Os pilotos da Fórmula 1 que testaram o palco do GP de Miami nos simuladores deram um feedback favorável, com Pierre Gasly da AlphaTauri chamando o traçado de "incrível".

Devido ao calendário inchado e o tempo necessário para montar os circuitos nos simuladores, os pilotos geralmente testam as pistas apenas dias antes das corridas.

Mas três equipes deram aos pilotos a oportunidade de darem as primeiras voltas virtuais em Miami antes de Ímola, com três delas usando o simulador da Red Bull, em Milton Keynes.

"Eu testei e devo dizer que parece incrível", disse Gasly ao Motorsport.com. "Eu realmente gostei do traçado. Vários trechos de alta velocidade, bem desafiador, curvas bem incomuns, bem longas, retas bem longas".

"Acho que teremos um bom e velho entretenimento americano, bom entretenimento ao longo de todo o fim de semana, então estou bem animado com isso, com uma localização bem única. Estou animado com o fim de semana".

Já Sergio Pérez alertou que o fim da volta é bem difícil, com uma série de curvas de lenta entre a 11 e a 16, chegando à reta oposta.

"Acho que é um bom circuito. Ele tem uma área cheia de curvas que é difícil de acertar e a visibilidade não é das melhores. Mas acho que a corrida será boa com essas longas retas. Espero que o asfalto seja bom e que possamos ter uma boa corrida, porque nesses novos circuitos encontramos boas surpresas".

Yuki Tsunoda também falou sobre o trecho final da volta e como ele representa um desafio extra.

"É realmente diferente, especialmente no último setor, com curvas bem apertadas. Se rolar um safety car, acredito que terá um congestionamento ali, porque é muito apertado. Mesmo em volta rápida, ainda é um local bem lento".

"Então será interessante, mas como Checo disse, com sorte as ultrapassagens serão chave".

Tendo andado no simulador da Alfa Romeo em Hinwil, Valtteri Bottas também acredita que a pista será boa para corrida.

"É legal ver que parece ser uma pista boa para ultrapassar. Acho que o modo como a pista foi planejada, do meu lado parece positiva. Deve ser uma boa corrida. Retas bem longas e algumas boas oportunidades de ultrapassar".

"Então veremos como que fica na vida real mas, pelo menos para mim no papel, parece bom. E tenho certeza de que, como evento, será incrível".

