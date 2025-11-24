Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6

Fabricante italiana decidiu largar o pneu mais macio no ano que vem, acreditando ser muito parecido com o C5

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Valtteri Bottas, Mercdes, Mexico Pirelli Test

Valtteri Bottas, Mercdes, Mexico Pirelli Test

Foto de: Pirelli

A Pirelli finalizou a escolha dos cinco compostos de pneus para a temporada de 2026 da Fórmula 1, decidindo não trazer o composto extra macio, o C6, que foi introduzido este ano.

Leia também:

A fabricante italiana vem trabalhando na gama de pneus para os regulamentos de 2026, com pneus dianteiros 25 mm mais estreitos do que a especificação atual e os traseiros 30 mm mais estreitos, em um esforço para ajudar a economizar o peso total dos pneus de 18 polegadas.

Depois de finalizar a fabricação dos pneus (o prazo para essa fase acabou em 1º de setembro), a Pirelli realizou seu último teste na temporada após o GP do México. Os compostos precisam ser homologados até 15 de dezembro e agora a fabricante anunciou um plano de levar apenas cinco compostos para 2026 em vez de seis, abandonando o C6, pneu extra macio usado esporadicamente em 2025. 

A Pirelli estava interessada em garantir que os cinco compostos em toda a gama fossem diferentes o suficiente em termos de desgaste e delta de tempo de volta para garantir muitas opções estratégicas. Nesta temporada, compostos como o C2 e o C3 eram muito semelhantes em termos de tempo de volta, o que significa que, em algumas corridas, a Pirelli decidiu pular um composto, levando o C1, o C3 e o C4 para Spa e Austin, por exemplo. Ao espaçar ainda mais a gama de compostos, sentiu-se que o C6 ficaria muito próximo do C5.

Racing Bulls' Isack Hadjar testing 2026 Pirelli tyres in Monza

Isack Hadjar, da Racing Bulls, testando os pneus 2026 da Pirelli em Monza

Foto de: Pirelli

"A gama de pneus para pista seca consistirá em cinco compostos, do C1 mais duro ao C5 mais macio, todos com posicionamento semelhante ao atual e uma abordagem à degradação térmica que visa permitir uma variedade de escolhas entre as muitas características diferentes encontradas nos circuitos do calendário do campeonato mundial", declarou a Pirelli.

"Foi dada atenção especial às diferenças de desempenho entre os compostos em termos de tempo de volta, de modo a garantir um delta amplo e consistente entre eles, para oferecer mais opções de estratégia", acrescentou. 
 
"A decisão de não validar o sexto e mais macio composto, o C6, que está na gama da atual temporada, foi tomada precisamente porque era impossível atender a esse requisito de delta. Os testes mais recentes mostraram que a diferença de tempo entre os protótipos C5 e C6 era muito pequena em comparação com os outros, sem oferecer nenhuma vantagem significativa de desempenho". 

As equipes poderão usar a nova gama de pneus no teste pós-temporada de Abu Dhabi, em 9 de dezembro, exceto o C1, que é muito duro para Yas Marina. As equipes terão um carro dedicado ao teste de pneus e outro ocupado por um novato. 

Para o teste de pneus, as 10 equipes reduzirão os níveis de asa em seus "carros-mula" para tentar simular os níveis mais baixos de downforce de 2026, já que as mudanças drásticas no regulamento para o próximo ano complicaram o desenvolvimento dos pneus da Pirelli. 

Em vez de poder testar carros representativos, a fabricante teve que confiar nos dados de simulação das equipes, já que elas vêm obtendo ganhos rápidos em testes virtuais e em túneis de vento desde o início do desenvolvimento aerodinâmico em janeiro.

