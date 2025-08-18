O ex-piloto de Fórmula 1 Robert Doornbos está convencido de que a idade desempenha um papel fundamental no automobilismo. No caso de Lewis Hamilton, entretanto, ele vê fatores adicionais que poderiam explicar a 'crise' pela qual o britânico está passando.

"É uma história diferente com Lewis. Seus fãs não vão gostar de ouvir isso, mas às vezes parece que ele perdeu sua identidade", diz Doornbos em entrevista ao Motorsport.com.

De acordo com o holandês, a atual crise do heptacampeão também pode ser uma consequência tardia da polêmica decisão do título na temporada de 2021. "Em Abu Dhabi, ele praticamente já tinha o oitavo título no bolso. O fato de não ter dado certo naquela época obviamente o atingiu em cheio e ele nunca superou totalmente esse golpe", especulou.

De qualquer forma, Hamilton não é mais o piloto que dominou a Fórmula 1 durante anos, nem mesmo mentalmente. "Todos podem ver isso. Talvez a idade também desempenhe um papel importante quando você precisa reunir energia para outra longa temporada", diz Doornbos. "Espero que ele se recupere durante as férias de verão e volte mais forte mas, em algum momento, você chega a um ponto em que já passou do seu melhor".

Entretanto, Doornbos não acredita que Hamilton tenha se esquecido de como correr: "Não pode ser que, de repente, ele não tenha mais talento. Isso não faz sentido." Em princípio, a idade é um tópico "sensível" no esporte de alto nível, mas "LeBron James, Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso... Esses são nomes do mais alto nível absoluto que ainda estão se destacando com mais de 40 anos", diz Doornbos.

É por isso que agora é crucial para a Ferrari reconstruir Hamilton mentalmente, para superar a atual 'crise'. "Eu vi o que Frederic Vasseur fez na Mercedes. Talvez a Ferrari devesse considerar a possibilidade de trazer a antiga equipe de engenharia de Hamilton ou pessoas conhecidas de sua época de Mercedes para devolver a ele a confiança de que precisa", disse Doornbos.

