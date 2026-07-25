F1: Pista da Hungria passa por reparos antes da classificação

A curva 1 do Circuito de Hungaroring passou por uma repavimentação parcial durante a noite de sexta para sábado, em resposta às reclamações dos pilotos após o primeiro dia de treinos do GP da Hungria de Fórmula 1.

Sabe-se que algumas áreas da pista passaram por recapeamento nos últimos dois anos, mas o verão quente e seco da Europa causou certo assentamento no subsolo, agravando alguns dos solavancos. Além disso, a superfície da pista havia começado a se abrir, principalmente nas curvas 1, 12 e 13.

Os pilotos conseguiram ajustar suas linhas na curva final para evitar a área problemática, mas na curva 1 — um ponto crucial para ultrapassagens — a pista estava se desintegrando na linha ideal de corrida.

"Acho que foi um dia bem estranho lá na pista para todo mundo”, disse George Russell após os treinos.

"Budapeste é uma pista incrível de pilotar, mas eles recapearam metade da pista, que está super irregular; grande parte dela está se desintegrando nas últimas curvas, o que torna a pilotagem bem estranha".

De acordo com a Pirelli, os níveis de aderência na pista estavam abaixo do esperado quando medidos na quarta-feira – de fato, mais baixos do que no ano passado. Sabe-se que os problemas com a superfície da pista foram observados pela primeira vez durante a etapa do International GT Open, há duas semanas.

Franco Colapinto foi pego de surpresa pela superfície escorregadia Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Os pilotos que ficaram de fora do TL1 para que suas equipes pudessem acomodar uma das sessões obrigatórias para novatos tiveram particular dificuldade para ganhar velocidade no TL2. Franco Colapinto, da Alpine, sofreu um acidente na Curva 12, uma das áreas recapeadas que estava inesperadamente escorregadia.

"As novas partes da pista não oferecem muita aderência e, embora não estejam se desintegrando, estão bastante desgastadas", disse Oscar Piastri, cuja McLaren foi pilotada por Leonardo Fornaroli no TL1.

"Então, é um circuito muito desafiador no momento e, sim, obviamente, perder uma sessão de treinos tornou tudo bem difícil".

A importância da curva 1 como área de ultrapassagem naturalmente a tornou o centro das atenções, de modo que a FIA determinou que reparos fossem feitos antes do TL3 e da classificação no sábado. As áreas afetadas foram remendadas.

"O local foi inspecionado e os trabalhos de reparo foram realizados durante a noite", informou a FIA em comunicado.

"Duas áreas foram reparadas: uma na linha de corrida e outra à direita da linha, por onde um carro em ultrapassagem passaria".

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