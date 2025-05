F1: Pirelli testa novo design de pneus intermediários para 2026

Durante a última sessão de testes para o desenvolvimento do pneu de 2026, realizada em Silverstone em colaboração com a Mercedes, foi possível notar que a Pirelli trabalhou em um protótipo diferente de pneu para pista molhada, caracterizado por um design diferente da configuração atual da Fórmula 1.

O ano de 2026, temporalmente, ainda está longe, mas está mais próximo do que parece para a F1. Em uma entrevista recente, Adrian Newey descreveu os regulamentos que entrarão em vigor a partir do próximo ano como interessantes, mas também assustadores, pois será a primeira vez que haverá uma mudança tão drástica nas frentes da unidade de potência e do chassi ao mesmo tempo.

No entanto, o desafio técnico não diz respeito apenas às equipes e aos grandes construtores, pois na Fórmula 1 há outro elemento fundamental, o único ponto de contato real entre o carro e a pista: os pneus. A Pirelli também esteve envolvida no processo de tornar os monopostos mais leves e mais ágeis.

A nova geração de pneus de 18 polegadas, que equipará os carros a partir do próximo ano, será menor em diâmetro e mais estreita (25 milímetros a menos na dianteira e 30 na traseira) do que os atuais, de modo a contribuir para a redução do peso mínimo, um dos objetivos ambiciosos estabelecidos pela FIA ao elaborar os regulamentos de 2026. Mas o trabalho da Pirelli para o próximo ano não termina aí.

Um padrão semelhante ao que está sendo usado atualmente também foi testado nos pneus intermediários de 2026.

Um dos objetivos também é melhorar o comportamento dos pneus para pista molhada, em especial os pneus de chuva, os mais extremos da linha. As primeiras modificações, destinadas a reduzir o superaquecimento e melhorar a durabilidade, já foram introduzidas nos pneus usados durante o campeonato de 2025.

A meta, no entanto, também se estende aos pneus intermediários, o produto mais versátil usado na chuva. Por esse motivo, o trabalho da fabricante italiana também se concentrou nesse tipo, apesar do composto 'verde' já ser considerado um dos melhores pelos pilotos.

Durante a última sessão de testes em Silverstone, realizada na semana passada com os dois pilotos da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli e George Russell, foi possível observar um protótipo de pneu para pista molhada ainda em estudo pela Pirelli, caracterizado por um desenho totalmente diferente dos pneus vistos até agora.

Lando Norris, da McLaren, durante os testes da Pirelli com o protótipo que apresenta o novo design Foto de: Pirelli

No protótipo, de fato, é possível ver uma seção externa muito semelhante ao pneu intermediário atual, enquanto na área central o padrão foi completamente modificado. De fato, esse padrão não foi testado pela primeira vez em Silverstone, mas já estava presente na primeira sessão de testes em 2025 no circuito de Paul Ricard com a McLaren.

Na época, no entanto, a Pirelli não havia divulgado imagens tão claras do protótipo, enquanto nos testes com a Mercedes é possível apreciar as diferenças em relação ao design atual, que, de qualquer forma, foi testado em todas as sessões concluídas até o momento, avaliando seus efeitos em testes comparativos.

Vale lembrar que, ao longo dos anos, a Pirelli sempre foi muito ativa no desenvolvimento de pneus para pista molhada, tanto em relação aos de chuva, que passaram por modificações significativas para rodar sem mantas térmicas e reduzir o superaquecimento, quanto aos intermediários.

No entanto, como, por motivos de visibilidade, o pneu de chuva só é usado em algumas ocasiões, há algum tempo também se especulava sobre o desenvolvimento de uma espécie de "superintermediário", ou seja, um composto com uma faixa de operação ainda mais ampla do que o intermediário atual, capaz de cobrir um número maior de cenários.

RBR tem vida sem MAX e Horner? HAMILTON TOMANDO 'SURRA'? McLaren, BORTOLETO e mais | FELIPE GIAFFONE fala de F1, Indy 500, Truck e NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!