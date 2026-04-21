As equipes e pilotos de Fórmula 1 podem sofrer um baque forte nos próximos dias caso tenham deixado de pagar impostos referentes aos ganhos financeiros que acontecem em um fim de semana de corrida na Itália.

Segundo informações do Il Resto del Carlino, um dos jornais mais antigos de Bolonha, a Polícia de Finanças está investigando o histórico das equipes e pilotos que disputaram pelo menos uma corrida em Monza, Ímola e Mugello nos últimos anos.

O caso teve início por conta de uma denúncia apresentada pelo advogado Alessandro Mei em junho de 2025. As investigações focam em equipes que não residem na Itália - todos os times além da Ferrari e Racing Bulls - por terem, supostamente, sonegado impostos após o pagamento do salário dos pilotos,

No contexto da F1, os competidores são considerados trabalhadores autônomos e, sendo assim, as equipes são responsáveis por fazer o pagamento aos países pelos quais passam ao longo do calendário.

O argumento utilizado pelo advogado é de que "é indiscutível que os atletas que obtêm rendimentos na Itália, mesmo que residam no estrangeiro, devem declará-los e pagar impostos na Itália".

Endurecimento nas regras

Segundo informações do RacingNews365, as autoridades decidiram endurecer as regras e puxar o histórico completo de pagamentos da F1, investigando não apenas os pilotos do grid atual, mas também todos os nomes que já passaram pelo esporte.

A polícia teria entrado em contato com as equipes para que apresentassem documentos provando o pagamento das taxas referentes ao ano fiscal de 2025. Além disso, os times receberam instruções para entrar em contato pessoalmente ou por meio de um representante para discutir os próximos passos.

A notícia também dá conta de que as autoridades italianas podem pedir acesso aos contratos dos pilotos e patrocinadores, para poderem ter uma visão mais ampla dos fatos e entenderem com profundidade os valores.

É dito que, se o valor do imposto não pago ultrapassar os 50 mil euros (R$ 292 mil), será considerado crime para pessoas físicas e altas multas podem ser impostas, além do pagamento do valor dos impostos atrasados.

A investigação estaria focada em equipes que não têm sede na Itália e pilotos que não residem no país. Vale lembrar que grande parte do grid atual mora em Mônaco.

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