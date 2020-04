A epidemia de coronavírus vem modificando completamente a cara do esporte a motor em 2020. A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira que o GP do Azerbaijão, que abriria a temporada no dia 7 de junho, após sete modificações, também foi adiado.

Mais tarde, o CEO da F1, Chase Carey, emitiu um comunicado informando que espera a temporada com um número de provas ainda mais reduzido, de 15 a 18 etapas. O ano de 2020 seria o maior em número de rodadas da história da F1, com 22.

Com isso, se pegarmos a previsão mais pessimista de Carey, a F1 voltaria a repetir o seu calendário de 1983, com 15 corridas. Os campeonatos com os menores números de provas aconteceram em 1950, o primeiro da história, e em 1955, ambos com apenas sete corridas.

Confira as temporadas com os menores números de provas da história da F1

Galeria Lista 1950: 7 corridas – Campeão: Nino Farina 1 / 30 Foto de: LAT Images 1955: 7 corridas – Campeão: Juan Manuel Fangio 2 / 30 Foto de: LAT Images 1951: 8 corridas – Campeão: Juan Manuel Fangio 3 / 30 Foto de: LAT Images 1952: 8 corridas – Campeão: Alberto Ascari 4 / 30 Foto de: LAT Images 1956: 8 corridas – Campeão: Juan Manuel Fangio 5 / 30 Foto de: LAT Images 1957: 8 corridas – Campeão: Juan Manuel Fangio 6 / 30 Foto de: LAT Images 1961: 8 corridas – Campeão: Phil Hill 7 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images 1953: 9 corridas – Campeão: Alberto Ascari 8 / 30 Foto de: LAT Images 1954: 9 corridas – Campeão: Juan Manuel Fangio 9 / 30 Foto de: LAT Images 1959: 9 corridas – Campeão: Jack Brabham 10 / 30 Foto de: Hazel PR 1962: 9 corridas – Campeão: Graham Hill 11 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images 1966: 9 corridas – Campeão: Jack Brabham 12 / 30 Foto de: LAT Images 1960: 10 corridas – Campeão: Jack Brabham 13 / 30 Foto de: LAT Images 1963: 10 corridas – Campeão: Jim Clark 14 / 30 Foto de: LAT Images 1964: 10 corridas – Campeão: John Surtees 15 / 30 Foto de: LAT Images 1965: 10 corridas – Campeão: Jim Clark 16 / 30 Foto de: Ford Motor Company 1958: 11 corridas – Campeão: Mike Hawthorn 17 / 30 Foto de: LAT Images 1967: 11 corridas – Campeão: Denny Hulme 18 / 30 Foto de: LAT Images 1969: 11 corridas – Campeão: Jackie Stewart 19 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images 1971: 11 corridas – Campeão: Jackie Stewart 20 / 30 Foto de: LAT Images 1968: 12 corridas – Campeão: Graham Hill 21 / 30 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1972: 12 corridas – Campeão: Emerson Fittipaldi 22 / 30 Foto de: LAT Images 1970: 13 corridas – Campeão: Jochen Rindt 23 / 30 Foto de: Circuito Park Zandvoort 1975: 14 corridas – Campeão: Niki Lauda 24 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images 1980: 14 corridas – Campeão: Alan Jones 25 / 30 Foto de: LAT Images 1973: 15 corridas – Campeão: Jackie Stewart 26 / 30 Foto de: LAT Images 1974: 15 corridas – Campeão: Emerson Fittipaldi 27 / 30 Foto de: LAT Images 1979: 15 corridas – Campeão: Jody Scheckter 28 / 30 Foto de: Ercole Colombo 1981: 15 corridas – Campeão: Nelson Piquet 29 / 30 Foto de: LAT Images 1983: 15 corridas – Campeão: Nelson Piquet 30 / 30 Foto de: LAT Images

