Após duas etapas marcadas por incidentes, Gabriel Bortoleto iniciou as atividades do GP do Catar de Fórmula 1 em um tom melhor. Na classificação sprint da etapa de Losail, o brasileiro terminou em 13º, passando para o SQ2 e ficando à frente do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, mas ele sente que poderia ter feito mais.

Essa foi a primeira vez que Bortoleto terminou uma classificação à frente de Hulk, que foi o 14º colocado, desde o GP do Azerbaijão, em setembro. Com isso, ele volta à liderança da briga interna de qualis da Sauber, com 14 x 13 (excluindo a classificação para o GP de São Paulo, que o brasileiro não participou após o acidente na sprint).

Em declaração após a classificação sprint, Bortoleto diz que teve uma sessão ok, mas que poderia ter feito mais.

"Acho que fizemos até que bem hoje, mas sinto que poderíamos ter tirado algo a mais do carro. Eu não tinha muita aderência na primeira volta do SQ2 e, depois de uma parada rápida nos pits para alguns ajustes, a segunda saída foi melhor".

"Obviamente é uma decepção ficar de fora do SQ3 por apenas um décimo e meio, mas as coisas estão bem apertadas por aqui. Olhando para a sprint amanhã, sabemos que não será fácil fazer ultrapassagens. Seguiremos forçando, mirando uma sprint limpa, e aí seguir para uma classificação limpa também".

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!