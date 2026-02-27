F1: Polícia prende suspeitos de assalto contra ex-empresário de Schumacher

Quatro suspeitos de assaltarem a casa de Willi Webber, ex-empresário do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher, na Alemanha, foram presos na Romênia em uma operação internacional da polícia.

Além dos quatro suspeitos, com idades entre 32 e 55 anos, um quinto, de 31 anos, também foi alvo de buscas, além de operações adicionais na França e na Alemanha. Os detidos foram colocados sob custódia e deverão ser transferidos para a Alemanha em breve.

O crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando assaltantes invadiram a casa de Weber, atualmente com 83 anos, em Stuttgart, na Alemanha, e amarraram tanto ele quanto outras pessoas presentes antes de realizar o roubo, que levou dinheiro e joias no valor de centenas de milhares de euros.

Na época, o empresário revelou ao jornal Bild que estava "em um estado péssimo" e "completamente em choque". De acordo com suas próprias declarações, os agressores também o feriram, com o empresário citando que ficou com um "olho roxo".

O chefe de polícia de Stuttgart, Markus Eisenbraun, declarou: "A crueldade sem precedentes com que os suspeitos agiram aumentou naturalmente a pressão sobre a investigação. Infelizmente, não podemos eliminar o sentimento de indefesa e perplexidade vivenciado pelos afetados, mas podemos garantir que ninguém mais seja submetido a ataques tão terríveis em suas próprias casas".

