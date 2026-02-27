F1: Polícia prende suspeitos de assalto contra ex-empresário de Schumacher
Willi Weber foi vítima do crime violento em sua casa em Stuttgart
Foto de: Getty Images
Quatro suspeitos de assaltarem a casa de Willi Webber, ex-empresário do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher, na Alemanha, foram presos na Romênia em uma operação internacional da polícia.
Além dos quatro suspeitos, com idades entre 32 e 55 anos, um quinto, de 31 anos, também foi alvo de buscas, além de operações adicionais na França e na Alemanha. Os detidos foram colocados sob custódia e deverão ser transferidos para a Alemanha em breve.
O crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando assaltantes invadiram a casa de Weber, atualmente com 83 anos, em Stuttgart, na Alemanha, e amarraram tanto ele quanto outras pessoas presentes antes de realizar o roubo, que levou dinheiro e joias no valor de centenas de milhares de euros.
Na época, o empresário revelou ao jornal Bild que estava "em um estado péssimo" e "completamente em choque". De acordo com suas próprias declarações, os agressores também o feriram, com o empresário citando que ficou com um "olho roxo".
O chefe de polícia de Stuttgart, Markus Eisenbraun, declarou: "A crueldade sem precedentes com que os suspeitos agiram aumentou naturalmente a pressão sobre a investigação. Infelizmente, não podemos eliminar o sentimento de indefesa e perplexidade vivenciado pelos afetados, mas podemos garantir que ninguém mais seja submetido a ataques tão terríveis em suas próprias casas".
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários