F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'
Britânico diz que equipe continuará correndo riscos nas duas últimas etapas da temporada
Lando Norris insistiu que a McLaren ainda pode correr riscos com a altura dos carros MCL39, apesar da dupla desclassificação da equipe de Woking no GP de Las Vegas de Fórmula 1.
Tanto Norris quanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, foram desclassificados por desgaste excessivo da prancha além do limite permitido em Las Vegas. Depois de terminar inicialmente em segundo e quarto lugar, a equipe saiu sem nada.
Com apenas duas rodadas restantes na temporada, cada ponto é crucial na luta pelo campeonato de pilotos. Atualmente, Norris lidera com 24 pontos de vantagem sobre Piastri e Max Verstappen, da Red Bull, que estão empatados em pontos.
Embora pareça importante seguir o caminho mais seguro, Norris explicou que a equipe ainda pode se dar ao luxo de correr riscos em termos de altura de pilotagem.
"De certa forma, pode-se dizer que não corremos riscos suficientes, então não é tão simples quanto olhar e dizer 'Ah, eles fizeram isso e é por isso que eles foram rápidos'. Na verdade, fomos mais lentos por causa dos problemas que tivemos, não mais rápidos", explicou.
"Portanto, estou mais animado em melhorar o carro para este fim de semana porque teremos mais desempenho. Mas todas as equipes... quando se está na Fórmula 1, lutando por vitórias em corridas e tudo mais, é preciso sempre levar as coisas ao limite. Isso não quer dizer que foi exatamente o que fizemos em Las Vegas, porque é muito mais complicado, mas, ao mesmo tempo, ainda queremos vencer essas últimas corridas", continuou.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Ainda precisamos levar tudo ao limite, como sempre fazemos, porque a Red Bull é igualmente rápida, então se não colocarmos as coisas nas condições certas, como no Brasil, eles serão mais rápidos do que nós e vencerão. Mas, sim, estamos aqui porque queremos vencer. Vamos lutar até o fim, e é isso que eu quero fazer também", concluiu.
O GP do Catar será a última etapa com sprint da temporada antes de a Fórmula 1 ir para Abu Dhabi, quando o ano será finalizado.
