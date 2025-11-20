F1: Pilotos destacam "desafio insano" se chover no GP de Las Vegas

Vários pilotos expressaram suas preocupações com a possibilidade de sessões com pista molhada no GP de Las Vegas de Fórmula 1, com previsão de chuva para os treinos na quinta-feira (20).

Las Vegas, assim como o condado de Clark, tem enfrentado fortes chuvas nos últimos dias, com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitindo um alerta de enchente na noite de terça-feira (18).

A intensa chuva de terça-feira alagou algumas ruas ao redor da capital de Nevada, mas não causou interrupções no circuito de rua de 6,2 km. Embora não haja qualquer risco para o fim de semana de corrida, a previsão de mais chuva em Las Vegas na quinta-feira não é exatamente bem-vinda pelos pilotos.

O risco é mais grave para a sessão TL2 da noite de quinta-feira, com o serviço oficial de meteorologia da FIA, Meteo France, prevendo 40% de chance de precipitação. Isso é um aumento em relação aos 20% para o TL1, assim como para o TL3 e a classificação de sexta-feira, enquanto não deve chover na corrida noturna.

O asfalto do circuito de rua é conhecido por ser escorregadio mesmo nas melhores condições – até mesmo em pista seca. Adicionar chuva à mistura, o que seria uma novidade para o evento, não é uma perspectiva que nenhum piloto gostou quando questionado na quarta-feira (19).

"Será uma sessão bem apimentada, com certeza", disse Yuki Tsunoda, da Red Bull. "Nenhum piloto ainda pilotou aqui [na chuva], então acho que será interessante ver quem vai se adaptar mais rápido a essa condição".

"Além disso, nessas condições muito frias com pneus intermediários, as mantas [de aquecimento] não estão tão quentes como antes, então acho que será muito complicado até para gerar temperatura".

George Russell, Mercedes

O líder do campeonato, Lando Norris, cujo carro da McLaren costuma funcionar bem quando pneus intermediários são usados, disse que o treino de quinta-feira pode ficar "complicado" e representar "um desafio insano" na chuva.

"Acho que vai ser uma pista incrivelmente difícil na chuva – sim, bem complicada, eu acho", disse ele. "Vai ser um desafio infernal. Obviamente, não há muito espaço para erro – é bem complicado e rápido para um circuito de rua".

"Tem as linhas brancas, toda a pintura, que às vezes é bem ruim quando você está no carro. Vai ser um desafio insano se continuar [com asfalto] molhado – especialmente se não secar rápido por causa da temperatura. Estou animado para ambos, mas prefiro se estiver seco".

O circuito de Las Vegas, que incorpora uma grande parte da famosa Strip, é uma combinação de retas longas e curvas de 90 graus lentas, o que já torna notoriamente difícil para os pilotos gerar calor suficiente nos pneus Pirelli.

Além disso, as temperaturas estão projetadas para atingir 10°C, o que é "alguns graus abaixo da média" para a época do ano. Isso significa que quem conseguir levar e manter os pneus Pirelli na janela de funcionamento correta, como a dominante Mercedes conseguiu em 2024, terá vantagem no início do fim de semana.

Isso vale tanto para a classificação, quando gerar calor suficiente nos pneus é um grande desafio, quanto para a corrida, quando o desgaste irregular dos pneus pode se tornar um problema grave.

"Este é provavelmente o circuito mais escorregadio que visitamos." acrescentou Lewis Hamilton, da Ferrari. "Em termos de aderência que tivemos nos últimos anos, fazer os pneus funcionarem aqui foi muito, muito difícil nessas condições frias".

"Obviamente, esses pneus têm uma janela de funcionamento muito estreita e isso seria ainda pior com pneus intermediários ou de chuva extrema. Mas estou pronto para o desafio, se for o caso".

