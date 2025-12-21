F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
Pilotos são conhecidos por não serem mais amigos após uma grande briga durante as categorias de base
Não é nenhum segredo que Pierre Gasly e Esteban Ocon não são grandes amigos no grid da Fórmula 1. Na verdade, a rivalidade deles é grande e, inclusive, chegou a afetar a relação enquanto eram companheiros na Alpine.
Os dois pilotos franceses cresceram juntos e eram muito próximos quando mais novos, mas houve um ponto de desentendimento entre eles durante as categorias de base e, desde então, nunca mais foram amigos.
"Poderíamos fazer um documentário completo sobre isso", disse Gasly ao F1.com. "Costumávamos passar as quartas-feiras e os fins de semana juntos praticamente todas as semanas, ele indo à minha casa, eu indo à casa dele".
"Tínhamos um vínculo forte. Infelizmente, houve um ponto de inflexão em uma das corridas; depois disso, tudo se desfez de forma dramática, o que é difícil de explicar".
"Sabemos exatamente de onde viemos. Sabemos o que tivemos que passar para chegar lá. Nós dois também sabemos que foi bom ter essa rivalidade para nos levar além do nosso potencial".
Embora os pilotos ainda estejam se enfrentando na pista por enquanto, Gasly tem certeza de que eles conseguirão resolver as coisas no futuro.
Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Alpine
"Não tenho dúvidas de que, em 10, 20 anos, poderemos conversar e resolver as coisas de uma maneira diferente".
Os dois pilotos foram companheiros de equipe na Alpine em 2023 e 2024, antes de Ocon se transferir para a Haas em 2025, e conseguiram deixar suas diferenças de lado quando marcaram um pódio duplo para a equipe francesa no GP de São Paulo de 2024.
"Em um espaço de oito meses, passamos de últimos a ter não um, mas dois carros no pódio", acrescentou Gasly sobre o pódio duplo em Interlagos. "Os rostos da equipe não tinham preço. Foi uma daquelas corridas em que tenho certeza de que, depois de minha carreira, vou classificá-la como muito especial".
