A FIA introduziu uma série de modificações no regulamento da Fórmula 1 para 2021 visando reduzir o downforce, melhorando a situação dos pneus. Mas essas mudanças aerodinâmicas causaram uma perda de performance nos carros, e as equipes correram atrás para recuperar os mesmos níveis do ano passado, o que a Pirelli acredita que deu certo, e a F1 de 2021 deve ser tão rápida quanto a de 2020.

Entre as mudanças para 2021 está o corte de uma seção do assoalho a frente dos pneus traseiros, banindo furos e fendas na área, além da redução do tamanho dos dutos de freio traseiros e das barras do difusor.

A mudança visava uma redução de 10% do downforce, enquanto a FIA contava que haveria uma perda maior com a introdução de novos compostos da Pirelli.

Mas os primeiros dados da pré-temporada do Bahrein indicaram que as equipes estão a caminho de recuperar as perdas de downforce, e que as velocidades já estão próximas às de 2020.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O melhor tempo da pré-temporada, 01min28s960 de Max Verstappen, foi muito próximo ao ritmo de treino do holandês no GP do Bahrein. Com essa volta, ele teria sido 11º na classificação.

Mas considerando que nos testes as cargas de combustíveis e modos de motores são diferentes, além dos pilotos não darem seus melhores, há claramente uma janela para evolução neste ano.

O chefe de operações da Pirelli na F1, Mario Isola, disse que o que ele viu durante o final de semana sugere que os tempos de volta serão os mesmos de 2020.

"Com parado com o ano passado, a diferença é muito, muito pequena".

"Tentei fazer alguns cálculos nos tempos de volta comparado com o ano passado e é por isso que lhes digo, se considerarmos que a pista não estava na condição ideal, a redução de downforce e o nível de combustível, acredito que não vamos ver um delta de voltas reduzido em comparação com 2020".

Baseado na análise de performance do carro e as forças exercidas sobre os pneus no último final de semana Isola estimou que as equipes recuperaram cerca de metade do downforce perdido.

"Acho que, comparado ao plano original de reduzir o downforce em 10%, as equipes trabalharam ao redor das modificações e agora temos uma diminuição de 4 ou 5%".

Mas apesar do ritmo dos carros, sendo mais rápidos que o esperado, Isola está confiante que os pneus de 2021 da Pirelli são robustos o suficiente para lidar com as forças sem precisar reduzir drasticamente a pressão interna mínima.

"Não fico surpreso com a recuperação do downforce mesmo antes da temporada, porque eles são bons nisso. Estou feliz que decidimos, junto com FIA, F1 e equipes, seguir duas direções paralelas: reduzir o downforce nos carros e encontrar um composto de pneus que aguente as cargas que devem chegar na segunda metade do ano".

"Então, apesar da situação difícil que tivemos com a Covid, tomamos a direção correta e agora temos um produto que é mais robusto e carros tão rápidos quanto no ano passado. Estou confiante que essa nova construção é mais resistente".

ERRO BÁSICO da Mercedes e previsão de PÓDIOS da McLaren: Rico Penteado analisa pré-temporada da F1

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.