O segundo e último dia de testes de desenvolvimento dos pneus Pirelli para a temporada de 2026 da Fórmula 1 foi concluído em Hungaroring. Ferrari e Alpine estavam na pista e utilizaram carros de 2025 adaptados para o teste.

O dia estava quente, com temperaturas entre 21°C e 29°C e 31°C e 53°C na pista. O planejamento era seguir a mesma agenda da terça-feira, mas Franco Colapinto sofreu um acidente no início da manhã. O piloto ficou bem, mas Pierre Gasly ficou impedido de continuar os testes pois o carro ficou muito danificado.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Pirelli

Até aquele momento, o argentino havia dado 25 voltas, a mais rápida em 1min20.270s, mas o programa foi completo para Charles Leclerc, que terminou o dia com 144 voltas, a mais rápida em 1min19.407s. Pela manhã, o monegasco realizou a comparação de curtas distâncias com diferentes compostos, do C3 ao C5, para verificar o nível de desempenho absoluto, enquanto à tarde se dedicou às corridas longas para testá-los em distância.

Uma versão do C2 também foi testada em uma simulação de corrida durante essa fase.

Os dois carros foram tiveram as suspensões adaptadas para acomodar os pneus 2026, ainda com diâmetros de 18", mas 25mm mais estreitos na dianteira e 30mm na traseira.



"Foram dois dias úteis para continuar o desenvolvimento dos compostos para o próximo ano, já que estamos nos aproximando da reta final", comentou Mario Isola, Diretor de Motorsport da Pirelli. "Hungaroring é uma pista exigente por causa das muitas curvas lentas e da densidade de energia a que os pneus são submetidos em uma volta relativamente curta. É um campo de testes especialmente para os compostos principais da linha 2026 - que irão do C1 ao C6, como neste ano".

"Coletamos muitos dados. É uma pena que tenhamos perdido quilômetros hoje por causa do acidente de Colapinto, que não teve nenhuma relação com os pneus. Quanto às construções, validamos as soluções finais com vistas à homologação, prevista pelos regulamentos para o próximo dia 1º de setembro", disse.

"Em vez disso, teremos mais três sessões de testes - em Monza, Mugello e Cidade do México - para concluir o desenvolvimento dos compostos, cuja homologação está programada para 15 de dezembro", finalizou.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!