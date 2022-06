Carregar reprodutor de áudio

Após liderar os dois primeiros treinos livres e ficar muito próximo de Sergio Pérez no TL3, Charles Leclerc confirmou o favoritismo e cravou a pole position para o GP de Mônaco de Fórmula 1. O monegasco cravou 1:11.376, mais de dois décimos mais rápido que o resto do pelotão, e repetiu o desempenho de 2021 no principado. Para ele, foi o resultado de um "carro incrível".

Carlos Sainz, seu companheiro de Ferrari, conquistou a segunda posição e dividirá a primeira fila com ele. A sessão ainda foi interrompida momentos antes do fim por conta de um acidente do espanhol com Pérez na Curva 10, logo antes do túnel, mas isso não trouxe mudanças significativas à ordem.

"Estou incrivelmente feliz", disse Leclerc após o treino. "Tem sido um fim de semana muito tranquilo até agora eu sabia que o carro tinha ritmo, eu só tinha que fazer o trabalho. Correu perfeitamente. A última volta antes da bandeira vermelha estava muito boa, mas de qualquer forma, não mudou nada para nós."

"Foi no limite. Obviamente, sofri um pouco para colocar os pneus na janela certa no último setor porque havia um pouco de tráfego e no final a traseira estava um pouco solta, mas ainda assim o tempo de volta veio e eu melhorei bastante. O carro estava incrível e é ótimo também ter Carlos comigo na primeira fila."

A classificação foi inteira feita com pneus de pista seca e sem chuva. No entanto, a previsão para o domingo é de tempo molhado - e até com raios. Para Leclerc, condições secas seriam melhores, mas ele não teme a água que pode cair.

"Acho que o tempo seco é um pouco mais previsível", comentou. "Mesmo assim, aconteça o que acontecer, acho que seremos competitivos e vamos ficar bem."

F1 AO VIVO: Leclerc é POLE e Verstappen SÓ 4º; Pérez e Sainz BATEM e RUS supera HAM em Mônaco | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: