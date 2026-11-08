Jorge Macri, político argentino e atual chefe de governo de Buenos Aires, se reuniu com Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, neste GP de São Paulo. O encontro entre eles serviu para apresentar o interesse formal de Buenos Aires em organizar um GP na capital argentina.

Fontes da F1 confirmaram ao Motorsport.com que a reunião serviu para registrar oficialmente o interesse de Buenos Aires em sediar uma corrida. Uma carta foi entregue e os requisitos necessários para organizar um GP foram discutidos. No entanto, o processo segue em estágio inicial e não há informações sobre a solidez da proposta apresentada.

Buenos Aires trabalha há algum tempo para retornar ao calendário da Fórmula 1. A Argentina recebeu a categoria pela última vez no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, na temporada de 1998 — Michael Schumacher foi o vencedor da prova.

Buenos Aires receberá uma etapa da MotoGP em 11 de abril de 2027 — na semana seguinte ao GP do Brasil. Para isso, o autódromo passa por uma renovação integral, iniciada em janeiro deste ano, com conclusão prevista para os primeiros meses do próximo ano.

O governo local decidiu aproveitar as obras para a MotoGP (que correu até 2025 no Autódromo Termas de Río Hondo) e adaptar o circuito também aos padrões da FIA para GPs de Fórmula 1.

Buenos Aires quiere aprovechar el impulso que Franco Colapinto le dio a la F1 en Argentina. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Viemos reconfirmar o compromisso e a vontade de Buenos Aires de recuperar a Fórmula 1. Estamos trabalhando em cada passo necessário para estar prontos. E para nós era importante poder ter uma conversa com Stefano Domenicali diretamente, transmitir esse compromisso, como estamos avançando e estabelecer os próximos passos para poder levar a Fórmula 1 de volta”, disse Macri.

O político argentino afirmou que a decisão de trabalhar com o projeto voltado à Fórmula 1 foi tomada há alguns meses, ainda que houvesse contrato com a MotoGP. Segundo ele, a empresa de engenharia de Hermann Tilke atua no desenho da pista e na infraestrutura para os padrões da F1.

Macri afirma que as obras no Autódromo Oscar y Juan Gálvez estão “levemente adiantadas”. No entanto, obras levemente adiantadas não garantem um GP. Também é necessária solidez financeira para, entre outros aspectos, arcar por vários anos com o pagamento anual ao campeonato.

Questionado sobre o tema, o representante do governo de Bueno Aires disse que o ponto financeiro não foi discutido com Domenicali. “São todos detalhes que vamos falar. Obviamente ter a F1 requer ter uma estrutura financeira adequada, mas o primeiro é que Domenicali reconheceu o interesse que há na Argentina pelo esporte motor em geral”, afirmou. O político revelou que a proposta envolve um acordo de cinco anos.

Macri também declarou que os aspectos financeiros de um acordo serão trabalhados ao longo do processo. “Obviamente não é fácil competir com países que têm estruturas financeiras muito poderosas, mas creio que estamos em condições de dar à Fórmula 1 a certeza que ela precisa para um contrato de longo prazo. Isso também é importante”, disse.

O interesse de Buenos Aires surge em um momento em que o campeonato tem quase a totalidade das vagas do calendário fechadas para os próximos anos, além de pedidos de outros países para entrar. Essa competição de propostas é, talvez, a maior dificuldade que países enfrentam ao buscar receber um GP da F1.

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