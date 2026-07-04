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Bortoleto começa na 11ª posição para a corrida de domingo em Silverstone

Livia Veiga
Editado:

Andrea Kimi Antonelli faturou mais uma pole position, dessa vez, no GP da Grã-Bretanha e terá a posição privilegiada da Fórmula 1 para iniciar mais uma corrida. Atrás do italiano estarão as duas Ferraris - Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente.

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George Russell, por sua vez, irá largar apenas da quarta posição, mais uma vez assistindo o companheiro de equipe com um resultado melhor.

Uma das surpresas deste sábado foi Isack Hadjar, que conseguiu colocar o RB22 na quinta posição, conseguindo encaixar uma volta melhor do que a de Max Verstappen, que será apenas o sétimo, separando as duas McLarens.

Gabriel Bortoleto, que quase chegou a beliscar o Q3, será o 11º, mais uma vez se classificando à frente de Nico Hulkenberg, que será o 12º após punição de Pierre Gasly.

Gasly, que iria largar em 12º, foi punido em três posições pelos comissários da FIA por impeding, ou seja, atrapalhar a volta rápida de Lance Stroll. Com isso, o francês da Alpine irá iniciar a corrida em 15º, com Hulkenberg, Oliver Bearman e Carlos Sainz subindo uma posição no grid.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'28.111

   240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.175

1'28.286

   240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.347

1'28.458

   239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.370

1'28.481

   239.685
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.635

1'28.746

   238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.766

1'28.877

   238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.782

1'28.893

   238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.921

1'29.032

   238.201
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.194

1'29.305

   237.473
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.605

1'29.716

   236.385
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.350

1'29.461

   237.059
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.965

1'30.076

   235.441
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.390

1'30.501

   234.335
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.512

1'30.623

   234.020
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.952

1'30.063

   235.475
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.230

1'31.341

   232.180
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.569

1'30.680

   233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.116

1'31.227

   232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+3.210

1'31.321

   232.231
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.340

1'31.451

   231.901
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.752

1'32.863

   228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.914

1'33.025

   227.977
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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