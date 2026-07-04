F1: Pole de Antonelli e dobradinha da Ferrari; confira o grid de largada do GP da Grã-Bretanha
Bortoleto começa na 11ª posição para a corrida de domingo em Silverstone
Andrea Kimi Antonelli faturou mais uma pole position, dessa vez, no GP da Grã-Bretanha e terá a posição privilegiada da Fórmula 1 para iniciar mais uma corrida. Atrás do italiano estarão as duas Ferraris - Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente.
George Russell, por sua vez, irá largar apenas da quarta posição, mais uma vez assistindo o companheiro de equipe com um resultado melhor.
Uma das surpresas deste sábado foi Isack Hadjar, que conseguiu colocar o RB22 na quinta posição, conseguindo encaixar uma volta melhor do que a de Max Verstappen, que será apenas o sétimo, separando as duas McLarens.
Gabriel Bortoleto, que quase chegou a beliscar o Q3, será o 11º, mais uma vez se classificando à frente de Nico Hulkenberg, que será o 12º após punição de Pierre Gasly.
Gasly, que iria largar em 12º, foi punido em três posições pelos comissários da FIA por impeding, ou seja, atrapalhar a volta rápida de Lance Stroll. Com isso, o francês da Alpine irá iniciar a corrida em 15º, com Hulkenberg, Oliver Bearman e Carlos Sainz subindo uma posição no grid.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'28.111
|240.691
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.175
1'28.286
|240.214
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.347
1'28.458
|239.747
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.370
1'28.481
|239.685
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.635
1'28.746
|238.969
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.766
1'28.877
|238.617
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.782
1'28.893
|238.574
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.921
1'29.032
|238.201
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.194
1'29.305
|237.473
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.605
1'29.716
|236.385
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.350
1'29.461
|237.059
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.965
1'30.076
|235.441
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.390
1'30.501
|234.335
|14
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.512
1'30.623
|234.020
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.952
1'30.063
|235.475
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.230
1'31.341
|232.180
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.569
1'30.680
|233.872
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.116
1'31.227
|232.470
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+3.210
1'31.321
|232.231
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.340
1'31.451
|231.901
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.752
1'32.863
|228.375
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.914
1'33.025
|227.977
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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