O jovem talento da Red Bull, Arvid Lindblad conseguiu o aval da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para pilotar um carro de Fórmula 1 antes de completar 18 anos. O piloto da academia dos taurinos está se preparando para assumir o cockpit da Racing Bulls em duas sessões de treinos livres ao longo da temporada de 2025.

Para isso, ele entrará na pista do circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na próxima segunda-feira, ao volante de um carro de F1 da equipe sediada em Faenza.

Sua estreia em um monoposto de F1 foi em fevereiro, em Ímola, por ocasião do dia de filmagem da Racing Bulls, com o AT04. Naquela ocasião, ele saiu da pista duas vezes, portanto, desta vez, terá que se manter longe do cascalho da Rivazza e dos meios-fios da Variante Gresini.

A intenção da equipe de Faenza é colocá-lo em campo em duas sessões de TL1 na segunda metade da temporada. Na verdade, a partir deste ano, há quatro sessões dedicadas aos novatos, mas Isack Hadjar já conseguiu passar em duas delas, isso porque o piloto ainda era considerado novato. A Red Bull, por outro lado, cedeu uma sessão para Ayumu Iwasa, e não está descartada a possibilidade de que (pelo menos) uma das três restantes seja cedida a Lindblad.

Quem é Arvid Lindblad?

Arvid Lindblad, AT04 Foto de: Jacopo Rava

Ele é a ponta de lança da equipe Red Bull Junior. Nascido e criado em Londres, filho de pai sueco e mãe de origem indiana, foi descoberto aos oito anos de idade por Oliver Rowland (então na GP2, agora na Fórmula E), que fundou uma equipe de kart especialmente para ele. Seu primeiro encontro com Helmut Marko, que ficou impressionado com seu desempenho nos karts, aconteceu no GP de Portugal de 2020 e, a partir desse momento, seu sonho de chegar à F1 começou a tomar forma.

Em 2023, ele fez sua estreia em monopostos na F4 italiana, conquistando o título de estreante, uma conquista que convenceu a Red Bull a deixá-lo abandonar a Fórmula Regional para correr na F3 em 2024. Foi uma escolha feliz, pois ele se tornou o vencedor mais jovem (16 anos e 6 meses) da categoria.

Além disso, no ano passado, ele começou a usar o simulador da Racing Bulls para estar pronto quando obtivesse sua licença. Isso aconteceu em fevereiro e a Racing Bulls o colocou imediatamente ao volante do AT04 no dia da filmagem.

Nesse meio tempo, ele fez sua estreia na F2 com a Campos - equipe satélite da Red Bull nas fórmulas menores - e se tornou o mais jovem vencedor (17 anos e 8 meses) da categoria em Jeddah.

Na semana passada, Lindblad se tornou o primeiro piloto, desde Verstappen, a obter uma Super Licença antes dos 18 anos de idade (prevista para 8 de agosto). Isso significa que ele tem a chance de fazer sua estreia na F1 na Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria.

De qualquer forma, seu futuro está na Racing Bulls em 2026. Se tudo correr bem, o que é possível, poderemos ver esse talento trabalhando no grid no próximo ano.

INDIANÁPOLIS 2005: Maior VEXAME da HISTÓRIA da F1 completa 20 ANOS; FELIPE MOTTA revela BASTIDORES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!