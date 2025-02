A GPDA já havia tentado fazer com que a FIA entendesse o lado dos pilotos na última temporada da Fórmula 1. Inclusive, o sindicato dos competidores enviou uma carta aberta ao presidente pedindo que ele parasse de tratá-los como crianças.

No entanto, nenhuma movimentação parece ter surtido qualquer efeito em Mohammed Ben Sulayem, porque no início deste ano não houve um relaxamento, mas um endurecimento ainda maior das regras para os pilotos que não cumprirem as regras sobre o uso de palavrões. Agora, as punições incluem multas, banimento por um mês e até dedução de pontos do campeonato.

"Não houve nenhuma consulta entre a federação e os pilotos", disse Alex Wurz, presidente da GPDA, ao RacingNews365, acrescentando que eles também só foram informados pela mídia e não receberam nenhum aviso prévio do que iria acontecer.

"Haveria espaço para melhorias, pois elas deveriam ser discutidas entre a FIA e a GPDA. Se compararmos isso com a NFL, digamos, temos o sindicato dos jogadores e eles estão participando do processo".

"Mas nós não estávamos envolvidos nesse caso. Não tenho nem certeza se a FIA envolveu seu próprio comitê de competição. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Esperamos que eles não cobrem muitas multas", Wurz se referiu aos pilotos.

O assunto não foi muito comentado pelos pilotos, principalmente porque eles estão ocupados com os preparativos para o início do ano e o novo carro, mas há uma boa chance de que o cenário seja diferente no teste do Bahrein ou até mesmo na abertura da temporada em março.

