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F1 pode fechar campeonato em Barcelona, Portimão ou Las Vegas em 2026 caso guerra do Oriente Médio não se resolva

A FOM ainda tem como principal objetivo seguir o calendário definido originalmente para o ano

Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

A Fórmula 1 precisou cancelar as duas corridas que aconteceriam no Oriente Médio por conta da guerra, sendo assim, o calendário, no momento, está com 22 corridas. No entanto, a situação ainda não se resolveu e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) precisa definir o futuro da categoria.

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Segundo informações do jornal espanhol Marca, há três opções na mesa, porém, a FOM não tem pressa de resolver as coisas e espera que a situação se acalme o suficiente para seguir os planos originais.

Para a organizadora da F1, manter o GP do Catar e Abu Dhabi é o principal foco, pensando em questões logísticas para as equipes e torcedores. No entanto, há outras ideias sendo discutidas caso o conflito não se resolva.

Os outros planos estão totalmente em aberto e ainda não teriam sido amplamente discutidos. Um deles seria finalizar a temporada em Las Vegas, com uma etapa dupla, fechando o ano com 21 corridas em vez das 24 iniciais.

Essa opção cancelaria todas as quatro etapas nos países do Oriente Médio e adicionaria mais uma no traçado que é um grande interesse da FOM. Porém, fechar a cidade - que é um circuito de rua - mais uma semana acarretaria complicações.

É por isso que surgiu mais uma ideia na mesa: terminar a temporada na Europa. Os circuitos estudados, no momento, seriam Portimão e Barcelona. Esse é um dos rumores que circulam no paddock e teriam sido propostas oferecidas à FOM, segundo o Marca.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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