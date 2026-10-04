F1: Pilotos detonam falha que deixou carros sem potência em Sepang

Os pilotos da Fórmula 1 ficaram revoltados com as falhas de software do motor que comprometeram a largada do GP do Bahrein na Malásia, com o atual campeão mundial Lando Norris classificando as falhas eletrônicas como “horríveis” e mais uma prova de que a categoria deveria abandonar os sistemas híbridos.

A largada no circuito molhado de Sepang foi abortada depois que um grande número de carros sofreu problemas graves de software.

Como a corrida era a primeira da geração de carros de 2026 disputada com chuva, um bug no software — ocorrido quando os pilotos estavam pilotando em velocidades muito baixas e acionado pelo modo de pista molhada do controlador da unidade de potência — deixou os pilotos presos no modo de marcha lenta em vários pontos das duas voltas de formação planejadas.

Com vários carros presos nesse loop de marcha lenta, a FIA teve que programar rapidamente e distribuir uma correção de software para todas as 11 equipes instalarem durante a interrupção seguinte causada pela bandeira vermelha, suspendendo a redução habitual de potência em condições de chuva nas zonas afetadas.

O início da corrida sofreu um atraso de 50 minutos, o que representou uma grande mancha para a F1 antes do que, de resto, foi uma corrida divertida e com condições climáticas variadas.

Com os pilotos já nutrindo receios em relação às corridas de 2026, dominadas pelas baterias, e à eletrônica que está no comando dos monopostos, o incidente pouco contribuiu para torná-los mais adeptos da fórmula atual.

"É simplesmente horrível. Não sei, isso só prova que não deveríamos ter nada desse tipo de coisa, a parte eletrônica", disse Norris, um dos poucos pilotos com motor Mercedes a sofrer com a falha.

"Nunca vi uma corrida de F1 ser atrasada por um bug. Essa foi nova", ironizou Oscar Piastri. "Fiquei parado por cerca de um segundo. Quando o turbo não funciona nessas máquinas, é quase melhor empurrar o carro do que usar o motor. Foi bastante bizarro. Não pegou nada bem, mas acho que seria injusto apontar o dedo antes de haver uma explicação".

Sergio Pérez, da Cadillac, que pilotava um dos vários carros com motor Ferrari afetados, foi menos tolerante. "Parecia que você estava num kart e o seu tempo tinha acabado", explicou o mexicano. "Você pisava fundo, acelerava e não vinha resposta alguma".

"Tenho certeza de que aprenderemos com isso como esporte. Mas o que aconteceu hoje é totalmente inaceitável para a categoria".

O piloto da Haas, Oliver Bearman, disse que foi "assustador" ter o pedal do acelerador cortado por algo fora de seu controle.

"Nunca vi nada parecido. Fiquei chocado", disse o britânico. "Eu nem sabia que a FIA podia controlar nosso pedal do acelerador. Na verdade, foi bem assustador. Meu acelerador parou de funcionar, mas parece que o de todo mundo parou também. O motor ficou só na marcha lenta".

A FIA não controla diretamente o pedal de forma mecânica, mas gerencia o software do sistema eletrônico da F1, que interpreta o pedal e entrega a potência. Um bug no parâmetro de pista molhada fez o sistema travar em baixas velocidades. O software foi corrigido pela Federação antes da largada.

Fernando Alonso, da Aston Martin, afirmou que agora há "tecnologia demais" envolvida no automobilismo e considerou que "os espectadores também não valorizam isso de fato".

Enquanto isso, o vencedor da corrida, Max Verstappen, cuja saída lenta ajudou a disparar o bug, comparou o caos na volta de apresentação à corrida de kart de Lego em Silverstone.

"Esse é o problema que temos", disse o holandês. "Estes motores são complexos demais e há muito software implementado. Eu fui o primeiro a disparar o problema e aí olhei no retrovisor e pensei: 'Espere, eles estão me esperando ou o que está acontecendo...?'"

"Parecia a corrida de Lego, na mesma velocidade. Em certo momento, estávamos com cinco carros lado a lado na reta porque não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Aí demos uma volta e vi outros oito carros ainda arrastando no grid. O que dá para dizer? Não é isso o que você quer para o esporte, né?", concluiu Verstappen.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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