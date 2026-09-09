F1: Pilotos precisarão de "muita coragem" em Madri, destaca diretor da pista

Madring estreia oficialmente neste fim de semana na Fórmula 1 com um circuito construído ao redor do centro de Madri, na Espanha. É um traçado que apenas a Ferrari já testou, enquanto os outros pilotos tiveram experiências apenas virtuais e tudo promete uma corrida emocionante.

Ele não pretende ser definido como um circuito urbano, mas sim como uma verdadeira 'pista na cidade', pois algumas seções foram projetadas do zero e permanecerão na cidade, enquanto outras aproveitam a estrutura urbana existente.

O resultado é um traçado híbrido, ao qual os projetistas quiseram conferir uma identidade forte, em busca daquele caráter que lhe permitisse se destacar desde o primeiro ano. No primeiro e no segundo setores, por exemplo, foram criadas elevações artificiais e mudanças de altitude reutilizando a própria terra recuperada das escavações, o que também permitiu reduzir os custos de construção, já que se trata de um projeto financiado com recursos privados.

Mas o trecho mais icônico é, sem dúvida, o da 'Monumental', aquela que a Pirelli definiu como a curva mais exigente da F1 devido à sua extensão (mais de 500 metros) e ao elevado grau de inclinação lateral (24%), superior até mesmo ao de Zandvoort. De acordo com as simulações da fabricante italiana, fala-se de um consumo de energia 20% a 30% maior em relação ao padrão de referência.

O Motorsport.com falou sobre o novo circuito em uma entrevista exclusiva com Luis Garcia Abad, diretor-geral do Madring, a figura que, junto com sua equipe, ajudou a moldar o circuito.

Madring Foto: Madring

P: O Madring é a grande novidade de 2026 no calendário. Você poderia nos falar sobre a pista?

"É uma pista que faz da necessidade uma virtude. É um terreno muito extenso. Estamos falando de 1 milhão e 500 mil metros quadrados. Precisamos cruzar uma rodovia e este é o resultado final. Temos uma reta de quase um quilômetro, seguida de uma compressão significativa, pois há uma subida com inclinação de 8,5%, seguida por uma chicane cega com inclinação de 5%".

"Há um trecho muito rápido que leva à curva Monumental, que é uma curva assustadora: estamos falando de mais de meio quilômetro com uma inclinação lateral de 24%. Fizemos o jato de água para obter a aderência de que precisamos, e isso faz uma enorme diferença. Quando a Ferrari veio para o dia de filmagens, Charles [Leclerc] me disse que vai ser preciso muita coragem nesse trecho, porque dá para ganhar muito tempo ali".

"Depois da 'Monumental', chegamos à curva 13, uma curva à esquerda que é um ponto claro de ultrapassagem. Em seguida, haverá uma zona muito rápida, com duas curvas extremamente rápidas, seguida por uma frenagem incrível na curva 17 para entrar no túnel que teremos que iluminar".

"Depois, chega-se à outra zona rápida antes da curva 19, que é uma oportunidade de ultrapassagem, e essa é a zona que mais se parece com uma pista urbana, pois temos duas curvas lentas para chegar ao grid de largada".

"As curvas 1 e 2 também são muito interessantes, pois a 1 tem uma inclinação negativa e, na saída da 2, é preciso encontrar uma boa tração para a longa reta que leva à curva 5. É um circuito que faz da necessidade uma virtude. É um circuito de caráter híbrido, pois temos um quilômetro e 400 metros de uma via urbana, mas uma via urbana onde ninguém mora, porque somos os únicos que trabalhamos nessa via. Depois, chegamos a um circuito quase permanente, com um traçado concebido exatamente nesse sentido, onde há trechos muito rápidos e curvas nas quais é possível ganhar bastante tempo".

P: Quantos layouts vocês estudaram antes de chegar à configuração definitiva? Você destacou, com razão, que não se trata de um circuito urbano, mas de uma pista na cidade em configuração semipermanente, o que também lhes deu a oportunidade de dar asas à imaginação

"Vou ser sincero. Acho que é muito importante tentar proporcionar um espetáculo ao público; construir um circuito na cidade é muito difícil do ponto de vista das restrições de ruído, licenças e outros aspectos; por isso, trabalhamos muito para encontrar a melhor maneira de conseguir isso. A escolha de criar um traçado em torno de uma feira internacional se deve também ao fato de conter os gastos e aproveitar as infraestruturas já existentes, já que contamos com energia, metrô e trem".

Madring Foto de: Dom Gibbons - Fórmula 1 via Getty Images

"A primeira vez que percorri a pé o traçado, para compreender a fundo todas as possibilidades que tínhamos ao nosso redor, tentando entender a viabilidade de algumas escolhas, nosso objetivo final era dar personalidade ao circuito. Afinal, os pilotos gostam de pistas com muitas subidas e descidas, gostam de traçados com curvas difíceis. Acredito que, do ponto de vista da pilotagem, essa pista será realmente um desafio para os pilotos e não será fácil".

P: Esse é um tema interessante. Vocês sempre disseram que queriam dar personalidade a essa pista, torná-la icônica. Além das subidas e descidas e da 'Monumental', o que vocês tentaram fazer para que essa pista seja lembrada como uma etapa icônica no calendário?

"A 'Monumental', por exemplo, é uma curva que criamos propositalmente. Imaginem que, para conseguir aquele 1% [de inclinação] a mais, peguei um avião para ir a Melbourne e conversar com a FIA. Queríamos algo que refletisse a imagem de Madri, a imagem de um GP, que pudesse se tornar icônica".

"Se pensarmos na Eau Rouge em Spa ou no estádio no México, são todas curvas das quais as pessoas se lembram. Quando você as vê na TV, sabe exatamente onde está; não há dúvida alguma. Acho que conseguimos encontrar algo semelhante também para Madri, e não se trata apenas da Monumental".

"Por exemplo, a inclinação entre as curvas 6 e 7 é tremenda. [Depois do dia de filmagens], Hamilton me disse que é uma inclinação forte, porque há uma subida de 8,5%; é exigente também do ponto de vista físico. É uma pista rápida, muito rápida, mas o que eu realmente gostaria é que o piloto saísse feliz depois de uma volta de qualificação, que se divertisse".

"Já ouvi muitas vezes pilotos falarem depois das qualificações sem dizer nada de especial. Gostaria que os pilotos pudessem vivenciar as emoções que sentem em Mônaco ou em Spa, quando o piloto diz que conseguiu fazer algo a mais, que encontrou aquele milímetro a mais; nessa área há muita aderência. É isso que queremos, assim é divertido".

A curva “Monumental” durante a fase de construção Foto de: Madring

P: Vamos ficar um pouco mais no tema da Monumental. Observando também as primeiras voltas que a Ferrari completou há algumas semanas, a saída parece totalmente cega, como havia sido projetada, o que acrescenta um nível adicional de complexidade. Além da inclinação, como surgiu a ideia de uma curva tão desafiadora para os pilotos?

"A ideia surgiu do fato de que precisávamos respeitar o plano urbanístico da área. Tínhamos dois pontos que precisavam ser unidos de alguma forma e também tínhamos um túnel que ficava a uma certa altura. Quando você vê isso em uma planta, nunca sabe realmente como ficará, mas a verdade é que, quando — antes de colocar o asfalto, quando ainda havia terra — vimos como ficaria de fato, pensamos que talvez o projeto final fosse além do que havíamos imaginado na planta. Mas o resultado ficou bonito. Será uma curva que vai dar o que falar, como a curva 8 da Turquia. São aquelas curvas que têm um caráter especial, e o Grande Prêmio precisa ter algo parecido".

P: A Pirelli disse que será a curva que exercerá maior pressão sobre os pneus em toda a temporada, o que confirma o quanto ela será exigente devido à inclinação de 24%. Você nos contou que foi a Melbourne para conseguir aquele 1% a mais de inclinação. Foi difícil obter a aprovação da FIA e da FOM para um trecho tão extremo? Também porque a ideia original era ter uma reta antes dessa “Monumental”, mas, como os carros chegariam em velocidade muito alta, foi necessário adicionar uma chicane

"Era uma meta. Eu pedia o máximo. Queria uma curva longa, com a inclinação mais aceitável para a FIA e para a FOM, mas nunca tivemos realmente um problema. A questão é que sempre queríamos um pouco mais; dizem que é 23%, mas pode ser até um pouco mais".

"No fim das contas, trata-se de encontrar o caminho certo e achamos que fizemos um bom trabalho. No fim, todos estão satisfeitos. Quando estive com o Stefano [Domenicali] aqui há algumas semanas, ele me disse que era uma curva incrível; quando você está no carro, é impressionante".

Madring Foto de: Clive Rose / Getty Images

P: Sabemos o quanto a gestão da bateria é fundamental este ano. Apesar de ser um circuito rápido, na verdade há muitas zonas lentas e várias frenagens nas quais é possível recarregar a bateria; portanto, ele deve se adaptar bem a este regulamento

"Achamos que sim. Acreditamos que será um circuito que se adaptará muito bem ao regulamento deste ano e achamos que isso também vale para o futuro. É um circuito versátil que tem personalidade. Não é apenas uma longa reta para ganhar muita velocidade; para os pilotos e para as equipes, será sem dúvida um desafio".

P: Antes do GP de setembro, vocês garantiram um teste com os carros de Fórmula 3, o que lhes dará a oportunidade de verificar o funcionamento de todos os sistemas. Em julho, também houve um teste com a Ferrari: como surgiu essa oportunidade e em que medida ela é útil para compreender e verificar se todos os sistemas funcionam conforme o esperado?

"Muito. Não queríamos correr nenhum risco do ponto de vista esportivo. Tivemos contatos com a Fórmula 4 para fazer testes, mas para nós isso não era suficiente. Não do ponto de vista da velocidade, porque todos os carros são muito rápidos, mas era mais uma questão de ter certeza de que os planos funcionassem bem do ponto de vista da eletrônica, verificar o impacto ambiental e muito mais. Portanto, um carro de Fórmula 3 e também um carro que se enquadra na licença que temos para o GP".

"Quanto à Ferrari. Trabalhei cinco anos com eles; não foi difícil realizar esse dia de filmagem. A Ferrari, como sempre, foi extremamente gentil. O problema era que a Ferrari não podia realizar o dia de filmagem dois meses antes do GP, mas precisávamos concluir todos os trabalhos necessários".

"No fim das contas, conseguimos encontrar uma janela no início de julho e aproveitamos a oportunidade, contando também com a companhia de muitos amigos. A Fórmula 3 é diferente; conversamos sobre isso também com o Bruno [Michel, diretor executivo da Fórmula 2 e da Fórmula 3]. Acho que a Fórmula 3 é a escolha certa: há jovens rápidos e talentosos, e há muitos carros na pista durante dois dias. No fim das contas, é como um pequeno GP do ponto de vista técnico; portanto, segurança, socorro, inclusive médico, há a possibilidade de verificar tudo e ter certeza de que tudo o que envolve um GP do ponto de vista técnico esteja pronto para aquele dia".

A Ferrari durante o dia de testes no Madring, em julho

P: É claro que o asfalto tinha acabado de ser concluído e vai melhorar antes do Grande Prêmio. Mas o que os pilotos da Ferrari lhe contaram após as primeiras voltas no Madring?

"Tínhamos concluído o asfalto cerca de uma semana antes da Ferrari chegar aqui para rodar, então a pista ainda estava longe, em termos de aderência, do que seria no GP. Mas, em termos de fluidez, é uma pista que o Charles [Leclerc] adorou; ele achou muito divertida. Acho que ele realmente gostou muito, porque aqui o piloto pode fazer a diferença. Não se trata apenas de frear ou acelerar. São 22 curvas nas quais é possível fazer algo para marcar a diferença; há como ganhar tempo se o piloto conseguir se destacar".

P: Vamos falar sobre o futuro. Claramente, este é o primeiro ano do circuito, mas falou-se em usar um asfalto vermelho e também em fazer o traçado passar pelo interior da feira, como acontece em Londres para a Fórmula E, onde há uma seção interna e outra externa. É algo que vocês ainda estão considerando para o futuro?

"Para o primeiro ano, a recomendação foi não correr riscos excessivos. E essa é uma recomendação importante, porque não é fácil; trata-se de algo incrível. Trabalhei por vinte anos na F1, mas criar essa pista é algo diferente. Há muitas coisas que precisam ser acompanhadas e controladas, o que não é tão simples assim. Mas temos a grande vantagem de estarmos na área de um recinto de feiras, de estarmos na cidade, e isso nos permite fazer muitas coisas".

"Podemos fazer algumas modificações, mas primeiro queremos adquirir um pouco de experiência. Mas não há nada no regulamento da FIA no que diz respeito à cor do asfalto no momento; portanto, seria possível, talvez, fazer uma 'Monumental' com esse asfalto vermelho. Para o primeiro ano, decidimos não correr riscos excessivos e deixá-la assim; depois, veremos o que fazer".

"Quanto a entrar no recinto da feira, já existe o projeto; não precisamos fazer muitas alterações. Seria muito simples fazer isso da curva 19 à 20. Não é como se tivéssemos que redesenhar tudo. Mas precisamos chegar a um consenso. No fim das contas, é um GP que permite muitas possibilidades diferentes".

"Temos muitos projetos porque, no fim das contas, isso é como um set de filmagem. Dá para fazer muitas coisas, assim como estamos acostumados na vida a fazer muitas coisas diferentes todos os dias. Podemos fazer isso, mas, por enquanto, preferimos deixar assim. Mas a verdade é que há algumas mudanças que eu gostaria de fazer. A vantagem é que precisamos desmontar a pista todos os anos de qualquer maneira, então podemos brincar com isso".

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