O possível retorno do V10 é um dos temas mais debatidos no início da temporada 2025 da Fórmula 1 e, aparentemente, o apoio dos pilotos às unidades de potência aspiradas tem um motivo: a preocupação com os motores híbridos de 2026.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) marcou para sexta-feira (11) uma reunião com as equipes e fabricantes sobre o V10 e outras possíveis mudanças no regulamento de 2026. Antes da assembleia, um dos pilotos que é a favor dos motores clássicos é o espanhol da Williams, Carlos Sainz.

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eu não estaria apoiando muito o retorno de um motor V10 se gostasse do que vi no 2026", disse Sainz na coletiva de imprensa do GP do Bahrein.

"Mas como não gosto muito do que vejo em 2026 em termos do que o carro vai fazer, do que o motor vai fazer, de como tudo vai funcionar, eu diria que sim - eu gostaria que um motor V10 com alguns ajustes voltasse o mais rápido possível".

"Mas, ao mesmo tempo, não é justo não dar uma chance a esses regulamentos, se todos acreditam que eles são tão bons".

O espanhol do carro #55 também afirmou que uma maioria não vê os regulamentos de 2026 com bons olhos: "Mas todos parecem acreditar que eles não são mais tão bons - é por isso que todos estão falando sobre isso novamente".

"Portanto, [é] uma situação um pouco estranha, não? Vamos ver onde isso vai dar. Não depende de mim. É política. Os chefões decidirão".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Já o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, foi taxativo em relação ao seu apoio para o retorno dos motores clássicos e afirma que sua opinião é comum no grid da F1.

"Posso dizer com certeza o que penso", disse Leclerc ao Motorsport.com. "Acho que os V10s seriam ótimos. O que tenho visto para o próximo ano não é algo particularmente empolgante para mim".

"Eu diria que a maioria de nós compartilha da mesma opinião. Talvez alguns falem mais alto do que outros por motivos diferentes. Mas acho que todos concordamos que o V10 será uma solução muito melhor".

No entanto, Leclerc também compartilha a visão de Sainz de que os pilotos tem pouca voz no debate sobre os motores: "Na verdade, faremos o que nos mandarem fazer".

"Acho que não temos muito a dizer como pilotos nesse tipo de discussão. Está claro que, por enquanto, o que estamos vendo não é bom. Não apenas para as corridas, mas para tudo, na verdade. Mesmo em termos de segurança, em alguns casos, é bastante complicado".

"Portanto, são coisas que a FIA vai analisar, mas não sei se há tempo suficiente para lidar com elas. Acho que essas escolhas já foram feitas e temos que lidar com elas da melhor maneira possível. Nosso objetivo será ser o mais competitivo possível. Mas, do ponto de vista de um piloto, não é tão empolgante", concluiu Leclerc.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Outra voz que defendeu o V10 e esteve preocupado ao atual e o futuro regulamento de motores é Lance Stroll que, quando perguntado pelo Motorsport.com na coletiva de imprensa do Bahrein, afirmou que é importante deixar os carros mais leves, uma das vantagens dos motores aspirados".

"Os V10s soam bem", disse o piloto da Aston Martin. "Acho que manter os carros leves é importante. Carros leves são mais divertidos de dirigir. Eles se tornaram pesados e grandes com o passar dos anos. Portanto, algo para se ter em mente daqui para frente".

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!