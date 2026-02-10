Pular para o conteúdo principal

Últimas notícias
Fórmula 1

F1: Pirelli divulga pneus disponíveis para pré-temporada no Bahrein

Equipes terão 28 conjuntos disponíveis nos primeiros três dias

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
os pneus Pirelli para os dois testes pré-temporada no Bahrein

Foto de: Pirelli

Acabou o período das portas fechadas! A Fórmula 1 vai para o Bahrein para a pré-temporada no Sakhir, com o primeiro dia marcado para a próxima quarta-feira (11) e a Pirelli já divulgou os conjuntos de pneus disponíveis e quantos jogos as equipes escolheram.

Nos primeiros três dias de testes no Bahrein, todas as equipes poderão testar exclusivamente as três misturas já utilizadas no shakedown a portas fechadas, realizado no final de janeiro no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmelò.

Estamos falando do C1, C2 e C3. Cada equipe terá à disposição 28 conjuntos de pneus para pista seca e, obrigatoriamente, um conjunto de intermediários.

Pre-season testing tyres

Foto de: Formula 1

Para a Pirelli, será um teste importante, porque as equipes continuarão a trabalhar com os compostos já utilizados em Barcelona, mas em uma pista que deve oferecer temperaturas muito diferentes. Na Catalunha, elas foram muito rigorosas, enquanto em Sakhir devem ser melhores para oferecer um quadro mais fiel tanto em termos de desempenho quanto de comportamento geral dos pneus.

No segundo teste no Bahrein, marcado para 18 a 20 de fevereiro, as equipes terão à disposição toda a gama Pirelli 2026, o que significa também os C4 e C5, os dois mais macios. Os times contarão com um máximo de 24 conjuntos e não serão fornecidos pneus para pista molhada.

É importante ressaltar que será possível transportar os conjuntos já montados e com menos de 10 voltas feitas na sessão anterior.

As equipes puderam solicitar livremente os compostos desejados, respeitando o número máximo de conjuntos permitidos (24) para cada evento e a seleção válida para o primeiro evento.

Pre-season testing tyres

Foto de: Formula 1

