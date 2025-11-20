F1: Pilotos destacam "desafio insano" se chover no GP de Las Vegas

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Pilotos destacam "desafio insano" se chover no GP de Las Vegas

Pela primeira vez nos três anos de prova, a etapa da Cidade dos Cassinos pode ter sessões realizadas com pista molhada

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Vários pilotos expressaram suas preocupações com a possibilidade de sessões com pista molhada no GP de Las Vegas de Fórmula 1, com previsão de chuva para os treinos na quinta-feira (20).

Leia também:

Las Vegas, assim como o condado de Clark, tem enfrentado fortes chuvas nos últimos dias, com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitindo um alerta de enchente na noite de terça-feira (18).

A intensa chuva de terça-feira alagou algumas ruas ao redor da capital de Nevada, mas não causou interrupções no circuito de rua de 6,2 km. Embora não haja qualquer risco para o fim de semana de corrida, a previsão de mais chuva em Las Vegas na quinta-feira não é exatamente bem-vinda pelos pilotos.

O risco é mais grave para a sessão TL2 da noite de quinta-feira, com o serviço oficial de meteorologia da FIA, Meteo France, prevendo 40% de chance de precipitação. Isso é um aumento em relação aos 20% para o TL1, assim como para o TL3 e a classificação de sexta-feira, enquanto não deve chover na corrida noturna.

O asfalto do circuito de rua é conhecido por ser escorregadio mesmo nas melhores condições – até mesmo em pista seca. Adicionar chuva à mistura, o que seria uma novidade para o evento, não é uma perspectiva que nenhum piloto gostou quando questionado na quarta-feira (19).

"Será uma sessão bem apimentada, com certeza", disse Yuki Tsunoda, da Red Bull. "Nenhum piloto ainda pilotou aqui [na chuva], então acho que será interessante ver quem vai se adaptar mais rápido a essa condição".

"Além disso, nessas condições muito frias com pneus intermediários, as mantas [de aquecimento] não estão tão quentes como antes, então acho que será muito complicado até para gerar temperatura".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto por: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O líder do campeonato, Lando Norris, cujo carro da McLaren costuma funcionar bem quando pneus intermediários são usados, disse que o treino de quinta-feira pode ficar "complicado" e representar "um desafio insano" na chuva.

"Acho que vai ser uma pista incrivelmente difícil na chuva – sim, bem complicada, eu acho", disse ele. "Vai ser um desafio infernal. Obviamente, não há muito espaço para erro – é bem complicado e rápido para um circuito de rua".

"Tem as linhas brancas, toda a pintura, que às vezes é bem ruim quando você está no carro. Vai ser um desafio insano se continuar [com asfalto] molhado – especialmente se não secar rápido por causa da temperatura. Estou animado para ambos, mas prefiro se estiver seco".

O circuito de Las Vegas, que incorpora uma grande parte da famosa Strip, é uma combinação de retas longas e curvas de 90 graus lentas, o que já torna notoriamente difícil para os pilotos gerar calor suficiente nos pneus Pirelli.

Além disso, as temperaturas estão projetadas para atingir 10°C, o que é "alguns graus abaixo da média" para a época do ano. Isso significa que quem conseguir levar e manter os pneus Pirelli na janela de funcionamento correta, como a dominante Mercedes conseguiu em 2024, terá vantagem no início do fim de semana.

Isso vale tanto para a classificação, quando gerar calor suficiente nos pneus é um grande desafio, quanto para a corrida, quando o desgaste irregular dos pneus pode se tornar um problema grave.

"Este é provavelmente o circuito mais escorregadio que visitamos." acrescentou Lewis Hamilton, da Ferrari. "Em termos de aderência que tivemos nos últimos anos, fazer os pneus funcionarem aqui foi muito, muito difícil nessas condições frias".

"Obviamente, esses pneus têm uma janela de funcionamento muito estreita e isso seria ainda pior com pneus intermediários ou de chuva extrema. Mas estou pronto para o desafio, se for o caso".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"
Próximo artigo Binotto revela por que quis voltar à F1 apenas com a Audi

Principais comentários
Filip Cleeren
Mais de
Filip Cleeren
LEGO terá carro no grid da F1 Academy em 2026

LEGO terá carro no grid da F1 Academy em 2026

F1 Academy
F1 Academy
LEGO terá carro no grid da F1 Academy em 2026
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull
FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros