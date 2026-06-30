A Fórmula 1 precisou cancelar as duas corridas que aconteceriam no Oriente Médio por conta da guerra, sendo assim, o calendário, no momento, está com 22 corridas. No entanto, a situação ainda não se resolveu e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) precisa definir o futuro da categoria.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, há três opções na mesa, porém, a FOM não tem pressa de resolver as coisas e espera que a situação se acalme o suficiente para seguir os planos originais.

Para a organizadora da F1, manter o GP do Catar e Abu Dhabi é o principal foco, pensando em questões logísticas para as equipes e torcedores. No entanto, há outras ideias sendo discutidas caso o conflito não se resolva.

Os outros planos estão totalmente em aberto e ainda não teriam sido amplamente discutidos. Um deles seria finalizar a temporada em Las Vegas, com uma etapa dupla, fechando o ano com 21 corridas em vez das 24 iniciais.

Essa opção cancelaria todas as quatro etapas nos países do Oriente Médio e adicionaria mais uma no traçado que é um grande interesse da FOM. Porém, fechar a cidade - que é um circuito de rua - mais uma semana acarretaria complicações.

É por isso que surgiu mais uma ideia na mesa: terminar a temporada na Europa. Os circuitos estudados, no momento, seriam Portimão e Barcelona. Esse é um dos rumores que circulam no paddock e teriam sido propostas oferecidas à FOM, segundo o Marca.

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