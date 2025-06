A Pirelli levará para o GP da Áustria de Fórmula 1 os mesmos compostos do ano passado: C3, C4 e C5. A fabricante afirma que o desgaste não será um fator determinante e a degradação terá origem térmica. O gerenciamento do superaquecimento dos pneus, especialmente os traseiros, será importante.

Depois da breve ida ao Canadá, a F1 retorna à Europa para seis semanas de corridas que concluirá a primeira fase da temporada de 2025. Tudo começa neste fim de semana, no Red Bull Ring, local de propriedade da empresa austríaca de mesmo nome e conhecido por sua bebida energética e pelas equipes.

Depois de três temporadas consecutivas em que a etapa foi realizada no formato sprint, este ano há um retorno ao formato clássico, com três sessões de treinos livres (duas na sexta-feira e uma no sábado), classificação no sábado à tarde e a corrida no domingo.

Os compostos

A seleção de compostos disponíveis para as equipes permanece inalterada em relação ao ano passado: C3 como duro, C4 como médio e C5 como macio. O asfalto do Red Bull Ring é bastante antigo e tem um alto nível de abrasividade, mas o desgaste não é um fator determinante.

Com poucas curvas, o Red Bull Ring não é muito severo em termos de forças laterais exercidas sobre os pneus, enquanto a degradação tem uma origem predominantemente térmica, principalmente devido às diferentes e abruptas frenagens e acelerações causadas pelo traçado da pista.

O gerenciamento do superaquecimento dos pneus, especialmente no eixo traseiro, é um grande desafio. Além disso, as temperaturas do ar e do asfalto podem ser bastante altas, dada a localização no calendário.

Em 2024

De acordo com o que já virou tradição nessa pista, a estratégia mais eficaz foi a de duas paradas: aqueles que fizeram três ou mais paradas - Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Logan Sargeant - o fizeram por motivos extraordinários e não de forma planejada.

Na largada, todos os pilotos do grid usaram pneus médios: o único a começar a corrida com pneus duros foi Guanyu Zhou, que largou dos boxes. O C4 e o C3 foram as estrelas da corrida, com o C5 sendo visto apenas no final, usado por Verstappen nas últimas sete voltas após o pit stop forçado e por Alonso para tentar obter a volta mais rápida da corrida, o que ele conseguiu.

O stint mais longo de todos os tempos foi concluído por Daniel Ricciardo, que fez um terceiro e último stint de 34 voltas com pneus duros. Nos compostos médios, o recorde vai para Pierre Gasly, que completou 29 voltas.

A pista

O Red Bull Ring é a pista com o menor número de curvas (dez) e o menor tempo de volta (1min02s939, a pole position de Valtteri Bottas na Mercedes em 2020) entre as que estão atualmente no calendário do campeonato. Além disso, é a segunda maior pista, depois de Spa-Francorchamps, em termos de diferença de elevação: há uma diferença de 63,5 metros entre o ponto mais baixo e o mais alto.

Os três setores são muito diferentes um do outro: o primeiro é todo em subida e é praticamente composto por duas retas; o segundo começa com a frenagem da curva 3 e depois desce até pouco antes da curva 7; daí em diante, há uma ligeira subida novamente e depois desce até a reta principal com duas curvas finais muito rápidas. Três zonas DRS fazem desta uma das rodadas mais cheias de ação do calendário.

A pista é usada com frequência, tanto para eventos de quatro quanto de duas rodas, portanto o asfalto tem um bom nível de borracha desde o início do fim de semana. No início do verão europeu (no inverno brasileiro), as temperaturas também podem ser altas, mas a natureza montanhosa da área e as florestas que caracterizam o local às vezes criam condições para uma rápida mudança no clima, com nuvens carregadas de chuva que podem se formar rapidamente.

Palavra-chave: porosidade

A porosidade da superfície dos pneus de F1 se desenvolve como resultado das intensas tensões mecânicas e térmicas às quais o pneu é submetido. A deformação do pneu durante a pilotagem, especialmente durante a aceleração e a frenagem e em asfalto irregular, leva ao acúmulo de energia e calor no composto.

Se a temperatura exceder a janela de operação ideal, podem se formar microcavidades e irregularidades na superfície, ou seja, porosidade superficial que leva à degradação prematura. As microcavidades também podem favorecer a formação e a expansão de bolhas de gás ou vapor entre a carcaça e a banda de rodagem.

As camadas de borracha se separam parcialmente devido ao calor excessivo e as bolhas podem se transformar em crateras ou buracos na superfície da banda de rodagem. Nesse caso, falamos de bolhas, geralmente visíveis como listras escuras ou áreas danificadas na banda de rodagem. O fenômeno é mais frequente em pistas mal emborrachadas, com altas temperaturas no asfalto e pilotagem muito agressiva.

As estatísticas

O GP da Áustria está prestes a viver sua 38ª edição, enquanto a F1 comemora sua 40ª sessão na Estíria. A primeira ocorreu em 1964 em uma pista no local do campo de aviação militar de Zeltweg, adjacente ao local atual, mas em 1970 foi transferida para Spielberg, no que era então conhecido como Österreichring, onde permaneceu até 1987.

Após um hiato de dez anos, voltou a correr por seis temporadas em uma versão reduzida, chamada A1-Ring, antes de assumir seu nome atual de Red Bull Ring a partir de 2014. Em 2020 e 2021, as duas edições do GP da Estíria foram realizadas aqui, organizadas pela F1 em colaboração com a Red Bull, para superar as dificuldades criadas pela pandemia da COVID-19.

Max Verstappen é o piloto de maior sucesso na Áustria graças às suas quatro vitórias no GP de mesmo nome e na etapa da Estíria em 2021. O holandês também é o primeiro em termos de pole positions (5) e pódios (8).

Vinte e seis pilotos diferentes venceram pelo menos uma vez na Áustria - o último a entrar nessa lista foi George Russell em 2024 - dos quais nada menos que onze (Max, Alain Prost, Alan Jones, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve e Lewis Hamilton) conquistaram um título mundial.

Entre as equipes, a mais bem-sucedida em solo austríaco é a Mercedes, com sete vitórias, embora no GP da Áustria propriamente dito, as 'Flechas de Prata' dividem a liderança com a Ferrari e a McLaren: o sucesso de Lewis Hamilton no primeiro GP da Estíria (2020) faz a diferença. Em termos de pole positions, a Ferrari é a primeira (oito), que também domina em termos de pódios (29).

