
Interlagos
WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3

F1: McLaren admite surpresa com nova 'omissão' de informação por parte da Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: McLaren admite surpresa com nova 'omissão' de informação por parte da Mercedes

Últimas notícias

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F2
Spa-Francorchamps
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Piloto do Dia na Bélgica: escolha por Leclerc é justa ou polêmica?

VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

Fórmula 1
GP da Bélgica
VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

ANÁLISE F1: Veja detalhes do assoalho da Mercedes após abandono de Russell na Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
ANÁLISE F1: Veja detalhes do assoalho da Mercedes após abandono de Russell na Bélgica