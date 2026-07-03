F1 pode antecipar retorno de Portimão para 2026; entenda

O fim da temporada da Fórmula 1 ainda não está definido por conta dos conflitos no Oriente Médio. A FOM está determinada a seguir o calendário já estabelecido e manter as corridas no Catar e Abu Dhabi.

Porém, caso seja necessário repensar os planos - ou seja, cancelar as duas etapas finais -, Portimão é uma das opções mais óbvias para fechar o calendário com 21 corridas. Sendo assim, Portugal poderia fechar o campeonato.

Vale lembrar que o GP da Arábia Saudita e Bahrein foram desmarcados no mês de abril, mas a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) nunca os cancelou oficialmente, mantendo uma margem para manobras caso fosse necessário ou surgisse a oportunidade de remarcar as corridas.

As discussões sobre as etapas do Catar e Abu Dhabi devem continuar até as férias de agosto, mas não há pressa para a decisão ser tomada. Há também a possibilidade de uma rodada dupla em Las Vegas, no entanto, há pouco interesse nessa ideia, uma vez que na semana seguinte à corrida em Nevada é celebrado o Dia de Ação de Graças.

A FIA mantém a opção de que tudo será resolvido nas próximas semanas, sendo assim, caso o cessar-fogo aconteça e a tensão diminua, as negociações de remarcar o GP do Bahrein podem voltar à ativa.

O momento mais óbvio seria entre o GP do Azerbaijão e Singapura - entre os dias 26 de setembro e 11 de outubro. Isso significaria que a temporada terminaria com nove longas etapas em um período de 11 finais de semana.

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