F1: Pilotos da McLaren explicam 'desistência dupla' no GP da China

Problemas técnicos tiraram os dois carros da McLaren do GP da China de Fórmula 1 antes mesmo de ele começar, para grande decepção de Lando Norris e Oscar Piastri.

Atingido por um problema eletrônico, o atual campeão mundial não conseguiu sair da garagem para a corrida em Xangai, enquanto Piastri teve que ser levado de volta para o pitlane a partir do grid, devido ao que o australiano descreveu como “um problema elétrico na unidade de potência”.

“Sinceramente, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo”, comentou Norris quando questionado sobre a cronologia dos eventos. “Às vezes é melhor deixar que eles resolvam as coisas, mas eu descobri provavelmente 20 minutos antes de sair da garagem. Acho que eles já estavam trabalhando nisso há algum tempo. Algum problema elétrico na unidade de potência e, por isso, nem conseguimos ligá-la. Então sim, é uma pena. Minha primeira 'não largada' na F1, o que é triste. E pior ainda, que seja uma dupla não largada, junto com o Oscar também. Não é o melhor dia para nós".

Norris ainda assim subiu no carro, o que gerou especulações de que ele poderia, na verdade, participar da corrida. “Eles estavam tentando [consertar o carro], então nunca se sabe”, explicou. “Nós até ficamos na pista nas primeiras voltas, só para o caso de haver uma bandeira vermelha ou algo assim, e a sorte virar a nosso favor, mas não aconteceu. Só preferimos estar prontos para entrar caso algo aparecesse magicamente e começasse a funcionar, mas não hoje".

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, o problema de Piastri surgiu no pior momento possível. “Estava tudo bem a caminho do grid”, revelou ele. “Acho que foi algo semelhante, um problema elétrico na unidade de potência. Acho que foi o mesmo para o Lando, mas não é o mesmo problema elétrico. Obviamente decepcionante, mas é o que é".

Este é o segundo abandono consecutiva de Piastri, que sofreu um acidente a caminho do grid de Albert Park no fim de semana passado – uma decepção em casa para o piloto de Melbourne, que se mostrou mais 'filosófico' desta vez.

“Já faz um tempo que não assisto a dois GPs pela TV”, comentou ele. “Obviamente, é um pouco diferente. Na semana passada foi bem difícil de engolir. Este aqui… infelizmente esse tipo de coisa acontece às vezes, especialmente no início de um novo regulamento. Provavelmente não é uma grande surpresa. É uma pena que tenha acontecido com os dois carros ao mesmo tempo".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Norris até pode ter esboçado um sorriso na área de imprensa, mas não sem um certo 'resentimento'.

“Estou apenas desapontado”, disse ele. “Estou triste por não ter conseguido ir e fazer meu trabalho hoje e frustrado por toda a equipe, não só eu. É claro que adoro os mecânicos, todos se dedicam muito e é um equipamento um tanto complicado. Há muitas coisas novas e, claro, alguns problemas novos que ainda estamos descobrindo. Todos na garagem estão decepcionados. Não conseguimos colocar o carro na pista hoje e eles vão trabalhar duro para tentar consertar".

A última (e única) vez que os dois McLaren não conseguiram largar na corrida foi no GP dos Estados Unidos de 2005, quando Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya abandonaram no final da volta de apresentação, juntamente com todos os outros pilotos da Michelin, devido a preocupações com a durabilidade dos pneus na pista inclinada de Indianápolis.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!