A Aston Martin enfrenta uma situação crítica na estreia da temporada 2026 da Fórmula 1 na Austrália. Após a revelação das limitações devido aos problemas do motor Honda, Fernando Alonso e Lance Stroll detalharam um pouco mais como será iniciar o ano dessa forma conturbada.

Durante o dia de mídia em Melbourne, Adrian Newey, chefe da equipe de Silverstone, revelou que os pilotos farão voltas limitadas durante a prova devido ao risco de machucarem os nervos das mãos por conta das vibrações decorrentes da unidade de potência. Posteriormente, Stroll e Alonso foram questionados sobre a fala do 'mago' da engenharia e o quão prejudicial eram, de fato, essas vibrações na visão deles.

"Para nós é simplesmente vibração. No carro sacode um pouco tudo. É por isso que temos alguns problemas, algumas questões de confiabilidade que acabam encurtando nossos dias. As vibrações vindas do motor estão prejudicando um pouco os componentes do carro. Nós, pilotos, sentimos no corpo essa frequência que você percebe depois de 20 ou 25 minutos. Um pouco dormente, acho que essa é a palavra, nas mãos, nos pés, seja onde for", apontou o espanhol.

"Sim, no Bahrein isso estava nos limitando , não apenas do ponto de vista físico do piloto, mas o carro como um todo. Ele praticamente se desmanchava com esse nível de vibração. Não é bom para o motor, não é bom para nada no carro, incluindo o ser humano", enfatizou o canadense.

Por outro lado, os dois pilotos mostraram confiança de que tanto a fabricante japonesa quanto a Aston Martin são completamente capazes de consertar todos esses problemas que colocaram a equipe bem atrás nessa nova era de regulamentos, destacando que a única incerteza que paira no ar é quando tudo será sanado.

"Não sei como dizer. Não é que eu esteja feliz por enfrentar isso, mas estou pronto. Vou abraçar esses desafios e tentar ajudar com minha experiência na Fórmula 1. Para que a Honda torne esse período o mais curto possível. Com a equipe, como eu já disse no ano passado, quando renovei o contrato, acho que este time vai ganhar um campeonato".

"É uma questão de tempo. Temos todas as peças no lugar agora. Estamos enfrentando outra dificuldade e desafio com os novos regulamentos e a troca de motor. Mas tudo pode ser resolvido. Quando? Esse é o único ponto de interrogação que eu tenho. Se estarei ao volante ou se estarei em outra posição dentro da equipe. Acho que vou ganhar um campeonato com esta equipe, mais cedo ou mais tarde."

