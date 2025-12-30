F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa
Lando Norris, campeão da temporada, também manteve a mesma posição do último ano
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Depois dos 10 chefes de equipe da Fórmula 1 terem sido solicitados a votarem no top 10 de pilotos de 2025, a categoria divulgou a votação feita entre os próprios competidores, tendo Max Verstappen como campeão mais uma vez, seguido de Lando Norris, que manteve sua posição de 2024.
Assim como funcionou a votação entre os chefes de equipe, a categoria deixou em aberto para os pilotos que quisessem participar e deixou claro que não seria divulgado quais foram os votos. Para criar a lista, foi usado o sistema de pontuação vigente da F1 e cada lista funcionou como uma 'corrida' onde os pilotos somavam esses pontos. Ou seja, o primeiro colocado ganhava 25 pontos, enquanto o último somava apenas um.
Os pilotos que participaram da 'brincadeira' foram: Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, George Russell, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.
Por ser uma votação secreta, os pilotos poderiam votar em si mesmos e se colocar nas posições que achassem mais justas. Segundo o site da F1, a maioria não o fez e se o fez, não se colocou em posições muito altas.
Essa é a primeira vez que Lewis Hamilton não entra no top 10, isso se deu por conta de uma temporada completamente complicada com a Ferrari.
Top 10 de 2025, segundo os próprios pilotos
|POSIÇÃO
|PILOTO
|POSIÇÃO EM 2024
|1
|Verstappen
|1
|2
|Norris
|2
|3
|Russell
|4
|4
|Piastri
|5
|5
|Leclerc
|3
|6
|Sainz
|6
|7
|Alonso
|9
|8
|Albon
|-
|9
|Bearman
|-
|10
|Hadjar
|-
Top 10 de 2025, segundo os chefes de equipe
Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não enviaram suas listas para votar.
|PILOTO
|POSIÇÃO EM 2025
|POSIÇÃO EM 2024
|Verstappen
|1
|1
|Norris
|2
|2
|Piastri
|3
|4
|Russell
|4
|6
|Alonso
|5
|9
|Sainz
|6
|5
|Leclerc
|7
|3
|Bearman
|8
|-
|Hadjar
|9
|-
|Hulkenberg
|10
|8
