F1: Pilotos ficam na bronca com Madring e falta de ultrapassagens
Etapa teve pouca troca de posições depois do virtual safety car acionado ainda nas primeiras voltas
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Clive Mason Getty Images
O GP da Espanha prometeu grandes ações logo na largada, mas o virtual safety car acabou com o andamento da corrida de Fórmula 1 e entregou mais uma etapa com poucas oportunidades de ultrapassagem.
Lando Norris e Max Verstappen são um dos grandes exemplos das dificuldades de ultrapassagem. O britânico ficou preso atrás do carro da Red Bull até o fim da etapa, sem conseguir criar claras oportunidades de assumir a segunda posição.
O mesmo aconteceu com os pilotos no meio do pelotão. As exigentes curvas e a falta de longas retas tiraram as chances do grid sofrer alterações.
Quando o Motorsport.com contou a Gabriel Bortoleto que alguns jornalistas quase dormiram na sala de imprensa, o brasileiro respondeu: "Eu quase dormi também".
Andrea Kimi Antonelli, que venceu a oitava corrida na temporada, compartilhou uma visão muito parecida:
"Definitivamente, não cria oportunidades de ultrapassagem e não faz você querer tentar uma manobra, porque em 80% das vezes você pode ter um contato".
"Acho que, especialmente na segunda chicane, se eu tivesse virado ali, eu e o Lando teríamos nos tocado e provavelmente batido no muro, bloqueando a pista. Definitivamente, não teria sido legal", contou sobre a largada.
Oliver Bearman contou que os pilotos conversaram com a FIA na sexta-feira, deixando claro que a pista é muito "interessante", mas a falta de ultrapassagens na corrida torna a situação desagradável.
Norris deu ideias do que pode ser modificado para deixar o traçado mais fluido e natural, criando uma maior disputa entre os pilotos.
"Acho que há algumas mudanças óbvias que eles deveriam fazer. Deveriam eliminar as curvas 18 e 19, que são inúteis. Poderiam simplesmente ter uma reta maior até um hairpin. Não sei como alguém olha para esse projeto e diz: 'Perfeito'. Acho que há muitas oportunidades".
O atual campeão mundial ainda destacou que os projetistas podem se inspirar em circuitos como o de Austin, nos Estados Unidos.
"Para mim, não é uma grande pista. É ótima na classificação, mas, sabe, uma reta da curva 17 direto até a 20 [ajudaria], com uma entrada muito mais larga, como a curva 1 ou a curva 10 de Austin, um grande hairpin. Você criaria oportunidades muito melhores para todos e conseguiria aproveitar mais a corrida".
Além disso, os pilotos concordam que o pit lane deveria ser mais curto, criando outras possibilidades de estratégia e incentivando as equipes a pensarem em mais de uma parada nas etapas.
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