As equipes de Fórmula 1 terão novamente que respeitar um 'stint' pré-estabelecido para cada carro no GP do Catar, a fim de proteger os pneus Pirelli nessa pista que causa alta degradação.

Os pilotos não devem completar mais do que 27 voltas por etapa no Circuito Internacional de Lusail, o que significa que as equipes provavelmente optarão por uma estratégia de duas paradas na corrida de 57 voltas.

É uma situação semelhante à do ano passado, quando as sessões foram limitadas a 25 voltas após a análise da corrida de 2024, na qual “vários pneus, especialmente o dianteiro esquerdo, haviam atingido o desgaste máximo”. A corrida de 2023 também foi alvo de limites de voltas, embora, naquele ano, o limite imposto fosse de apenas 18 voltas.

Isso aconteceu depois que as equipes realizaram stints de mais de 30 voltas, o que é especialmente desafiador no circuito de 5,4 km com 16 curvas, que apresenta vários tipos de curvas — principalmente de velocidade média a alta.

Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli na F1, afirmou no GP de Las Vegas deste fim de semana: “A limitação em termos de regras é a mesma, mas o número de voltas será de 27, e não de 25. Aumentamos em duas voltas. Percebemos, a partir dos nossos testes em pista coberta, que isso é, digamos, aceitável, sem nenhum risco específico.”

Pirelli tyres Photo by: Alessio Morgese

“Mas sabemos que o problema no Catar é que temos um desgaste localizado muito intenso, especialmente na dianteira, chegando facilmente a 100% de desgaste após 25 ou 26 voltas, em média.”

“Isso está gerando maior tensão no pneu, pois não há o composto da banda de rodagem para proteger a estrutura e, além disso, há cargas elevadas, altas cargas laterais nessa região, além de alta temperatura, especialmente na carcaça. Portanto, esses são os fatores que mais influenciam a resistência à perfuração do pneu.”

Cada volta que um piloto completar durante a corrida, incluindo aquelas atrás do safety car, contará para o total, e a desclassificação será provavelmente a punição para quem não cumprir essa regra.

Isso não significa, porém, que as opções estratégicas sejam limitadas, já que, em 2025, a McLaren optou por não fazer o pit stop durante a entrada do safety car na sétima volta para manter a flexibilidade e não precisar parar novamente antes da 32ª volta.

Oscar Piastri e Lando Norris permaneceram na pista até o fim do limite de tempo da stint mas isso acabou saindo pela culatra, já que fez com que ambos os pilotos perdessem a vitória para o rival na disputa pelo título, Max Verstappen, da Red Bull.

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O GP acabou sendo, no entanto, uma prova em que predominaram as duas paradas nos boxes e ocorreu após a sprint de 19 voltas no sábado, que não fará parte do evento deste ano.

Berra acrescentou: “Vamos manter o mesmo limite de voltas apenas para garantir as duas paradas e evitar qualquer risco de rodar com a rosca inferior por várias voltas, o que poderia causar problemas de integridade.”

“Sabemos que, se o desgaste na parte dianteira chegar a 100%, isso não causa uma degradação significativa. As equipes conseguem controlar facilmente o eixo dianteiro nas corridas, elas não param a menos que percebam uma queda bastante significativa no desempenho.”

“Então, essa é a situação, e vamos contar o número de voltas em cada sessão. Vai ser um pouco mais fácil, porque este ano não é mais uma prova sprint, ao contrário do ano passado.”

“Portanto, até mesmo a contagem de voltas será mais fácil para nós, e vamos analisar essa contagem e divulgar o número de voltas restantes por stint ao final dos treinos de sábado.”

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