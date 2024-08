Segundo informações do jornalista Matthew J. Thompson, o OnlyFans estaria planejando sua entrada no mundo da Fórmula 1 por meio de acordo de patrocínio com a Alpine para 2025, entrando no lugar da BWT.

O OnlyFans se tornou uma famosa plataforma de conteúdo adulto nos últimos anos. O alcance da marca poderia ser um motivo bastante atraente para a Alpine. Apesar da entrada na F1 ser inédita, caso o acordo seja fechado, não será o primeiro carro com a logo em pista.

A plataforma já está presente no automobilismo na categoria de GT World Challenge na Austrália. O carro é pilotado por Renee Gracie, famosa competidora no OnlyFans que ganhou o patrocínio da marca. Além disso, são colaboradores da equipe de Joe Roberts, na Moto2, piloto que está cotado para a MotoGP em 2025.

O jornalista britânico não dá muitos detalhes para a informação, mas afirma que a Alpine e a plataforma estão em negociações para 2025 e o acordo seria importante para a equipe de F1.

