F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda
NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio
F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa
Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"
Fórmula 1

F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa

Lando Norris, campeão da temporada, também manteve a mesma posição do último ano

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Depois dos 10 chefes de equipe da Fórmula 1 terem sido solicitados a votarem no top 10 de pilotos de 2025, a categoria divulgou a votação feita entre os próprios competidores, tendo Max Verstappen como campeão mais uma vez, seguido de Lando Norris, que manteve sua posição de 2024.

Leia também:

Assim como funcionou a votação entre os chefes de equipe, a categoria deixou em aberto para os pilotos que quisessem participar e deixou claro que não seria divulgado quais foram os votos. Para criar a lista, foi usado o sistema de pontuação vigente da F1 e cada lista funcionou como uma 'corrida' onde os pilotos somavam esses pontos. Ou seja, o primeiro colocado ganhava 25 pontos, enquanto o último somava apenas um.

Os pilotos que participaram da 'brincadeira' foram: Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, George Russell, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Por ser uma votação secreta, os pilotos poderiam votar em si mesmos e se colocar nas posições que achassem mais justas. Segundo o site da F1, a maioria não o fez e se o fez, não se colocou em posições muito altas.

Essa é a primeira vez que Lewis Hamilton não entra no top 10, isso se deu por conta de uma temporada completamente complicada com a Ferrari.

Top 10 de 2025, segundo os próprios pilotos

POSIÇÃO PILOTO POSIÇÃO EM 2024
1 Verstappen 1
2 Norris 2
3 Russell 4
4 Piastri 5
5 Leclerc 3
6 Sainz 6
7 Alonso 9
8 Albon -
9 Bearman -
10 Hadjar -

Top 10 de 2025, segundo os chefes de equipe

Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não enviaram suas listas para votar.

PILOTO POSIÇÃO EM 2025 POSIÇÃO EM 2024
Verstappen 1 1
Norris 2 2
Piastri 3 4
Russell 4 6
Alonso 5 9
Sainz 6 5
Leclerc 7 3
Bearman 8 -
Hadjar 9 -
Hulkenberg 10 8

Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"

Livia Veiga
