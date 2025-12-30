Depois dos 10 chefes de equipe da Fórmula 1 terem sido solicitados a votarem no top 10 de pilotos de 2025, a categoria divulgou a votação feita entre os próprios competidores, tendo Max Verstappen como campeão mais uma vez, seguido de Lando Norris, que manteve sua posição de 2024.

Assim como funcionou a votação entre os chefes de equipe, a categoria deixou em aberto para os pilotos que quisessem participar e deixou claro que não seria divulgado quais foram os votos. Para criar a lista, foi usado o sistema de pontuação vigente da F1 e cada lista funcionou como uma 'corrida' onde os pilotos somavam esses pontos. Ou seja, o primeiro colocado ganhava 25 pontos, enquanto o último somava apenas um.

Os pilotos que participaram da 'brincadeira' foram: Alex Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, George Russell, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Por ser uma votação secreta, os pilotos poderiam votar em si mesmos e se colocar nas posições que achassem mais justas. Segundo o site da F1, a maioria não o fez e se o fez, não se colocou em posições muito altas.

Essa é a primeira vez que Lewis Hamilton não entra no top 10, isso se deu por conta de uma temporada completamente complicada com a Ferrari.

Top 10 de 2025, segundo os próprios pilotos

POSIÇÃO PILOTO POSIÇÃO EM 2024 1 Verstappen 1 2 Norris 2 3 Russell 4 4 Piastri 5 5 Leclerc 3 6 Sainz 6 7 Alonso 9 8 Albon - 9 Bearman - 10 Hadjar -

Top 10 de 2025, segundo os chefes de equipe

Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não enviaram suas listas para votar.

PILOTO POSIÇÃO EM 2025 POSIÇÃO EM 2024 Verstappen 1 1 Norris 2 2 Piastri 3 4 Russell 4 6 Alonso 5 9 Sainz 6 5 Leclerc 7 3 Bearman 8 - Hadjar 9 - Hulkenberg 10 8

MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!