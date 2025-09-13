Com o apoio ao formato das corridas sprints aumentando a cada ano, a Fórmula 1 já considera expandir o calendário atual das provas de curta duração, de seis para dez a partir da temporada de 2027.

A F1 introduziu as corridas sprint na temporada 2021 como uma forma de aumentar o espetáculo oferecido em um fim de semana, fornecendo um produto mais atraente para os espectadores. A categoria inicialmente experimentou três provas por ano antes de expandir para seis sprints a partir de 2023, tendo ajustado repetidamente o formato para responder às críticas iniciais dos fãs e das equipes.

Como o calendário da F1 cresceu para 24 GPs, isso significa que apenas um quarto das corridas tem a oportunidade de sediar um sprint a cada temporada. E como a opinião pública sobre o formato - e a dos pilotos - está gradualmente se tornando mais positiva, a concorrência também está aumentando à medida que mais e mais promotores estão começando a aceitar o valor que eles oferecem.

Valor pelo dinheiro

Bobby Epstein, cofundador e sócio-gerente do Circuito das Américas, em Austin, que está recebendo a sprint no GP dos Estados Unidos, diz que não notou um grande aumento na venda de ingressos como resultado, mas acredita que o formato sprint agregou muito valor aos fãs visitantes.

"Acho que isso dá mais valor ao ingresso", disse Epstein. "Não sei se isso se traduziu em muito mais vendas de ingressos, mas os torcedores parecem estar se entusiasmando com isso. Não foi visto imediatamente como um ativo desejável, e não necessariamente impulsionou a venda de ingressos por um tempo. Só acho que isso aumenta o valor do ingresso e dá mais às pessoas, o que sempre apreciamos. Queremos o máximo de entretenimento possível em um fim de semana".

"Se as pessoas compram um passe de fim de semana e ficam mais horas no circuito, isso é melhor para nós, mais conteúdo. Não sei se as pessoas tomam a decisão de ir a um GP porque há uma corrida sprint ou não. Nós simplesmente não vimos isso mudar a agulha em termos de vendas e demanda, mas não tenho dúvidas de que é mais entretenimento, e isso é o que nos interessa".

No próximo mês, o Grande Prêmio dos Estados Unidos terá sua segunda corrida de sprint em três anos. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O colega de Epstein no GP de Miami, Tyler Epp, disse ao Motorsport.com no ano passado que as sprints estavam começando a fazer a diferença no evento. Na época, Epp admitiu que estava inicialmente cético quanto ao impacto potencial da adição de uma corrida sprint, mas desde então passou a reconhecer seu valor. No caso de Miami, sua primeira prova curta causou um aumento no comparecimento aos sábados na edição de 2024, e o local ficou feliz em sediar outra no início deste ano.

"Eu estava errado sobre a corrida de velocidade, estava muito preocupado com a proposta de valor, mas não poderia estar mais errado", disse Epp no final do ano passado. "O feedback e os dados que recebemos mostraram que, ano após ano, nosso público aumentou em um sábado, e eles estavam lá cedo para uma corrida sprint".

A FOM está de olho em mais corridas sprints para 2027

Com a F1 mantendo apenas seis corridas sprint no calendário por temporada por enquanto, esses espaços têm sido procurados, com os organizadores do GP da Bélgica declarando que estavam "muito honrados" por serem "o único local europeu" a sediar uma prova este ano.

Mas isso pode muito bem mudar, já que o chefe da F1, Stefano Domenicali, deu a entender que haverá um aumento nas corridas sprint a médio prazo. O número de provas aos sábados permanecerá em seis na temporada de 2026, mas o Motorsport.com apurou que há discussões em andamento para aumentar esse número para cerca de 10 já em 2027, o que exigiria o apoio da FOM, detentora dos direitos comerciais, da FIA e das equipes.

"Devo dizer que, com exceção de alguns fãs mais velhos e obstinados, todos querem fins de semana sprint", disse Domenicali ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação antes do GP da Itália da semana passada. "Os promotores pressionam por esse formato e agora os pilotos também estão interessados".

"Estou sendo um pouco provocativo, mas os treinos livres atraem os superespecialistas; as pessoas que querem ver mais ação preferem um fim de semana de corrida. Há mais coisas a serem discutidas e comentadas a partir de sexta-feira - há uma sessão de classificação -, mas entendo que isso precisa se tornar parte da cultura da F1".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"A direção é clara: posso garantir que, em alguns anos, haverá a demanda para que todos os finais de semana tenham o mesmo formato. Não estou dizendo que chegaremos à MotoGP, que tem sprint em cada rodada - é um passo muito grande. Eu vejo isso mais como um processo de amadurecimento que respeita uma abordagem mais tradicionalista".

Na mesma entrevista, Domenicali também sugeriu a ideia de corridas com grid invertido e distâncias mais curtas para os GPs. Esses comentários não são entendidos como medidas concretas que a FOM e sua proprietária Liberty Media estão tomando, mas desencadearam uma discussão mais ampla sobre se a F1 seria ou não sensata em buscar uma mudança radical no formato para atender a um público mais jovem.

Epstein, do COTA, admitiu que a F1 enfrenta um "equilíbrio difícil" a ser preservado, mas ele apoiaria o que quer que a categoria decida fazer no futuro: "Acho que Stefano só faria isso se achasse que era do melhor interesse do esporte".

"Parte do que faz de Stefano um líder tão brilhante é sua capacidade de ajudar a F1 a evoluir e permanecer relevante sem sacrificar a rica herança e tradição do esporte. Portanto, é um equilíbrio difícil, mas ele o faz com paixão e sem sacrificar os interesses dos fãs, das equipes ou dos competidores. Continuaremos nos concentrando em proporcionar uma ótima experiência aos fãs e deixaremos que Stefano decida o que é melhor para o esporte em si. Tenho total confiança nele".

