Vários chefes de equipes de Fórmula 1 disseram que ficaram "muito surpresos" ao ver a McLaren tomar a decisão custosa de não fazer o pit stop durante a 7ª volta do safety car no GP do Catar, o que custou a Oscar Piastri uma vitória certa e a Lando Norris um pódio.

Piastri e Norris estavam em primeiro e terceiro lugar, separados na largada por Max Verstappen, quando o safety car saiu na volta 7 devido a uma batida entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

Por acaso, o final da 7ª volta foi o início da primeira janela de pit-stops da corrida, já que as equipes só podiam dar 25 voltas com um único jogo de pneus, devido a preocupações com possíveis furos no circuito de Losail.

Com a corrida tendo 57 voltas, isso significava que as equipes poderiam entrar logo na volta 7 e chegar ao final com mais uma parada na volta 32. Praticamente todos os pilotos entraram nos boxes para se beneficiar de uma parada 'grátis' sob safety car, com as duas McLarens sendo as exceções notáveis.

Esse erro custou caro, já que Verstappen partiu para a relargada em terceiro, perdendo apenas uma posição, e a McLaren não teve vantagem suficiente para compensar a perda de tempo de uma parada de pits com bandeira verde na pista, com Verstappen saindo como vencedor de forma segura.

"Sim, ficamos surpresos", disse o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies. "É sempre fácil dizer depois da corrida qual é a estratégia certa. Mas ficamos muito surpresos porque, do nosso lado, tínhamos meio que pré-decidido que seria a primeira volta em que poderíamos fazer [um pitstop] e faríamos isso. Mas não posso julgar qual foi o processo de pensamento deles naquele momento".

Mike Krack, da Aston Martin, concordou: "Sim, muito surpreso. Porque você faz todo esse trabalho de preparação e há esses casos extremos em termos de safety car, em termos de distância de corrida e voltas máximas. E o fato de todos terem entrado, exceto dois carros, mostra que provavelmente foi um erro".

"Foi um ponto que discutimos longamente esta manhã, o safety car na volta 7. Por ser uma decisão corajosa, você abre mão de toda a sua margem porque tem 25 voltas pela frente com dois jogos de pneus. Mas eu esperava que todos entrassem e fiquei surpreso por não terem entrado".

A perspectiva de um safety car na 7ª volta também foi um tema muito discutido antes da corrida na Ferrari, dado o máximo de 25 voltas por jogo de pneus da Pirelli - um número que parecia facilmente alcançável, dada a baixa degradação dos pneus.

"Dissemos antes da corrida que o pior cenário é um safety car [na] 7ª volta, porque então você tem 50 voltas para fazer", explicou o chefe da equipe da Ferrari, Fred Vasseur. "Isso significa que todos irão para o box com o safety car e depois na volta 32.

"Nesse caso, exceto que a McLaren não estava na mesma estratégia, ninguém ultrapassou um carro, eu acho. Sinceramente, não entendi porque, para mim, era bastante óbvio fazer o pit na volta 7 se houvesse um safety car. Agora, talvez eles estivessem apenas com medo de bloquear um ao outro com o tráfego no pit lane e dar uma vantagem a um dos dois carros. Mas, sinceramente, não quero fazer comentários".

A ideia de ficar de fora na 7ª volta foi pelo menos discutida por outra equipe. A Williams considerou a possibilidade de deixar Alex Albon de fora. Não por achar que era a decisão certa, mas como uma forma de fazer algo diferente, pois Albon estava fora dos pontos de qualquer maneira e era improvável que subisse, dada a dificuldade de ultrapassagem. Mas, mesmo na situação de Albon, a equipe decidiu rapidamente manter sua posição.

"Estava tudo bem definido", disse James Vowles à F1 TV. "Analisamos tudo esta manhã e nada se desviou daquele ponto. Na verdade, tivemos um debate ao vivo sobre Alex, não sobre Carlos. Carlos estava decidido a parar".

"Com Alex, houve um debate sobre a possibilidade de tentarmos algo diferente, porque a posição em que ele se encontrava no momento era fora dos pontos. Mas a conclusão foi que ele é 16 segundos mais rápido, temos que fazer isso nesse momento e acabou sendo a decisão correta".

Explicando a decisão de ir para os boxes, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse que a equipe não esperava que todo o pelotão entrasse e, portanto, presumia que seus pilotos perderiam muito mais posição na pista se entrassem, o que teria feito com que Piastri e Norris ficassem presos no tráfego.

Com Piastri em segundo e Norris em quarto, apesar de ter o carro mais rápido em Doha, a McLaren deu a Verstappen uma salvação no campeonato, com o holandês indo para o final da temporada deste fim de semana em Abu Dhabi com um déficit de 12 pontos em relação ao líder Norris. Piastri também está matematicamente na disputa, atrás de Norris por 16 pontos, a primeira vez desde 2010 que três pilotos ainda podem vencer o campeonato na última corrida.

