Fórmula 1 GP do Catar

F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'

Britânico diz que equipe continuará correndo riscos nas duas últimas etapas da temporada

Lydia Mee Jake Boxall-Legge
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL39

Lando Norris insistiu que a McLaren ainda pode correr riscos com a altura dos carros MCL39, apesar da dupla desclassificação da equipe de Woking no GP de Las Vegas de Fórmula 1

Leia também:

Tanto Norris quanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, foram desclassificados por desgaste excessivo da prancha além do limite permitido em Las Vegas. Depois de terminar inicialmente em segundo e quarto lugar, a equipe saiu sem nada.

Com apenas duas rodadas restantes na temporada, cada ponto é crucial na luta pelo campeonato de pilotos. Atualmente, Norris lidera com 24 pontos de vantagem sobre Piastri e Max Verstappen, da Red Bull, que estão empatados em pontos.

Embora pareça importante seguir o caminho mais seguro, Norris explicou que a equipe ainda pode se dar ao luxo de correr riscos em termos de altura de pilotagem.

"De certa forma, pode-se dizer que não corremos riscos suficientes, então não é tão simples quanto olhar e dizer 'Ah, eles fizeram isso e é por isso que eles foram rápidos'. Na verdade, fomos mais lentos por causa dos problemas que tivemos, não mais rápidos", explicou.

"Portanto, estou mais animado em melhorar o carro para este fim de semana porque teremos mais desempenho. Mas todas as equipes... quando se está na Fórmula 1, lutando por vitórias em corridas e tudo mais, é preciso sempre levar as coisas ao limite. Isso não quer dizer que foi exatamente o que fizemos em Las Vegas, porque é muito mais complicado, mas, ao mesmo tempo, ainda queremos vencer essas últimas corridas", continuou. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ainda precisamos levar tudo ao limite, como sempre fazemos, porque a Red Bull é igualmente rápida, então se não colocarmos as coisas nas condições certas, como no Brasil, eles serão mais rápidos do que nós e vencerão. Mas, sim, estamos aqui porque queremos vencer. Vamos lutar até o fim, e é isso que eu quero fazer também", concluiu. 

O GP do Catar será a última etapa com sprint da temporada antes de a Fórmula 1 ir para Abu Dhabi, quando o ano será finalizado.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

