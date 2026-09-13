O GP da Espanha prometeu grandes ações logo na largada, mas o virtual safety car acabou com o andamento da corrida de Fórmula 1 e entregou mais uma etapa com poucas oportunidades de ultrapassagem.

Lando Norris e Max Verstappen são um dos grandes exemplos das dificuldades de ultrapassagem. O britânico ficou preso atrás do carro da Red Bull até o fim da etapa, sem conseguir criar claras oportunidades de assumir a segunda posição.

O mesmo aconteceu com os pilotos no meio do pelotão. As exigentes curvas e a falta de longas retas tiraram as chances do grid sofrer alterações.

Quando o Motorsport.com contou a Gabriel Bortoleto que alguns jornalistas quase dormiram na sala de imprensa, o brasileiro respondeu: "Eu quase dormi também".

Andrea Kimi Antonelli, que venceu a oitava corrida na temporada, compartilhou uma visão muito parecida:

"Definitivamente, não cria oportunidades de ultrapassagem e não faz você querer tentar uma manobra, porque em 80% das vezes você pode ter um contato".

"Acho que, especialmente na segunda chicane, se eu tivesse virado ali, eu e o Lando teríamos nos tocado e provavelmente batido no muro, bloqueando a pista. Definitivamente, não teria sido legal", contou sobre a largada.

Oliver Bearman contou que os pilotos conversaram com a FIA na sexta-feira, deixando claro que a pista é muito "interessante", mas a falta de ultrapassagens na corrida torna a situação desagradável.

Norris deu ideias do que pode ser modificado para deixar o traçado mais fluido e natural, criando uma maior disputa entre os pilotos.

"Acho que há algumas mudanças óbvias que eles deveriam fazer. Deveriam eliminar as curvas 18 e 19, que são inúteis. Poderiam simplesmente ter uma reta maior até um hairpin. Não sei como alguém olha para esse projeto e diz: 'Perfeito'. Acho que há muitas oportunidades".

O atual campeão mundial ainda destacou que os projetistas podem se inspirar em circuitos como o de Austin, nos Estados Unidos.

"Para mim, não é uma grande pista. É ótima na classificação, mas, sabe, uma reta da curva 17 direto até a 20 [ajudaria], com uma entrada muito mais larga, como a curva 1 ou a curva 10 de Austin, um grande hairpin. Você criaria oportunidades muito melhores para todos e conseguiria aproveitar mais a corrida".

Além disso, os pilotos concordam que o pit lane deveria ser mais curto, criando outras possibilidades de estratégia e incentivando as equipes a pensarem em mais de uma parada nas etapas.

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